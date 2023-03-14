Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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В Молдавии власть и оппозиция обменялись угрозами

Полиция в Молдавии ведет себя с каждым днем все более агрессивно Aurel Obreja/AP/ТАСС
Ситуация в Молдавии продолжает обостряться. Полиция объявила об арестах и допросах групп лиц, которые организовывали акции протеста. Среди полицейских появились говорящие на английском люди в гражданском, было объявлено также о начале учений и передвижении военной техники. Не отстают и протестующие – в понедельник они перекрыли трассы по всей стране. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Инициатива Зеленского о переименовании России «проработана» не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером. Подробности...

России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...

Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Игорь Караулов

    Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    14 марта 2023, 09:02

    В поручении Владимира Зеленского премьер-министру Украины Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию больше всего поражает оборот «тщательно проработать». В принципе иной раз люди тщательно прорабатывают и глупости – например, монахи Шпренгер и Инститорис в своё время написали обстоятельный труд по вопросам изобличения ведьм. Нет сомнения, что со временем на Украине, если она сохранится в нынешнем виде, напишут пособие о том, как правильно, по науке преследовать всё российское, но пока в вопросах украинской русофобии никакой фундаментальности не наблюдалось. Ни когда сносили в Одессе памятник основательнице города – Екатерине Великой. Ни когда запрещали образование на русском языке и преследовали русские книги. Ни совсем недавно, когда принимали решение выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Всё это явно делалось по принципу «бери больше – кидай дальше» – какая уж тут проработка, сплошная нелепость за нелепостью.

    Что же касается конкретного решения о переименовании России в Московию, то тут Шмыгалю вообще ничего не надо прорабатывать, вся работа уже сделана до него. И не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером, по настоянию которого предполагаемый рейхскомиссариат «Руссланд», который планировалось учредить после занятия немецкими войсками Москвы и регионов вокруг неё, был переименован в «Московию». Правда, с той «Московией» так ничего и не получилось, так как Москва устояла и враг был от неё отогнан. Очередную «Московию» ждёт та же судьба – как говорится, «в моём отсутствии вы можете меня даже бить». Россия от такого решения ни на миллиметр не сдвинется и будет по-прежнему называться так, как того пожелают её граждане. Однако стиль мышления киевских идеологов эта инициатива характеризует довольно красноречиво. Более того, в ней отразилась вся наша современность.

    На первый взгляд, о какой современности можно вести речь? Ведь магия имени – штука крайне архаичная, восходящая ко временам шаманизма, когда считалось, что знание имени человека или духа даёт власть над ним. И не просто имени, а истинного имени, сокрытого от непосвящённых. Прошепчешь заклинание – и вот уже тебе служит могучий джинн из лампы.

    Казалось бы, по мере развития науки этот род суеверия должен был исчезнуть, оставшись уделом каббалистических, розенкрейцерских или аналогичных эзотерических кружков. Но не тут-то было. Именно в двадцатом веке магия имени обрела новую силу, утвердившись в трудах серьезных философов, таких как Людвиг Витгенштейн, который провозгласил границы языка границами нашего мышления. Мы, как оказалось, не можем ничего знать о реальности как таковой, мы заперты в словесную клетку и всё, что нам остаётся – это игра в слова. Тот же стиль мышления был подхвачен теоретиками и практиками постмодернизма. Слово или изображение приобрело такую силу, какой оно не имело ни в шаманизме, ни в каббалистике, ни в вудуистском культе. Речь уже не шла о том, чтобы управлять реальностью с помощью буковок, написанных на лбу голема. Бери выше – слово стало заменять собой реальность. Под гордым именем симулякра копия стала шествовать по миру, не нуждаясь в оригинале, прямо как гоголевский нос майора Ковалёва. 

    Информации в мире стало слишком много, и реальность как-то потерялась, стушевалась на её фоне, подобно тому, как реальные активы и ценности потерялись на фоне рынка всевозможных финансовых деривативов и акций цифровых гигантов. «Ниагара визуальной трескотни», как назвал телевидение Фредрик Джеймисон, привела в области политики, особенно международной политики, которая далека от очевидных нужд потребителя, к систематическому повторению ситуации, которая получила название «Хвост виляет собакой»: аргументация действий и решений событиями и явлениями, которых в реальности не было.

    Фото: Public domain

    Когда мы говорим о словесной игре в западном обороте, мы чаще всего вспоминаем о политкорректности, которая играет роль «доброго следователя» в отношении общественно-политического словаря. Люди с тёмным цветом кожи обижаются, когда их называют неграми, тогда их начинают называть афро-американцами; со временем они начинают обижаться и на это и их переименовывают просто в «чёрных»; наконец, их повышают в статусе до «Чёрных» с заглавной буквы, при этом слово «белый» всё равно должно начинаться со строчной. Или, скажем, уже нельзя говорить «беременные женщины», так как это может обидеть мужчин, которые теоретически тоже могут забеременеть.

    Эта «добрая» сторона словесной игры под лозунгом «не обидь» тоже тотально репрессивна, однако есть у неё и «злая» сторона – узаконенная практика намеренного обзывания именно с целью обидеть или унизить. Вспомним историю о том, как в 1984 году перед советским посольством в Вашингтоне появилась площадь академика Сахарова, а в 2018 году перед российским – площадь Бориса Немцова, оба раза в пику властям нашей страны. Обзывание руководителей тех стран, которые США записали в «изгои», ложь про их политику и их повседневную жизнь – обычное дело для пропагандистов «демократии». Правда, до того, чтобы переименовывать не нравящиеся им страны, ни мировой гегемон, ни его союзники так и не додумались.

    Зато киевские власти чётко уловили тенденцию, скрестив реликты шаманизма с «достижениями» постмодернизма. Теперь возникает вопрос: как на это отвечать и нужно ли отвечать вообще?

    Российские блогеры на инициативу Зеленского немедленно ответили переименованием Украины в «Подмосковье»; появились и иные, куда более обидные варианты ответа. И в самом деле, какой простор для фантазии открывается! Можно же и не только Украину переименовать, но и её западных спонсоров. Скажем, на посольство Великобритании взять и прибить табличку «Мелкобриташка». Заслуженно? Вполне.

    Но мне кажется, что, упражняясь в таких вещах, мы стали бы участвовать в чужой словесной игре, сам факт участия в которой равносилен проигрышу.  На мой взгляд, нынешняя миссия России на поле смыслов состоит в том, чтобы повернуться к реальности и не отгораживаться от реальных проблем тем, что мы будем некрасиво обзывать неприятеля и красивыми словами рисовать наше нынешнее состояние и наши перспективы. Сегодня сотни тысяч наших граждан на фронте сталкиваются с реальностью в самом неумолимом её виде, не оставляющем места для постмодернистских игр. Этой реальностью не овладеть с помощью заклинаний. Поэтому лингвистические инициативы Киева должны стать для нас не примером для подражания, а полезным образцом того, как поступать не надо.    

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