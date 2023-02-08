Россиянам пора учиться помнить СВО

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

По мнению Тбилиси, арестованный экс-президент Саакашвили «взял в заложники» всю страну EPA/ТАСС
Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи. Подробности...

Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Никита Сетов

    Россиянам пора учиться помнить СВО

    Никита Сетов
    замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
    		8 февраля 2023, 17:00

    В политологии и культурологии есть понятие, описывающее сохранение в обществе памяти о каких-либо значимых событиях в его истории. На Западе это обычно называют коммеморацией, у нас, как правило, говорят об исторической памяти, хотя точнее было бы сказать «памятование», то есть удержание в памяти событий вкупе с их определенными интерпретациями.

    Обычно количество упоминаний этих терминов связано с научными исследованиями или попытками политико-философского и социокультурного осмысления значимых событий в истории государств и наций. Разумеется, предметом исследований гораздо чаще становились войны и кризисы, нежели достижения и успехи развития.

    При этом инициаторами таких процессов становились, как правило, не ученые, а действующие политики. И они обычно предлагали два возможных пути взаимодействия общества с событием.

    Первый – предание события забвению, чаще всего полному. Такой подход проще, потому что можно жить и развиваться без оглядки на произошедшее, исключив из общественного сознания причины события и его последствия. Подобное наблюдалось в Афинах после Пелопонесской войны, в Европе после Тридцатилетней и Второй мировой войн. В короткой перспективе подход работал – в частности, последовательное забывание причин и следствий конфликта позволило разобщенной Европе построить единое пространство экономики и политики. Но только в короткой перспективе и с известными последствиями.

    Второй – собственно памятование, реализуемое через различные мемориальные практики, которые регулярно возвращают общество к воспоминаниям о случившемся и последовавшем за ним. Этот подход гораздо менее комфортен, так как требует большего количества усилий от общества и государства по сохранению исторической памяти. Пример использования такого подхода очевиден – СССР и современная Россия. И он пока демонстрирует большую эффективность, нежели забывание.

    Фото: Максим Захаров/РИА Новости

    Почему важно вспомнить об этих подходах сейчас? Потому что в обозримой перспективе и нашей стране, и всему миру придется вновь сделать выбор в пользу одного из подходов, чтобы тем или иным образом начать работу с итогами СВО, какими бы они ни оказались.

    При этом она уже существует во множестве ипостасей. У нас есть «специальная военная операция», а на Западе – war, invasion или Russo-Ukrainian war, которая началась еще в 2014 году, если верить англоязычной Википедии.

    Наследие СВО вне всяких сомнений станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян. Конечно, будет выбран второй вариант с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.

    Уже сегодня необходимо начинать формирование и внедрение реестра мемориальных практик СВО и их содержания. Как представляется, пока их содержание больше тяготеет к наследию Великой Отечественной войны, отсылкам событий тех времен. В прошлом году, например, в смысловой связке с СВО были открыты реконструированный мемориал Саур-Могила в ДНР и новый мемориальный комплекс в честь героев-сибиряков в Кемерове, в центре которого – увеличенная копия памятника Воину-освободителю из Трептов-парка в Берлине.

    Достаточно ли этих действий для памятования? В моменте – скорее да. В перспективе – скорее нет. Смысловое поле СВО гораздо шире того, что хранит историческая память о Великой Отечественной. Поэтому термины и смыслы, которыми мы оперируем в СВО-дискурсе сегодня, должны быть четко определены, зафиксированы и облечены в практики, которые позволят их сохранить в будущем. А забвение, конечно же, должно быть отринуто.

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