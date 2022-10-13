Австрия остается связным между ЕС и Россией

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Обсуждение: 4 комментария
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Вадим Трухачёв

    Австрия остается связным между ЕС и Россией

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		13 октября 2022, 16:50

    9 октября в Австрии прошли президентские выборы. В общем-то, от них зависит не так много, ибо роль главы государства в определении внутренней и внешней политики страны минимальна – почти всё решает канцлер. Тем не менее по тому, как голосуют австрийцы, можно судить об уровне предпочтений в одной из ключевых стран ЕС, о поддержке курса, проводимого как местными властями, так и Евросоюзом в целом.

    Интерес к событию подогревает то, что на прошлых выборах 2016 года едва не грянула сенсация. Нынешний президент, бывший лидер местных «зелёных» Александр ван дер Беллен сумел тогда победить только в третьем туре, едва обойдя кандидата от правой евроскептической Партии свободы Норберта Хофера. Тогда ещё свежи были впечатления от толп мигрантов с Ближнего Востока, захлестнувших страну, и от целой серии терактов в Европе. Сегодня в центре внимания – издержки санкций, которые Евросоюз наложил на Россию. Так что было весьма любопытно узнать, сколько австрийцев выскажутся против «генеральной линии» ЕС.

    В итоге 78-летний ван дер Беллен, поддерживающий линию ЕС, выиграл в первом туре с 56,7% голосов. Его прямо поддержали три из пяти парламентских партий, а правящая Народная партия не сказала ему ни да, ни нет. В то же время три кандидата, так или иначе связанные с Партией свободы и выступающие против антироссийских санкций, набрали порядка 31% голосов. Так что, несмотря на вроде бы успех действующего главы государства, выборы показали достаточно серьёзный уровень недовольства австрийцев курсом Евросоюза.

    Как бы то ни было, но в России привыкли достаточно внимательно следить за австрийской политикой. На то есть все основания. Начнём с того, что австрийские политики нередко на уровне ЕС отвечают на внешнюю политику. Вспомним, например, о бывшем верховном комиссаре ЕС по внешней политике и безопасности Бените Ферреро-Вальднер, еврокомиссаре по расширению и политике соседства Йоханнесе Хане. Именно они в немалой степени отвечали за отношения Евросоюза и с Россией, и с Украиной, и в целом с постсоветским пространством в последние 20 лет.

    Но и на национальном уровне все последние восемь лет Австрия выступала как один из главных партнёров России в Европе. Австрийцы очень сильно зависят от российского газа, и потому ратовали за воплощение в жизнь и «Северного потока – 2», и «Турецкого потока». Бывший президент Хайнц Фишер и экс-канцлер Себастьян Курц постоянно выдвигали предложения по постепенной отмене санкций. А входившая в 2017-2019 годах в правящую коалицию Партия свободы и вовсе до сих пор настаивает на их полной отмене.

    Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Российские руководители были постоянными гостями в Вене, а австрийские чаще любых других европейцев (разве что кроме венгров) гостили в Москве. Канцлер Карл Нехаммер до сих пор остаётся единственным европейским главой правительства, кто нанёс рабочий визит в Москву после 24 февраля (Виктор Орбан приезжал просто на похороны Михаила Горбачёва). Потому даже в нынешних обстоятельствах австрийцы сохраняют за собой роль «связного» между ЕС и Россией, и нам не должно быть всё равно, кто у них там находится у власти.

    Австрия может себе позволить такую роль не только потому, что зависит от российских энергоносителей, а её представители стремятся играть роль глобальных миротворцев (не только применительно к нынешней истории). Эта страна, в отличие от Финляндии и Швеции, принципиально пока не хочет вступать в НАТО. Австрийцы до сих пор отказываются от поставок оружия Украине, в стране не происходит массового изъятия собственности у граждан России. Так что с ними хотя бы о чём-то можно разговаривать.

    Впрочем, слишком надеяться на австрийцев не приходится. При всём относительном здравомыслии они всё равно поддерживают санкции против России – разве что за исключением ограничений на поставки энергоносителей. Австрийские руководители никак внятно не прокомментировали подрыв труб «Северных потоков», хотя получали через них немалое количество газа, лишний раз показав, с кем они находятся в одной лодке. В НАТО они не входят, но тесно с ним сотрудничают.

    Объективно у России и Австрии есть большие противоречия. Австрийцы хотели бы существенно ослабить наше влияние на постсоветском пространстве и почти полностью вытеснить нашу страну с Балкан. Они постоянно ругали Россию за несоответствие «европейским ценностям», их неправительственные организации то и дело проводят мероприятия, так или иначе имеющие явную (причём грубую) антироссийскую направленность. Да и невоенную продукцию для нужд украинской армии они тоже вполне себе поставляют.

    Политическое поле Австрии выглядит достаточно пёстрым. Входящие в правящую коалицию «зелёные», а также либералы из партии «Новая Австрия», хотели бы отказаться от наших энергоносителей, максимально свернуть с нами отношения и предельно «закрутить гайки». В этом смысле хорошо, что «зелёные» не отвечают в нынешнем правительстве за внешнюю политику, а президент ван дер Беллен с его «средней по ЕС линии» выглядит куда умереннее своих бывших соратников.

    В наибольшей степени внешнюю политику страны определяют консервативная Народная партия (к которой принадлежат Нехаммер и глава МИД Александр Шалленберг) и социал-демократы. Обе крупнейшие партии поддерживают санкции, но настаивают на сохранении диалога с Россией и стремятся как можно скорее усадить представителей РФ и Украины за стол переговоров. В целом это выглядит неплохо по сравнению с другими странами Европы, но опять же – обольщаться не стоит.

    Несмотря на общее осуждение российской СВО, по-прежнему за отмену антироссийских санкций выступает Партия свободы. Она также отказывается возлагать на Россию основную вину за происходящие сегодня события. В ней есть и антироссийское крыло, но оно находится в явном меньшинстве. По сути, в Австрии именно на эту политическую силу Россия и может до какой-то степени опереться.

    В целом Австрия смотрится как умеренно антироссийское государство. Оно имеет немалый вес в Евросоюзе, и к нему прислушиваются. Конечно, в роли переговорщика с ЕС для нас наилучшим вариантом была бы Венгрия, но у Евросоюза на неё давно уже имеется зуб. Так что всё говорит о том, что австрийские политики в ближайшее время останутся основными «связными» между ЕС и Россией. Говорить с ними тяжело, но пока австрийцы настаивают на диалоге – есть шанс, что сползания к прямой войне между РФ и ЕС не случится.

    Но опять же – иллюзии надо оставить в стороне. В словосочетании «умеренно антироссийское» акцент приходится делать именно на слове «антироссийское».

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