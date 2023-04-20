Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

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20 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Индия может глобально увеличить доходы России

Товарооборот России и Индии вырос в 2,5 раза, но этого недостаточно Виталий Аньков/РИА Новости
Товарооборот России и Индии досрочно вырос до рекордных 35 млрд долларов. Тем не менее этот показатель все еще мал для такой страны, как Индия, учитывая ее первое место в мире по численности населения. По мнению экспертов, развитию торговли между странами препятствует сразу несколько факторов, причем санкции США – не самый главный из них. Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана

Турция активно готовит газовую инфраструктуру Денис Соловых/ТАСС
В четверг, 20 апреля, в Турции произойдет событие, которое заранее объявлено историческим – церемония начала поставок газа с месторождения Сакарья. До настоящего времени собственного газа в Турции не было. В торжествах примет участие турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако происходящее имеет прямое отношение не только к скорым выборам президента Турции, но и к интересам России. Что будет с российским газом для Турции и Европы, если Эрдоган эти выборы проиграет?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...

России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Бразилия переходит к противникам США

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    20 апреля 2023, 09:10

    Американский миллиардер Илон Маск выступил за пожизненное заключение для тех, кто «меняет пол» несовершеннолетним детям. Как он написал у себя в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), «любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни».

    Так он отозвался на решение властей штата Флорида, где вступил в силу запрет на проведение процедур по смене пола несовершеннолетним. Глядя с нашей стороны океана, Маск не сказал ничего оригинального. Дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море, те, кто отрезают грудь у девочек (или кастрируют мальчиков) – преступники, их место в тюрьме.

    Но в США это вопрос острой внутриполитической борьбы, исход которой неясен. Президент Байден – и Демократическая партия в целом – горячо поддерживают всю трансгендерную индустрию, в которой «консультанты» и «активисты» внушают ребенку, что все ее (или его) трудности происходят от того, что ребенок «родился не в том теле», а теперь ему следует пройти через «гендерно-аффирмативную терапию» – то есть начать глотать тяжелые гормоны, которые должны сломать нормальный процесс полового созревания, и готовиться к операции, в ходе которой ей (или ему) отрежут то, что уже нельзя будет пришить. А если родители против – тем хуже для них: их, «трансфобов», никто не спрашивает.

    Некоторые политики (республиканцы главным образом) выступают против – и Илон Маск решился их открыто поддержать. В его словах звучит личное родительское горе – его собственный сын Ксавьер Александр Маск в прошлом году заявил, что отрекается от своего отца и желает впредь жить как Вивиан Дженна Уилсон. По словам молодого человека, «это связано с осознанием моей половой принадлежности, но также и с тем, что я больше не желаю быть связанным с моим биологическим отцом ни в какой форме и ни в каком смысле».

    Сам Маск не без оснований считает, что сына настроили против него в колледже, где ему преподавали неомарксизм. По словам миллиардера, «это коммунизм чистой воды. Он заставляет думать, что если ты богат, то ты – олицетворение зла». В самом деле, по иронии судьбы, неомарксистские идеи более всего живы отнюдь не в среде пролетариев, которые часто настроены весьма консервативно, а среди молодых выходцев из привилегированных семей, которые учатся в дорогих колледжах и ни разу в жизни не пересекали заводской проходной – как, впрочем, и сам Карл Маркс.

    Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

    Под влиянием своих учителей (и товарищей-студентов) они проникаются классовой ненавистью к своим богатым родителям, которые оплачивают их обучение. Впрочем, людям небогатым бывает трудно понять трагедию преуспевающего отца, пресыщенный отпрыск которого подается, от общей избалованности, в революционеры. Но вот трагедия отца, ребенок которого решил под влиянием старших товарищей сменить пол, понятна многим – потому что с ней сталкиваются самые обычные люди по всему западному миру.

    Как пишет американский психиатр Мириам Гроссман, «хотя мы, психотерапевты, обычно спешим на помощь жертвам травм, есть одна группа, которой мы пренебрегаем. Хуже того, мы обвиняем жертв. Я говорю о родителях гендерно-запутавшихся детей, истории которых я слышу от них самих». Шок, который переживают родители, когда их дочь, придя из школы, объявляет себя «мальчиком», требует обращаться к ней мужским именем и хочет операции, которая искалечит ее на всю жизнь, оказывается даже тяжелее, чем если бы она заболела раком. Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Гроссман пишет о тысячах таких родителей, которые сомневаются в необходимости «перемены пола» у своего ребенка. У них есть на это основания – в 60-90% процентах случаев гендерная дисфория проходит сама собой в процессе взросления.

     

     

    Но их сомнения отвергаются как «трансфобные», от них требуют безоговорочно поддержать «переход» – то есть нанесение тяжких увечий их детям. Как пишет Гроссман, несчастные родители потенциальных трансгендеров «даже не могут открыто встречаться; прогрессивное окружение загоняет их в подполье. Они боятся, что если их раскроют, они потеряют работу, друзей и даже детей. Поэтому они общаются на тайных встречах, в закрытых сообществах, придумывают ложные имена и пускаются в огромные предосторожности. Они прячутся так, как если бы были повинны в каком-то ужасном преступлении».

    В этом отношении Илон Маск, миллиардер, который может говорить то, что думает, оказывается голосом безгласных – он может сказать вслух то, что другие не решаются. К чему все это приведет – мы не знаем. Хочется надеяться, что волна безумия пойдет на спад, а те, кто из алчности или под влиянием безумной идеологии калечили детей, столкнутся с судебными исками. Но для нас это еще один урок того, как важно придерживаться здравого консерватизма. То, что сначала подается как благородное стремление защитить угнетенных и притесненных, быстро оборачивается самым вопиющим злом и безумием.

    Есть моды, которым не надо следовать – да и вообще с новейшими модами надо быть осторожнее. 

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