Место человека в обществе биологией не определяется

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21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
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Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Американские СМИ: Байден бросил США ради Украины

Американцы разозлились на Байдена за поездку в Киев вместо Огайо president.gov.ua
Визит американского президента Джо Байдена в Киев для многих стал неожиданностью. Однако далеко не все восприняли поездку в позитивном ключе. Как отреагировала западная пресса и почему в США встречу с Зеленским восприняли не как героический поступок, а как предательство национальных интересов? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Место человека в обществе биологией не определяется

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Может появиться новая форма расизма – не по оттенку кожи, а по результатам генетических тестов, которые разделят людей на сверхчеловеков с хорошими генами и недочеловеков, у которых в генах написано, что они годятся только для самых низкооплачиваемых работ. Подробности...
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Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Байден в Киеве: главное

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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Сергей Худиев

    Место человека в обществе биологией не определяется

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		20 февраля 2023, 11:56

    Как сообщается, в Госдуме предложили проводить ДНК-тестирования для определения предрасположенности школьников к той или иной профессии. Это предложение появилось на фоне того, что генетические тесты на предрасположенность к некоторым видам спорта уже проводятся.

    Стремление к смелым инновациям отчасти понятно – мир стремительно движется по пути научного прогресса, новейшие открытия быстро становятся источником экономических преимуществ, Россия не может позволить себе быть отстающей.

    Однако внедрение новых технологий в жизнь людей – это не только преимущества, но и уязвимости, причем уязвимости труднопредсказуемые. Тщательный просчет рисков должен предшествовать любым нововведениям.

    А когда мы говорим о генах, мы оказываемся в области особенно серьезных опасностей.

    Мы рискуем в принятии важных решений положиться на технологию, которая носит крайне сырой и ненадежный характер. Профессиональные генетики довольно сдержанно высказываются о связи генов и профессии – намного большую роль играют культура, образование и жизненный опыт. Петр Сергиев, директор Института функциональной геномики МГУ, например, говорит: «Возможно, что некоторые варианты генов могут быть полезны для каких-то профессий. Нельзя сказать, что это будет сильное влияние, но такие исследования проводятся... Ученые ищут связь между этими фактами и генами таких людей. Естественно, эти работы не имеют доказательной силы, потому что это лишь корреляции. Кроме того, не всегда удается выделить молекулярные механизмы, задействованные в этом. Но работы ведутся, и отбрасывать их совсем и сразу не стоит. В то же время надо понимать, что сильного влияния генов на выбор профессии, конечно, нет».

    Фото: Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

    Конечно, существует генетическая предрасположенность к болезням, которые затруднят карьеру человека в какой-то области. Но в целом эффективность «генетической профориентации» едва ли будет высока.

    Уже сейчас мы можем обратить внимание на две возможные опасности.

    Во-первых, это то, что можно было бы назвать «генетическим расизмом» – поощрение представлений о генетической детерминированности поведения. Во-вторых, утечки генетических данных, которые могут быть использованы во зло.

    Расизм – это, прежде всего, идеология, постулирующая превосходство биологии над свободой. То, что человек из себя представляет, чего он добьется в жизни, будет ли он законопослушным гражданином, сможет ли стать ученым или деятелем искусства – определяется его врожденными чертами. «Дурака учить – только портить», людей врожденно «неполноценных» нет смысла пытаться интегрировать в общество на равных с «полноценными».

    Критерий, по которым одни отделялись от других могут быть разными – чаще всего это цвет кожи, но не обязательно. Немец мог внешне не отличаться от поляка или русского – но для национал-социалистов они относились к совершенно разным «расам», которым приписывались совершенно разные врожденные черты.

    При том, что традиционный расизм в современной интеллектуальной среде с проклятиями отвергается, сам принцип – поведение людей и их место в обществе детерминируется биологией – сохранил свое влияние.

    Слишком уж велик соблазн найти простой и понятный ключ к человеческому поведению.

    С одной стороны, ссылки на биологическую детерминированность использовались для нормализации некоторых видов поведения – «геи» и «трансгендеры» (или даже педофилы) «такими родились», и многие законы западных стран были приняты именно исходя из этого. (Хотя с чисто научной точки зрения это доказанная неправда).

    Однако у веры в такую генетическую предопределенность есть обратная сторона – если, например, педофилами или серийными убийцами людей делают особенности генетики, их можно выявлять заранее, до того, как они совершат какие-либо преступления.

    Сам человек и в мыслях не имел? Ну не ждать же, пока возымеет! Британские ученые доказали – ему в ДНК написано совершить преступления, давайте изолируем его заранее.

    Тест на определение профессиональных способностей, конечно, отличается от теста на склонность к преступлениям. Но, принимая идею генетической профориентации, мы рискуем задать ложные ориентиры бизнесу и государству – так, что люди могут столкнуться с несправедливой дискриминацией при приеме на работу или поступлении в ВУЗ. Мол, в генах у вас написано, что вы не подходите.

    Мы таким образом породим новую форму расизма – только не по оттенку кожи, а по результатам генетических тестов, которые разделят людей (еще до того, как они как-либо себя проявят) на сверхчеловеков с хорошими генами, и недочеловеков, у которых в генах написано, что они годятся только для самых низкооплачиваемых работ.

    Это будет несправедливо по отношению к людям – но и неэффективно экономически.

    Рынок поощряет свободное состязание – кто подходит, а кто нет, выясняется в процессе учебы и работы. Причём тут огромную роль играет культура, воспитание, среда и личное произволение самого человека.

    Хотя природные данные могут играть свою роль, человек свободен и ответственен за свою судьбу. Обескураживать человека, говоря, что у него не те гены, или, наоборот, внушать ему лень и расслабленность, говоря, что его чудесных генов достаточно для успеха – значит в любом случае ориентировать его неправильно. 

    Но с такого рода тестированием есть еще одна проблема. Чем более распространенной будет становиться такая практика – и чем больше будет расходиться информация о генах человека – тем труднее будет предотвратить ее утечку к самым разным людям, внутри и вне страны, преследующим самые разные цели. От относительно нейтральных – например, коммерческих – до серьезно угрожающих.

    Мало кто избежал звонков мошенников, которые притворяются сотрудниками банков или следователями. Не говоря уже о назойливой рекламе. Все сведения о вас могут быть использованы против вас – увы, таково общее правило информационного века.

    Сведения о чужих геномах могут быть использованы как преступниками, так и спецслужбами разных стран – и, так как люди изобретательны на зло, употреблены в целях шантажа, или причинения вреда здоровью, или создания угроз, учитывающих генетические особенности конкретных лиц.

    Поэтому энтузиазм в отношении новых технологий должен быть уравновешен тщательным рассмотрением возможных проблем. Лучше не торопиться с введением практик, последствия которых пока не вполне понятны. 

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