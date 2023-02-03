О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

На протяжении многих лет Австрия и Швейцария (особенно последняя) заявляли о себе как об образцово нейтральных государствах. Однако на протяжении минувшего и начала этого года они ясно дали понять, что никакого нейтрального отношения к действиям России на Украине у них нет и в помине – они их осуждают. Последние события дали новые поводы глубоко усомниться в том, что о двух альпийских государствах всё ещё можно говорить, как о нейтральных.

Так, из Вены выслали четырёх российских дипломатов, причём половина из них работали не в российском посольстве в Австрии, а при структурах ООН, расположенных в городе. Всё это произошло в тот момент, когда австрийский президент Александр ван дер Беллен приехал с визитом в Киев, привезя с собой теплогенераторы. Свою поездку он сопроводил заявлением о том, что Россия якобы ведёт на Украине «колониальную войну». Как-то не похоже на заявления президента нейтрального государства.

Не отстала от своей соседки и Швейцария. Так, руководство страны заявило о желании пересмотреть в худшую сторону отношения с Россией, которая, мол, отказалась от того, чтобы швейцарцы представляли в Москве интересы Украины. А комитет по безопасности местного парламента одобрил передачу Украине швейцарских боеприпасов, находящихся на вооружении других государств. Правда, данное решение ещё должно одобрить правительство, но сомневаться в его согласии не приходится.

Данные события показали, что из факта отсутствия Австрии и Швейцарии в числе членов НАТО совершенно не следует, что они придерживаются строгого нейтралитета в нынешних событиях, и их подход якобы принципиально другой, чем у большинства государств Европы. И та, и другая страна – часть коллективного Запада, причём весьма богатая и заметная его часть. Обе сотрудничают с НАТО. Ни австрийцы, ни швейцарцы за последний год ни разу ему себя не противопоставили, и ничего не сказали о том, что относятся к России как-то «особенно».

То, что австрийский канцлер Карл Нехаммер пока остаётся единственным западным лидером, побывавшим в Москве после начала СВО, ничего не говорит о какой-то расположенности Австрии к России. Глава правительства приезжал к нам не как посредник, а как представитель Евросоюза и коллективного Запада в целом. Эта страна в полной мере поддержала все девять пакетов санкций Евросоюза в отношении России. И не просто поддержала – принимала деятельное участие в их выработке. Какой уж тут нейтралитет.

Просто у Австрии есть особенности во внешней политике. Страна стремится играть роль одной из главных мировых переговорных площадок. Её специализация – дипломатия, имеющая давнюю традицию. И Евросоюз использует австрийские дипломатические навыки в своих интересах. Оружие могут поставлять и другие, а вот поработать на дипломатическом фронте так же искусно, как австрийцы, может далеко не каждый. А стране-переговорщику негоже поставлять оружие, иначе она утратит своё положение.

Отсутствие Австрии в рядах Североатлантического альянса тоже мало о чем говорит. Примерно 20 лет назад в стране вовсю шли дискуссии, надо вступать в НАТО, или нет. То, что дискуссии сейчас притихли, никак не означает, что они не возобновятся. Мало того – есть все основания считать, что по мере сближения НАТО и Евросоюза и перенесения на площадку альянса обсуждения многих вопросов европейского будущего, австрийцы вслед за Финляндией и Швецией могут туда потянуться.

Как это увязать с нейтралитетом? Очень просто. Австрия может войти в политические структуры НАТО, не присоединяясь к военной организации Североатлантического блока. Подобный опыт в 1966-2009 гг. был у Франции. Тем самым австрийцы окажутся в НАТО на особом положении, оставаясь как бы в статусе «военного нейтралитета». Впрочем, и от него они уже разок отступили, отправив свои войска в Афганистан в составе миссии альянса… Это пока из области предположений, но совершенно не лишённых оснований.

Можем также вспомнить о том, что Австрия стала нейтральным государством не по своей воле, а в обмен на прекращение союзнической оккупации своей страны по германскому образцу в 1955 году. На нейтралитете страны настаивал СССР, к правопреемнице которого австрийские власти сегодня относятся как к противнику. Тем самым разрыв «оков времён холодной войны» тоже может стать стимулом для членства Австрии в НАТО. Пока оно не стоит на повестке дня, но австрийцы не привыкли быть сторонними наблюдателями при принятии крупных решений.

В отличие от Австрии, Швейцария – страна более последовательного нейтралитета. Пусть и не без оговорок, но она подтвердила его в ходе двух мировых войн. Членство в ЕС и НАТО местная элита даже и близко не обсуждает. Да и народ не хочет – а тут без референдумов подобные решения принять нельзя. Швейцария даже в ООН вошла только в 2002 году. Конфедерация тоже годами выступала в роли мировой переговорной площадки, но сами швейцарские дипломаты, в отличие от австрийских, в выработке повестки переговоров участвуют куда меньше.

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Зато швейцарцы, в отличие от австрийцев, поднаторели в оказании «посольских услуг». Так, они берутся представлять интересы стран, разорвавших друг с другом дипломатические отношения. Она представляет Грузию в России (и наоборот), Иран в США (и наоборот). При посольстве Швейцарии в КНДР есть американская секция. И когда Россия отказалась от подобного швейцарского посредничества, не разрешив представлять интересы Украины, в Швейцарии это восприняли как прямой вызов своим интересам.

Можно отметить, что степень вовлечения Швейцарии в нынешние украинские дела ниже, чем у Австрии. Так, она, в отличие от соседки, не принимает к себе на лечение бойцов ВСУ и нацбатов, она не поставляет Украине каски и средства индивидуальной защиты. Даже на Генассамблее ООН швейцарцы пару раз воздержались при голосовании за антироссийские резолюции. Тем не менее, и Швейцария вслед за Евросоюзом последовательно приняла все пакеты санкций в отношении России. Так что нейтралитетом и тут не пахнет.

Другое дело, что Австрия и Швейцария пока не готовы конфисковать собственность России и её граждан. Их заявление в наш адрес менее резкие. Скорее всего, по мере выполнения задач СВО наша страна вступит в переговоры сначала со швейцарцами, затем с австрийцами. Только говорить с ними мы будет не как с нейтральными посредниками, а как с наименее воинственной, наиболее вменяемой и склонной к диалогу частью коллективного Запада. А насчёт нейтралитета обеих альпийских стран никаких иллюзий питать не стоит.