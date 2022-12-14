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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

Украинские библиотеки избавляются от русской литературы Антон Денисов/РИА Новости
Живущие на Украине ученые и специалисты возмущены – судя по всему, им будет запрещено пользоваться научной литературой на русском языке. В рамках очередной стадии борьбы с «русским империализмом» всю ее планируется подвести под полный запрет. Правда, тут же выяснилось, что без русского языка украинская наука и техника бесполезны. О чем идет речь? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...

Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...

Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...
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Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

    Украинские библиотеки избавляются от русской литературы
    		   14 декабря 2022, 11:20
    Фото: Антон Денисов/РИА Новости
    Текст: Василий Стоякин

    Живущие на Украине ученые и специалисты возмущены – судя по всему, им будет запрещено пользоваться научной литературой на русском языке. В рамках очередной стадии борьбы с «русским империализмом» всю ее планируется подвести под полный запрет. Правда, тут же выяснилось, что без русского языка украинская наука и техника бесполезны. О чем идет речь?

    На Украине начался скандал вокруг использования книг на русском языке в научной деятельности. Причиной стала публикация в одной из соцсетей известнейшего украинского социолога Владимира Ильича Паниотто с заявлением, что его книги запрещают на Украине.

    Что же, собственно, случилось? А случилось то, что еще 1 декабря Верховная рада приняла в первом чтении изменения в ряд законов относительно «запрета использования источников информации государства-агрессора или государства-оккупанта в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности».

    Инициатором принятия проекта стала депутат от фракции «Голос» Ирина Совсун. Это само по себе знак качества – «Голос» объединяет грантоедов-националистов, в основном никогда не занимавшихся никакой полезной деятельностью, а Совсун даже депутаты нынешнего созыва Рады считают слегка неадекватной.

    Пояснительная записка начинается с декларации: «Российская Федерация – авторитарное государство, где нет свободы слова и академической свободы. (...) Использование учебной и научной литературы, которая создана в России, несет угрозы для образовательной и научной сферы Украины». Соответственно, с целью «защиты образовательно-информационного пространства Украины от влияния российского империализма и русского мира» вводится запрет на любые академические издания, которые созданы: а) на территории России; б) на русском языке (без исключений для переводов); в) авторами – гражданами РФ; г) изданы российским издательством.

    Правда, есть и исключения – такие труды можно использовать для разоблачения происков «российского империализма». Ну мы помним, как это делалось – в каждой библиотеке был спецхран, откуда можно было получить тот же «Майн Кампф». Если, конечно, у тебя есть ходатайство научной организации с визами парткома и первого отдела (КГБ).

    Собственно говоря, тут каждому вменяемому человеку становится понятно, в какой именно стране нет свободы слова и академической свободы и в какой стране научная деятельность выступает инструментом пропаганды.

    Понятно, что законопроект вызвал некоторое обалдение среди специалистов. Юристы Главного научно-экспертного управления Верховной рады (а там, надо сказать, работают грамотные специалисты, способные объяснить почему 2+2=4 самому народному из всех народных депутатов), вежливо объяснили, что в украинском законодательстве нет понятий «российского империализма» и «русского мира». И что под запрет попадают, среди прочего, учебники арифметики и более того – учебники арифметики, изданные в позапрошлом веке. Увы, в Раде существует давняя традиция выводы ГНЭУ не читать (кажется, некоторые депутаты о существовании этого института даже не знают).

    Из тех же примерно соображений протестовала и Национальная академия наук Украины. Но ее отрицательные выводы тоже были проигнорированы. А они обратили внимание и на то, что теперь на Украине нельзя ссылаться даже на Платона и Аристотеля... Если они по какой-то причине не были переведены на украинский язык, то они, оказывается, тоже оправдывают «российский империализм» и несут «русский мир».

    Руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров (который стоит, в общем-то, на националистических позициях) напомнил, что под запрет попадают «Курс теоретической физики» харьковчанина Льва Ландау, на котором базируется эта наука, и дневники Тараса Шевченко. Шевченко на Украине, кажется, еще не запрещали... Хотя, помнится, в романе Владимира Беляева «Старая крепость» описывался случай, когда перед петлюровцами и поляками прочитали «не то» стихотворение Кобзаря.

    Ну а 12 декабря о принятии акта узнал каким-то образом Паниотто и обнаружил, что «восемь из моих книг, изданных до 1991 года («Структура межличностных отношений: Методика и математические методы исследования», «Количественные методы в социологии», «Зачем социологу математика» и другие), а также около 100 статей подпадают под этот запрет. Как я должен писать научные статьи и книги и преподавать в Могилянке, не ссылаясь на свои работы?» Между тем «на переводы нужны сумасшедшие деньги и не один год».

    В комментариях к публикации, как это обычно бывает, разверзся портал в преисподнюю. Хотя надо отметить, что людей, которые сомневались в осмысленности данного шага, было не меньше, чем его сторонников.

    Но даже противники законопроекта пишут примерно так: «Кремлевский режим обязательно скоро падет. А рынок Московии, как интеллектуальный, так и товарный, как и услуг, останется. Такой подход – выстрел себе в ногу. (...) Я, например, почти закончил книгу на русском языке – и что мне делать?». Автору, правда, тут же припомнили, что на тридцать первом году независимости писать книгу на русском языке может только дурак, и то, что этот дурак стоял на баррикадах и отражал «путинскую агрессию» в территориальной обороне, его не извиняет.

    Аналогичная ситуация складывается в технических сферах. Бывший инженер КБ Антонова (имени его мы не называем по понятным причинам) прокомментировал эту новацию так: «ну вот эти (...) люди говорят нам – построим новую «Мрию». Не вопрос. В стране все проблемы решены, во дворах шестнадцатиэтажек общественные туалеты построили (в украинских городах из-за проблем с электроэнергией нет воды и плохо работает канализация, гражданам рекомендуют справлять естественные надобности в обычных туалетах с выгребной ямой – прим. ВЗГЛЯД), ну давайте строить. У нас вся документация по самолету на русском и 95% литературы, которая нужна будет для строительства оснастки – тоже на русском.

    И более того, даже те ребята, которые вот сейчас из политеха пришли в КБ, они украинскую терминологию через пень-колоду знают, потому что ее меняли два раза».

    Депутат Совсун заявляет, что перед вторым чтением законопроект поменяют и уберут самые спорные нормы, ограничив время издания запрещенной литературы 1991 годом, разрешив русских авторов и публикации архивных документов. Ее оппоненты, правда, утверждают, что если убрать из проекта все дурацкие нормы, то останутся только знаки препинания.

    Подводя итог, отметим, что у украинских депутатов злого умысла не было – обычное слабоумие. По своей интеллектуальной ограниченности они просто не ведали, что творили. Ну откуда Совсун знать о русскоязычных произведениях Шевченко? В украинской школьной программе об этом не упоминается, а она и школьную-то программу вряд ли осилила.

    Законопроект, скорее всего, примут, но в состоянии, когда он ничем не будет напоминать изначальную версию. Скорее всего, останется только запрет на учебники, который лишен смысла, потому что российские учебники на Украине и так запрещены.

    Однако общей тенденции проект вполне соответствует – исключить всё русское из всех сфер жизни на Украине настолько глубоко, насколько это в принципе возможно. Если же потребуется ссылаться на результаты исследований российских ученых, то это, в конце концов, можно делать через научную литературу на европейских языках. Да, это приведет к потерям научного знания и общей культуры, но цель-то великая – избавиться от какой-либо связи с «оккупантом» и «агрессором»!

    И цель эта будет достигнута. Если, конечно, уцелеет государство, эту цель поставившее.

     
     
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