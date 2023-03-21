Политика не терпит слабости

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22 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Китай заслужил Нобелевскую премию 2023 года уже сейчас

Примирение персов и саудитов способно остановить не одну, а десяток войн Saudi Press Agency/REUTERS
План Китая может быть взят за основу при урегулировании на Украине, когда к этому будут готовы на Западе, заявил президент России по итогам переговоров с председателем КНР. Другой мирный план Китая реализуется уже сейчас на Ближнем Востоке. В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости.  Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Лондон подкинул уран в конфликт на Украине

Англичане решили отправить на Украину снаряды с урановым наконечником Zuma\TASS
Лондон анонсировал поставку Киеву танковых снарядов с обедненным ураном. Это решение вызвало резкую реакцию в России. Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. Почему Великобритания решила передать подобные вооружения ВСУ, ранее применявшиеся НАТО в бывшей Югославии? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Реже

  • Перестанут летать

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    Ирина Алкснис

    Политика не терпит слабости

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    21 марта 2023, 08:54

    «Жест неповиновения» – именно так западные СМИ дружно охарактеризовали поездку Владимира Путина в Мариуполь, напрямую связав ее с «ордером на арест», выданным Международным уголовным судом в отношении российского президента буквально за сутки до его визита в Донбасс. Использованный изданиями эпитет defiant также можно перевести как «непокорный», «дерзкий», «вызывающий».

    В этот момент глаза начинают наливаться кровью и хочется, перемежая речь нецензурными выражениями, спросить: с чего это вдруг лидер суверенного государства должен «повиноваться» непонятно кому? В общем, ровно та же тема, что и с «миром, основанным на правилах», ссылка на которые стала столь популярна по обе стороны Атлантики в последние годы: что это за правила? Где их можно прочитать? Кто их писал и установил? Почему их надо соблюдать?

    Возмущение это, конечно, носит очень искренний и эмоциональный характер, но в то же время оно отражает несколько однобокий взгляд на проблему. У власти же куда более сложная и глубокая природа. Совсем не случайно при ее осмыслении и изучении возникло понятие легитимности, которая вовсе не равна легальности/законности. Вполне себе возможны варианты, когда власть является легальной, но не легитимной, и наоборот – незаконной, но вполне себе легитимной (1917 год в России дал нагляднейшие примеры и того и другого).

    В общем, легитимность – это принятие соответствующим обществом той или иной власти над собой. Причем это касается не только государственного уровня, на мировом все работает аналогично: все – ну или почти все – страны мира добровольно принимают те или иные ограничения и обязательства, которые накладываются на них международными структурами, будь то ООН, МОК, ВТО, ОБСЕ или десятки иных институтов.

    Более того, неписанных и неофициальных ограничений тут едва ли не больше. Глобальная гегемония США и Запада в целом – именно про это. Данный статус-кво никогда и нигде не был прописан и никем не утвержден, но три десятилетия мир жил в системе если не прямого подчинения Вашингтону, то молчаливого согласия с его лидерством. Какие-то его конкретные решения и действия могли вызывать недовольство, возражения и даже протесты других государств, но на ситуацию это в конечном счете практически никак не влияло.

    Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Это и был тот самый мир, основанный на неписанных правилах, которым в течение почти 30 лет в добровольно-принудительном порядке следовали все.

    Что же изменилось?

    Да все очень просто: глобальная гегемония Запада никогда не была законной, но теперь она на глазах теряет – уже потеряла – свою легитимность. В результате Штаты и Европа обнаруживают, что они повсеместно натыкаются на сопротивление, что процессы выходят из-под их контроля по всей планете, даже в тех местах, которые, казалось, веками беспрекословно следовали в их фарватере.

    И что же делать уже фактически бывшему гегемону? Можно ли исправить ситуацию и вернуть все взад?

    Ну, теоретически можно. Власть всегда и везде требует периодического подтверждения силой. Оттого, собственно, в девяностых и нулевых немного было желающих вступать в прямое противоборство с Западом: все видели, что тот сделал с Югославией, Ираком и Ливией. Так что, чтобы восстановить столь желанный статус-кво, американцам с европейцами всего-то и нужно повторить этот фокус с Россией. И с Китаем. И с Ираном. И с КНДР. И с Турцией. Но хотя бы с Россией.

    Но это в теории. А на практике силенок-то – причем необязательно военных, можно и экономических или политических – очевидно не хватает.

    Это, собственно, одна из главных причин потери легитимности любой власти – внутреннее ослабление, неспособность обеспечивать и поддерживать свой статус, справляться с возникающими вызовами. И Запад ныне оказался именно в таком положении.

    А вот самое худшее, что можно делать в подобной неприятной и действительно сложной ситуации, – это заниматься пафосной и псевдовнушительной говорильней, обвиняя в «неповиновении» и требуя подчиняться себе на основе «правил», будучи при этом неспособным действием подкрепить свои заявления и что-либо изменить в реальности.

    Политика – тем более мировая политика – признает силу, ценит решительность и уверенность в себе и совершенно не терпит слабости.

    Так что чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира, тем больше желающих сделать собственную попытку по освобождению из-под атлантического контроля. Потому что ничего, кроме слов, Запад не может противопоставить России и ее успехам.

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