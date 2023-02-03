О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Взгляд
3 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали наоборот украинские фермеры.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
Берлин и Амстердам решили объединить свои сухопутные войска, причем начальствовать над этой группировкой войск будут немцы. Для чего союзники по НАТО идут на такой шаг, как далеко может зайти немецкая военная экспансия в Европе, и какие риски в этом решении таятся для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счёт. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат. Подробности...

Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

Перейти в раздел…

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
    В ДНР заявили о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине Нетаньяху задумался о военной помощи Украине
    Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
    Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams США опровергли обсуждение с Россией уступок территории Украины Шольц сказал, как ему спится после выходок министров В России предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО

    Главная тема


    Украинские продукты разоряют европейских фермеров

    «эскалация ради деэскалации»


    В России оценили данные об изменении стратегии США по Украине

    канцлер германии


    Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины

    «понты колотить»


    Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине

    Видео

    «истеричная мобилизация»


    Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

    неминуемая рецессия


    В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

    украинский бойкот


    Участие россиян в Олимпиаде–2024 ставит МОК перед сложным выбором

    резкое заявление


    Макрон стал турецкой грушей для битья

    «горячая точка»


    Молдавии грозит украинское будущее

    новые ассоциации


    Дмитрий Орехов: России пора прекращать идеализировать Запад

    искреннее отношение


    Тимофей Бордачёв: Почему России стоит доверять Ирану

    не вызывает доверия


    Виталий Трофимов-Трофимов: Западная демократия – враг демократии

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?
    Вадим Трухачёв

    О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		3 февраля 2023, 08:40

    На протяжении многих лет Австрия и Швейцария (особенно последняя) заявляли о себе как об образцово нейтральных государствах. Однако на протяжении минувшего и начала этого года они ясно дали понять, что никакого нейтрального отношения к действиям России на Украине у них нет и в помине – они их осуждают. Последние события дали новые поводы глубоко усомниться в том, что о двух альпийских государствах всё ещё можно говорить, как о нейтральных.

    Так, из Вены выслали четырёх российских дипломатов, причём половина из них работали не в российском посольстве в Австрии, а при структурах ООН, расположенных в городе. Всё это произошло в тот момент, когда австрийский президент Александр ван дер Беллен приехал с визитом в Киев, привезя с собой теплогенераторы. Свою поездку он сопроводил заявлением о том, что Россия якобы ведёт на Украине «колониальную войну». Как-то не похоже на заявления президента нейтрального государства.

    Не отстала от своей соседки и Швейцария. Так, руководство страны заявило о желании пересмотреть в худшую сторону отношения с Россией, которая, мол, отказалась от того, чтобы швейцарцы представляли в Москве интересы Украины. А комитет по безопасности местного парламента одобрил передачу Украине швейцарских боеприпасов, находящихся на вооружении других государств. Правда, данное решение ещё должно одобрить правительство, но сомневаться в его согласии не приходится.

    Данные события показали, что из факта отсутствия Австрии и Швейцарии в числе членов НАТО совершенно не следует, что они придерживаются строгого нейтралитета в нынешних событиях, и их подход якобы принципиально другой, чем у большинства государств Европы. И та, и другая страна – часть коллективного Запада, причём весьма богатая и заметная его часть. Обе сотрудничают с НАТО. Ни австрийцы, ни швейцарцы за последний год ни разу ему себя не противопоставили, и ничего не сказали о том, что относятся к России как-то «особенно».

    То, что австрийский канцлер Карл Нехаммер пока остаётся единственным западным лидером, побывавшим в Москве после начала СВО, ничего не говорит о какой-то расположенности Австрии к России. Глава правительства приезжал к нам не как посредник, а как представитель Евросоюза и коллективного Запада в целом. Эта страна в полной мере поддержала все девять пакетов санкций Евросоюза в отношении России. И не просто поддержала – принимала деятельное участие в их выработке. Какой уж тут нейтралитет.

    Фото: Robert Michael/DPA/ТАСС

    Просто у Австрии есть особенности во внешней политике. Страна стремится играть роль одной из главных мировых переговорных площадок. Её специализация – дипломатия, имеющая давнюю традицию. И Евросоюз использует австрийские дипломатические навыки в своих интересах. Оружие могут поставлять и другие, а вот поработать на дипломатическом фронте так же искусно, как австрийцы, может далеко не каждый. А стране-переговорщику негоже поставлять оружие, иначе она утратит своё положение.

    Отсутствие Австрии в рядах Североатлантического альянса тоже мало о чем говорит. Примерно 20 лет назад в стране вовсю шли дискуссии, надо вступать в НАТО, или нет. То, что дискуссии сейчас притихли, никак не означает, что они не возобновятся. Мало того – есть все основания считать, что по мере сближения НАТО и Евросоюза и перенесения на площадку альянса обсуждения многих вопросов европейского будущего, австрийцы вслед за Финляндией и Швецией могут туда потянуться.

    Как это увязать с нейтралитетом? Очень просто. Австрия может войти в политические структуры НАТО, не присоединяясь к военной организации Североатлантического блока. Подобный опыт в 1966-2009 гг. был у Франции. Тем самым австрийцы окажутся в НАТО на особом положении, оставаясь как бы в статусе «военного нейтралитета». Впрочем, и от него они уже разок отступили, отправив свои войска в Афганистан в составе миссии альянса… Это пока из области предположений, но совершенно не лишённых оснований.

    Можем также вспомнить о том, что Австрия стала нейтральным государством не по своей воле, а в обмен на прекращение союзнической оккупации своей страны по германскому образцу в 1955 году. На нейтралитете страны настаивал СССР, к правопреемнице которого австрийские власти сегодня относятся как к противнику. Тем самым разрыв «оков времён холодной войны» тоже может стать стимулом для членства Австрии в НАТО. Пока оно не стоит на повестке дня, но австрийцы не привыкли быть сторонними наблюдателями при принятии крупных решений.

    В отличие от Австрии, Швейцария – страна более последовательного нейтралитета. Пусть и не без оговорок, но она подтвердила его в ходе двух мировых войн. Членство в ЕС и НАТО местная элита даже и близко не обсуждает. Да и народ не хочет – а тут без референдумов подобные решения принять нельзя. Швейцария даже в ООН вошла только в 2002 году. Конфедерация тоже годами выступала в роли мировой переговорной площадки, но сами швейцарские дипломаты, в отличие от австрийских, в выработке повестки переговоров участвуют куда меньше.

    Зато швейцарцы, в отличие от австрийцев, поднаторели в оказании «посольских услуг». Так, они берутся представлять интересы стран, разорвавших друг с другом дипломатические отношения. Она представляет Грузию в России (и наоборот), Иран в США (и наоборот). При посольстве Швейцарии в КНДР есть американская секция. И когда Россия отказалась от подобного швейцарского посредничества, не разрешив представлять интересы Украины, в Швейцарии это восприняли как прямой вызов своим интересам.

    Можно отметить, что степень вовлечения Швейцарии в нынешние украинские дела ниже, чем у Австрии. Так, она, в отличие от соседки, не принимает к себе на лечение бойцов ВСУ и нацбатов, она не поставляет Украине каски и средства индивидуальной защиты. Даже на Генассамблее ООН швейцарцы пару раз воздержались при голосовании за антироссийские резолюции. Тем не менее, и Швейцария вслед за Евросоюзом последовательно приняла все пакеты санкций в отношении России. Так что нейтралитетом и тут не пахнет.

    Другое дело, что Австрия и Швейцария пока не готовы конфисковать собственность России и её граждан. Их заявление в наш адрес менее резкие. Скорее всего, по мере выполнения задач СВО наша страна вступит в переговоры сначала со швейцарцами, затем с австрийцами. Только говорить с ними мы будет не как с нейтральными посредниками, а как с наименее воинственной, наиболее вменяемой и склонной к диалогу частью коллективного Запада. А насчёт нейтралитета обеих альпийских стран никаких иллюзий питать не стоит.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •