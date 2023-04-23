Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

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23 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Германия захотела разогреть конфликт с Россией

Для Берлина и Москвы высылка дипломатов становится привычной практикой FELIPE TRUEBA/EPA/ТАСС
Власти ФРГ высылают более 20 российских дипломатов. В Москве пообещали зеркальный ответ и, по некоторым данным, высылают свыше 30 немецких дипломатов. МИД упрекнул Берлин в том, что вопреки обещанию не афишировать этот сюжет, немцы «сами же и слили информацию журналистам». В экспертной среде уверены: происходящее обостряет и так непростую ситуацию в Европе. Что происходит с российско-немецкими отношениями и есть ли шанс на их восстановление? Подробности...
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Как Сталин спасал элитный спецназ НКВД

Картина «Подвиг 22 героев-лыжников» запечатлела трагедию спецназа НКВД П. Соколов-Скаля, А. Плотнов "Подвиг 22 героев-лыжников"
На уходящей неделе исполнилось 80 лет одному из малоизвестных приказов Сталина. В нем советский вождь высказал категорическое указание о том, как именно нужно использовать спецназ и войсковую разведку. А все потому, что в первые годы Великой Отечественной высшие офицеры Красной армии, по сути, отправляли элитных бойцов на бессмысленную смерть. О чем идет речь? Подробности...
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Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Подробности...

Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    23 апреля 2023, 14:43

    Студенты иногда спрашивают, верю ли я в объективную истину. Конечно, верю.

    Еще полвека назад было модно говорить об относительности истины, рассуждать о возможных и параллельных мирах, где все не так, включая законы физики. Потом наступило увлечение иными формами сознания с кардинально другим восприятием и истинами. Чуть позже стали говорить о «неклассической рациональности», сегодня рассуждают о «нарративах», хотя еще вчера предпочитали «дискурсы». Толерантные постмодернисты недавно и вовсе объявили объективную истину признаком тоталитарного мышления ­­­– с нее, мол, и начинается принуждение и деспотия!

    Мы знаем, что сама наука стала возможна только благодаря представлению об истине, которая не моя и не твоя, а у всех одна – независимая от сознания. Расхожая фраза, что всякая истина относительна, на самом деле ложна. Например, утверждения чистой математики истинны абсолютно.

    В XX веке, особенно во второй его половине, объективная истина пережила страшный удар, от которого человечество не оправилось до сих пор. Результаты двухщелевого эксперимента с рассеянием электронов и прочие релятивистские «чудеса» были настолько ужасающими для здравого смысла, что пошатнулись не только представления о рациональности, но и сама вера в незыблемость реальности. И это случилось в самой «научной» из наук – Ее Величестве Физике! Развитие гуманитарного знания, которое по сравнению с естественным само по себе крайне схоластично и еще более относительно (поди разберись, что абстрактно, а что конкретно!), только добило жалкие остатки веры в истину, независимую от сознания. У этого, конечно же, были свои выгодоприобретатели. От эрозии истины пострадали и мы с вами. Например, в странах Восточной Европы наши враги стали развивать направление исследований «исторической памяти», суть которых сводилась к тому, что память о Второй мировой войне не то что в каждой стране, но даже в каждой конкретной местности своя – и обобщенного знания о ней быть не может. Это был главный метод по подготовке почвы к пересмотру итогов войны. Фактически мы столкнулись с невиданным ренессансом софистики в XXI веке.

    ­­Как мы знаем из истории, софистика как философское течение выросло из конкретной профессии так называемых учителей мудрости, то есть софистов. Древние греки очень любили всякие собрания, суды и публичные диспуты, но адвокатов и прочих представителей не было, ­ну или почти не было – иди и выступай сам! Зато были риторы и софисты, натаскивавшие желающих за весьма приличные гонорары. Порой эти гонорары были просто колоссальными. Например, афинский софист Исократ как-то получил гонорар, сопоставимый с годовым бюджетом среднего полиса. Софисты учили логико-лингвистическим уловкам, словесному шулерству. Очень скоро они стали страдать от профессиональной деформации – они были столь успешны в «доказывании» и обосновании чего угодно, за что заплатил клиент, что перестали верить в достижимость объективной истины. А некоторые, особенно смелые, и вовсе дошли до утверждения, что она отсутствует в принципе. Из этого профессионального убеждения, что истина субъективна, выросло целое философское учение софистики. От софистов до нас дошло множество абсурдных высказываний и оригинальных тезисов. Например, Кратил заявил, что в одну реку нельзя зайти единожды – пока мы в нее входим, и воды реки уже не те, да и ты сам уже не тот. Софисты были первыми радикальными скептиками и агностиками.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    А ведь и сейчас их полно! Знаменитые политконсультанты в период торжества выборной демократии в России порой запрашивали не меньше, чем Исократ в пересчете на серебро и хлеба. Софистических профессий в наши времена хоть отбавляй – просто они именуются по-другому: рекламщики, маркетологи, специалисты по связям с общественностью, имиджмейкеры и прочие специалисты по работе с людьми. Для многих из этих специалистов вполне органичны странные убеждения в том, что упаковка важнее содержания; что «хвост вертит собакой»; что продаются не реальные товары, а симулякры; что символический капитал важнее реального; что «народ хавает»; что можно «впарить все что угодно»; что истинно то, что показали по телевизору. Эта среда современных софистов родила в России и своего философа. Его имя – Виктор Пелевин. Пелевин – подлинный выразитель мировоззрения профессиональных обслуживателей массового сознания. Не зря он тяготеет к буддизму, всей этой мистике пустотности, «ничтойности», принципиальной кажимости всего сущего, мнимой таковости и абсолютной иллюзорности.

    Один молодой университетский ученый отправился в Сколково на целую годичную стажировку и освоил там местный речекряк эффективных менеджеров. После стажировки он написал программу развития собственного факультета и попросил моего друга помочь перевести ее на английский. Мой друг встретил в тексте странный термин – «вау-маркетинг». Он провел опрос разных людей. Ответы были разные, но все как один утверждали, что это штука известная – некое передовое направление в американском маркетинге. Конечно же, ничего подобного за рубежом не нашлось. Судя по всему, безымянный маркетолог обчитался Пелевина и, впечатлившись его «вау-импульсами», ввел этот неологизм. Долгие годы таинственный писатель действительно был выразителем философии многочисленного сословия современных софистов. Но в последние годы что-то начало давать сбой – сама реальность постепенно начала просачиваться в мир потребительских грез и иллюзий. Это реальность жесточайшего геополитического противостояния, это реальность тех страшных последствий экспериментов над человеческой природой и сознанием, к которым приложило свое искусство упомянутое сословие.

    Объективная истина существует. Она действительно независима от сознания, но при этом сознанию и разуму доступна. Для этого просто следует подготовить свой разум к восприятию истины размышлениями, очистить сознание от аффектации ложным содержанием, только тогда можно увидеть вещи такими, какие они есть, воспринять подлинные данности. Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Только тогда человеку может открыться понимание того, что формальные суждения типа «Мы первые напали – значит, мы ведем несправедливую войну» ложны. Вы наверняка помните слова Гераклита о том, что война есть начало. Но не все знают окончание его слов: «Одних война делает богами, других людьми; одни становятся рабами, другие – свободными людьми». Несмотря на весь драматизм нашей истории, в России сохранились многие свободы, которые попраны и извращены на Западе. Одна из них – свобода слова и стихийная вера народа в правду, которая и есть объективная истина, но не рафинированная, а насыщенная нравственным содержанием.

     

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