Гегемон вынуждает не-Запад определиться

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Экономическая система Запада затрещала

США и Европа столкнулись с серьезным банковским кризисом Stefan Kiefer/imageBROKER/Global Look Press
Вслед за США спасать свою банковскую систему вынуждена и Европа. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших банков – Credit Suisse. Последствия от его краха вполне сравнимы с банкротством Lehman Brothers, считает предсказавший глобальную рецессию 2008 года экономист Нуриэль Рубини. О чем предупреждает банковский кризис в США и ЕС? Подробности...
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Визит Си в Россию прояснит будущее Украины

Россия и Китай будут «выстраивать стратегическое взаимодействие спина к спине» Алексей Дружинин/ТАСС
Москва и Пекин официально подтвердили: в понедельник начнется государственный визит председателя КНР в Россию, который продлится до среды. Запад сделал многое, чтобы сорвать его, но в итоге только разозлил Китай и упростил Москве некоторые задачи. Задача, которую ставит перед собой Си, еще сложнее – завершение конфликта на Украине. Но Китаю есть что предложить. Подробности...
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Крым показал пример новым регионам

К девятой годовщине воссоединения с Крымом наша страна увеличилась еще на четыре региона Донат Сорокин/ТАСС
«В Крыму за эти девять лет активизировались кораблестроители. Некоторые получили гранты от России, но главное – они получили гарантированный рынок сбыта и заработали. То же самое, надеюсь, будет происходить и в новых регионах», – рассказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя годовщину воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, отработанные на полуострове практики станут моделью для Запорожья, Херсона и Донбасса. Подробности...
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«Северный поток» может таить новую провокацию против России

Взрыв на российских газопроводах уже имеет большие последствия – а может иметь еще более значительные The Swedish Coast Guard/Global Look Press
Дания отказалась выдать нашей стране разрешение на участие в международном расследовании взрывов газопроводов «Северный поток». За этим отказом могут стоять не только политические предубеждения стран Евросоюза. Возможно, все обстоит гораздо серьезнее, и мы имеем дело с подготовкой грандиозной провокации против России. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Гегемон вынуждает не-Запад определиться

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...

США подталкивают Китай вкладываться в победу России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего. Подробности...

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...
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Предательство Турции и будущее Эрдогана

Пентагон удивил адекватностью

Русофобы ли британцы

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Гегемон вынуждает не-Запад определиться

    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    18 марта 2023, 12:47

    В связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) сейчас будет звучать много трескучих заявлений со всех сторон – триумфы и отлупы. Если абстрагироваться от сиюминутных обстоятельств, казус интересный.

    МУС – апофеоз универсалистского подхода эпохи либеральной глобализации, попытка создать транснациональную юстицию, которая находилась бы над любыми национальными суверенитетами. Отдельные случаи были – трибуналы по конкретным эпизодам, но всеобъемлющий институт учредили впервые. Полной поддержкой начинание не пользовалась никогда, многие ведущие мировые державы Статут МУС не подписали либо не ратифицировали. Однако оспаривание самой идеи универсального правосудия считалось в конце ХХ – начале XXI века как будто бы неудобным для приличного общества.

    Сейчас международные институты вообще и институты международного права, в частности, переживают глубокий кризис – под сомнением целесообразность институционального дизайна мира, созданного во второй половине ХХ века и развитого в начале XXI-го. Этот кризис обусловил процесс борьбы за переустройство на других основаниях, которые, вероятнее всего, институтов международного управления по типу упомянутых вообще не предусматривают. Политико-правовое пространство будет структурироваться как-то иначе.

    Универсальная транснациональная юстиция возможна только при наличии неоспоримого гегемона, а его исчезновение делает саму идею нереализуемой. (Показательно, конечно, что сам гегемон к МУС так и не присоединился, то есть подчиняться универсальным нормам отказался, поддерживая их для остальных.)

    Нынешняя коллизия показательна. Так сложилось, что Владимир Путин стал олицетворением несогласия с «порядком, основанным на правилах» (ПОП, а проще говоря – гегемонией) и бросил ему вызов, хотя нет гарантии, что Россия окажется в числе главных выгодополучателей следующей композиции мира. И, в принципе, закономерно, что орган, претендующий на то, чтобы быть квинтэссенцией этого порядка, вознамерился привлечь его к уголовной ответственности. Ставка повышена практически максимально, теперь вопрос, что дальше.

    Попытка объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заострённой форме.

    Предыдущее предложение успеха не возымело, коалиция тех, кто ввёл санкции против России, состоит только из официальных союзников США, остальные страны предпочитают уклоняться. Теперь уклонение, а оно будет выражаться в продолжении взаимодействия с человеком, подлежащим, согласно выданному ордеру, водворению на скамью подсудимых, будет носить ещё более демонстративный характер. Если данная мера давления сработает, и вокруг российского президента возникнет разреженное пространство, значит хоронить ПОП преждевременно. А если этого не произойдёт, можно будет говорить об ускорении заката прежней системы.

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