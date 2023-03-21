Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
    Тимофей Бордачёв

    Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    21 марта 2023, 12:44

    Отношения России и Китая – это одновременно самое важное и самое сложное по своему устройству международное партнерство современности. Важное, потому что только эти две державы обладают (каждая) совокупными возможностями для того, чтобы противостоять Западу. Сложное в связи с тем, что их отношения между собой могут быть основаны только на равенстве. А именно такой тип взаимодействия является наиболее редким, как учит нас история международной политики.

    Более того, практика общения между государствами его фактически не знает. Было несколько редких исключений: СССР и США в ходе Второй мировой войны, Россия и Франция в начале Первой мировой, а еще глубже в истории – Россия и Великобритания в борьбе с захватническими планами Наполеона. Заметим, что во всех этих случаях великие державы объединяли силы именно в ходе военных действий.

    Современное партнерство России и Китая – это партнерство мирного времени, и в этом его основное отличие от приведенных примеров. Оно изначально не было направлено против кого-либо из их международного окружения. Хотя атмосфера в мировой политике грозовая, и вероятность завершения эпохи сравнительного всеобщего мира весьма вероятна.

    Вышедшие накануне встречи в верхах в китайских и российских СМИ статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина показали нам единство взглядов руководителей двух великих держав на важнейшие проблемы современности. Их встреча и первые этапы переговоров в Москве стали иллюстрациями высокой степени доверительности и отсутствия в отношениях «подводных камней». Отметим, что разрушение доверия между различными государствами мира – это один из главных инструментов внешней политики США и Запада в целом.

    Американцы вообще ведут себя как школьница, которая пытается преуспеть, стравливая между собой одноклассниц и играя на их комплексах. Но в этом смысле Китай и Россия действительно могут похвастаться солидной устойчивостью к негативному внешнему воздействию. Несмотря на множество унаследованных от прошлого предрассудков и кропотливую работу Запада, отношения Москвы и Пекина давно миновали этап, когда подозрительность возможна даже теоретически.

    При этом мы видим, насколько главы Китайского и Российского государств отдают себе отчет в сложности проблем, с которыми имеет дело наше стратегическое партнерство. И вместе с тем демонстрируют понимание отсутствия у этих проблем простых решений. Именно поэтому Москва и Пекин выбрали настолько многоплановый подход к обсуждению двусторонних приоритетов и донесению их содержания до широкой публики. Визит председателя КНР в Россию продлится три дня, в ходе которых пройдут и закрытые переговоры «с глазу на глаз», и консультации с участием широкого круга представителей правительств обеих держав. Особенностью этой встречи также стала упомянутая публикация статей Владимира Путина и Си Цзиньпина в «Российской газете» и «Женьминь жибао».

    Вообще, «перекрестная» публикация статей лидеров государств перед их встречей и переговорами не является самым распространенным явлением в международной политике. Это практически не встречается в дипломатической практике. Бывает, что лидеры стран выступают со статьями в ведущих газетах государств, куда они направляются с визитами. В ряде случаев, как это бывает обычно в отношениях США и их сателлитов, такие тексты представляют собой инструкции, которые в Европе или Японии должны принимать «к исполнению». Там все достаточно просто, а дискуссий и собственных интересов у вассалов не предполагается. Особенно упростились отношения внутри Запада в последние месяцы: теперь это военный союз во главе с США, где все решения принимают в Вашингтоне. Они же распределяют выгоды.

    Россия и Китай создать между собой «вертикальный» тип отношений не могут никогда – это сложность нашего партнерства и это его сила. Поэтому перед статьями Владимира Путина и Си Цзиньпина стояла весьма непростая задача: обозначить не только единство взглядов на основные вопросы двусторонних отношений и мировой политики, но и нюансы подходов обеих сторон к их решению. В сфере международных отношений Китай и Россия противостоят тому, что Си Цзиньпин называет «деспотией», а Владимир Путин «ускользающим доминированием» Запада. Оба главы государства отмечают прогресс в двусторонних отношениях и огромное количество препятствий и сложностей – на международной арене. Очень важно, что китайский и российский лидеры отдают себе отчет в том, насколько титанической является их миссия разрушения диктатуры в мировых делах.

    В отношении Запада позиция России является более жесткой и обусловлена прямым военно-политическим конфликтом вокруг Украины. В силу того, что по России Запад нанес удар в первую очередь, наши возможности говорить с США и их вассалами серьезно ограничены. Китайский подход традиционно был менее решительным, но сейчас достаточно быстро сближается с российским. Это видно по тексту статьи Си Цзиньпина. Пекин все больше теряет надежду на диалог с Западом. Сейчас для него важно не допустить опасного столкновения. В этом смысле Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Недавние переговоры в Пекине между Ираном и Саудовской Аравией стали успехом не только китайской, но и российской дипломатии. И, конечно, поражением Вашингтона, привыкшего играть центральную роль во всем регионе Ближнего Востока.

    В двусторонних отношениях все просто: главное – это и дальше работать над тем, чтобы они были выгодны гражданам обеих стран. Основу способности двух держав стоять плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», формирует их внутреннее развитие. Китайская и российская экономики не являются паразитическими в отношении окружающего мира. Для того чтобы развиваться, им не нужно держать остальных в страхе. Поэтому они не могут быть конкурентами или использовать друг друга в эгоистических интересах. Самым важным показателем в экономике является двусторонняя торговля, но также развитие инфраструктуры («мосты и дороги») и человеческих контактов (туризм). В этой связи оба лидера отметили рост товарооборота, который в 2022 году вплотную приблизился к 200 млрд долларов. Сейчас он составляет, по данным китайской и российской статистики, порядка 185 млрд долларов в год.

    С учетом того, что осознанная поддержка развития торгово-экономических отношений началась только лет 10–15 тому назад, а экспорт обеих стран традиционно ориентирован на Запад, такие цифры являются серьезным достижением. Также важным является постепенный переход к торговым расчетам в национальных валютах. Это, в принципе, одна из наиболее интересных тенденций современности, когда все больше государств стремятся избавиться от рисков, связанных с долларом или евро. Препятствиями для углубления сотрудничества могут быть существующие в Китае нетарифные ограничения на импорт многих товаров, российская привычка работать только с Европой, а также экономическая война против России со стороны Запада, заставляющая частный бизнес искать обходные пути и новые решения.

    Это, однако, технические вопросы, которые так или иначе должны решать исполнительные органы властей обеих стран. Они и решаются по мере возникновения, что мы видим по реальным масштабам присутствия китайского бизнеса в России, несмотря на все «санкции» и угрозы со стороны Запада. Российская экономика также, хотя и с большим скрипом, поворачивается к Китаю и остальной Азии. Задача лидеров состоит в том, чтобы определять стратегию отношений. Мы не знаем сейчас всех подробностей многочасовых личных переговоров, состоявшихся в день приезда Си Цзиньпина в Москву. Однако сам факт настолько масштабного мероприятия в то время, когда Россия находится под колоссальным давлением Запада, уже определяет уникальность китайско-российских отношений. Нет сомнений в том, что эти три дня станут новым этапом в развитии партнерства, имеющего решающее значение для всего мира.

     

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