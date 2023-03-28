Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Европе выгодно оставить важный западный банк в России

Европа и Украина ополчились против австрийского банка Сергей Фадеичев/ТАСС
Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?  Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Шведов готовят к массовой гибели из-за «войны с Россией»

Мирная Швеция готовится к самому худшему Konrad Wothe/Global Look Press
Протестантская церковь Швеции активно готовится к войне. Боевые действия, по мнению шведских церковников, могут начаться, разумеется, из-за «агрессии России». И в рамках этой подготовки церковь планирует обеспечить возможность закопать в могилах как минимум 5% населения страны. Кто и зачем придумал подобное мракобесие? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...

Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россия должна помочь Западу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

Двуличие Европы и лично Макрона

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Максим Соколов

    Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

    Максим Соколов
    публицист
    28 марта 2023, 09:20

    Обозревая эмигрантскую жизнь, не следует забывать, что эмигранты все довольно разные. Даже если вынести за скобки эмиграцию чисто экономическую или эмиграцию по семейным обстоятельствам и рассматривать ее только как мотивированную политически, то есть несогласием с российской властью и/или страхом перед ней, все равно картина будет неоднородной.

    Взять, например, казус сатирикера В. А. Шендеровича. Взаимная нелюбовь сатирикера и российской власти общеизвестна. Вроде бы прогрессивная общественность должна его страстно любить и перед ним преклоняться. Но вдруг вышло иначе.

    В. А. Шендерович вдруг брякнул по поводу рейда «освободителей» в приграничную брянскую деревню, в ходе которого русские нацики убили двух жителей, ранили 10-летнего мальчика Федора и позировали на фоне сельсовета с бело-сине-белым флагом – символом вооруженной борьбы против путинского режима. Вместо того чтобы воскликнуть: «Героям слава!», В. А. Шендерович понес – с точки зрения освободительной – нечто совсем несообразное. «Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками». Причем это было заявлено в эфире Ходорковский.live, где положено рассуждать совсем иначе.

    Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. А руководитель Гражданского совета (что это, вряд ли известно) Анастасия Шульц-Сергеева (лучше бы Шольц-Сергеева) обратилась к сатирикеру, не стыдно ли ему верить ФСБ? Поскольку о рейде отчитывался из Киева лидер самой подлой части оппозиции И. В. Пономарев, очевидно, фрау Шульц и его считает агентом ФСБ. Хотя с Илюши станется.

    При том, что Шендерович достойно и наивно пытался всего лишь объяснить, что при всей его нелюбви к Путину и при всем его сочувствии украинскому делу использование заведомых нациков все же не кошерно и не комильфотно. То есть отвергал чисто алгебраический подход к борьбе, когда минус на минус всегда дает плюс, а враг моего врага всегда мне лучший друг. Этим все вольнодумство сатирикера и ограничивалось, на что, однако, ему был дан строгий ответ:

    Фото: AnnaMajorova/URA.RU/ТАСС

    «Не мудрствуйте, надменный санкюлот,
    Свою вину не умножайте ложью    » –

    «Сидя в Израиле, или в Польше, или где-то еще, публиковать свой минюстовский блёрб (?) про иноагентов – это признание зависимости от благоволения российских властей. Периодически, видимо, за это благоволение приходится проплачивать. Эта тенденция просвечивалась и раньше», – написал кто-то. Действительно, просвечивалась.

    25 декабря 2016 года взлетавший из Сочи курсом на Сирию Ту-154 с ансамблем Александрова и доктором Лизой (Е. П. Глинкой) на борту через минуту после взлета рухнул в море. Не спасся никто. Многие светлоликие тогда ликовали, однако В. А. Шендерович объявил, что проклянет всякого ликующего. При том, что и к Российской армии, и к сирийской кампании его отношение было (и сейчас остается) крайне плохим. То есть и тогда, шесть лет назад, абсолютный алгебраический подход иногда бывал ему чужд.

    Казалось бы, сильная и давняя обида на власть (закрытие гусинского НТВ и, соответственно, непримиримых «Кукол» – чему уже без малого четверть века) крепко и надежно вытолкнула сатирикера в солнечный лагерь свободы и прогресса. Но все-таки не совсем. Можно считать это наличием плацдарма добра в его душе, можно не считать (хотя лучше считать). Но все ж таки не Л. М. Волков, не М. К. Певчих и не Г. Ш. Чхартишвили.

    Впрочем, с эмигрантами это бывало и прежде. И с первой волной (Бунин, Деникин, Рахманинов), и с третьей. Дай срок. Чистая, беспримесная злоба не всегда полностью завладевает душой (хотя часто и завладевает – примеров тоже достаточно).

    Этому учит нас и реакция В. А. Шендеровича на аттентат в брянском селе. Пока есть жизнь, всегда остается надежда.

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