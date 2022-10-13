Австрия остается связным между ЕС и Россией

9 октября в Австрии прошли президентские выборы. В общем-то, от них зависит не так много, ибо роль главы государства в определении внутренней и внешней политики страны минимальна – почти всё решает канцлер. Тем не менее по тому, как голосуют австрийцы, можно судить об уровне предпочтений в одной из ключевых стран ЕС, о поддержке курса, проводимого как местными властями, так и Евросоюзом в целом.

Интерес к событию подогревает то, что на прошлых выборах 2016 года едва не грянула сенсация. Нынешний президент, бывший лидер местных «зелёных» Александр ван дер Беллен сумел тогда победить только в третьем туре, едва обойдя кандидата от правой евроскептической Партии свободы Норберта Хофера. Тогда ещё свежи были впечатления от толп мигрантов с Ближнего Востока, захлестнувших страну, и от целой серии терактов в Европе. Сегодня в центре внимания – издержки санкций, которые Евросоюз наложил на Россию. Так что было весьма любопытно узнать, сколько австрийцев выскажутся против «генеральной линии» ЕС.

В итоге 78-летний ван дер Беллен, поддерживающий линию ЕС, выиграл в первом туре с 56,7% голосов. Его прямо поддержали три из пяти парламентских партий, а правящая Народная партия не сказала ему ни да, ни нет. В то же время три кандидата, так или иначе связанные с Партией свободы и выступающие против антироссийских санкций, набрали порядка 31% голосов. Так что, несмотря на вроде бы успех действующего главы государства, выборы показали достаточно серьёзный уровень недовольства австрийцев курсом Евросоюза.

Как бы то ни было, но в России привыкли достаточно внимательно следить за австрийской политикой. На то есть все основания. Начнём с того, что австрийские политики нередко на уровне ЕС отвечают на внешнюю политику. Вспомним, например, о бывшем верховном комиссаре ЕС по внешней политике и безопасности Бените Ферреро-Вальднер, еврокомиссаре по расширению и политике соседства Йоханнесе Хане. Именно они в немалой степени отвечали за отношения Евросоюза и с Россией, и с Украиной, и в целом с постсоветским пространством в последние 20 лет.

Но и на национальном уровне все последние восемь лет Австрия выступала как один из главных партнёров России в Европе. Австрийцы очень сильно зависят от российского газа, и потому ратовали за воплощение в жизнь и «Северного потока – 2», и «Турецкого потока». Бывший президент Хайнц Фишер и экс-канцлер Себастьян Курц постоянно выдвигали предложения по постепенной отмене санкций. А входившая в 2017-2019 годах в правящую коалицию Партия свободы и вовсе до сих пор настаивает на их полной отмене.

Российские руководители были постоянными гостями в Вене, а австрийские чаще любых других европейцев (разве что кроме венгров) гостили в Москве. Канцлер Карл Нехаммер до сих пор остаётся единственным европейским главой правительства, кто нанёс рабочий визит в Москву после 24 февраля (Виктор Орбан приезжал просто на похороны Михаила Горбачёва). Потому даже в нынешних обстоятельствах австрийцы сохраняют за собой роль «связного» между ЕС и Россией, и нам не должно быть всё равно, кто у них там находится у власти.

Австрия может себе позволить такую роль не только потому, что зависит от российских энергоносителей, а её представители стремятся играть роль глобальных миротворцев (не только применительно к нынешней истории). Эта страна, в отличие от Финляндии и Швеции, принципиально пока не хочет вступать в НАТО. Австрийцы до сих пор отказываются от поставок оружия Украине, в стране не происходит массового изъятия собственности у граждан России. Так что с ними хотя бы о чём-то можно разговаривать.

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Впрочем, слишком надеяться на австрийцев не приходится. При всём относительном здравомыслии они всё равно поддерживают санкции против России – разве что за исключением ограничений на поставки энергоносителей. Австрийские руководители никак внятно не прокомментировали подрыв труб «Северных потоков», хотя получали через них немалое количество газа, лишний раз показав, с кем они находятся в одной лодке. В НАТО они не входят, но тесно с ним сотрудничают.

Объективно у России и Австрии есть большие противоречия. Австрийцы хотели бы существенно ослабить наше влияние на постсоветском пространстве и почти полностью вытеснить нашу страну с Балкан. Они постоянно ругали Россию за несоответствие «европейским ценностям», их неправительственные организации то и дело проводят мероприятия, так или иначе имеющие явную (причём грубую) антироссийскую направленность. Да и невоенную продукцию для нужд украинской армии они тоже вполне себе поставляют.

Политическое поле Австрии выглядит достаточно пёстрым. Входящие в правящую коалицию «зелёные», а также либералы из партии «Новая Австрия», хотели бы отказаться от наших энергоносителей, максимально свернуть с нами отношения и предельно «закрутить гайки». В этом смысле хорошо, что «зелёные» не отвечают в нынешнем правительстве за внешнюю политику, а президент ван дер Беллен с его «средней по ЕС линии» выглядит куда умереннее своих бывших соратников.

В наибольшей степени внешнюю политику страны определяют консервативная Народная партия (к которой принадлежат Нехаммер и глава МИД Александр Шалленберг) и социал-демократы. Обе крупнейшие партии поддерживают санкции, но настаивают на сохранении диалога с Россией и стремятся как можно скорее усадить представителей РФ и Украины за стол переговоров. В целом это выглядит неплохо по сравнению с другими странами Европы, но опять же – обольщаться не стоит.

Несмотря на общее осуждение российской СВО, по-прежнему за отмену антироссийских санкций выступает Партия свободы. Она также отказывается возлагать на Россию основную вину за происходящие сегодня события. В ней есть и антироссийское крыло, но оно находится в явном меньшинстве. По сути, в Австрии именно на эту политическую силу Россия и может до какой-то степени опереться.

В целом Австрия смотрится как умеренно антироссийское государство. Оно имеет немалый вес в Евросоюзе, и к нему прислушиваются. Конечно, в роли переговорщика с ЕС для нас наилучшим вариантом была бы Венгрия, но у Евросоюза на неё давно уже имеется зуб. Так что всё говорит о том, что австрийские политики в ближайшее время останутся основными «связными» между ЕС и Россией. Говорить с ними тяжело, но пока австрийцы настаивают на диалоге – есть шанс, что сползания к прямой войне между РФ и ЕС не случится.

Но опять же – иллюзии надо оставить в стороне. В словосочетании «умеренно антироссийское» акцент приходится делать именно на слове «антироссийское».