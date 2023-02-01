России пора прекращать идеализировать Запад

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1 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Российская экономика резко поднялась в глазах Запада

Россия удивляет западных экономистов второй год подряд Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters
Международный валютный фонд неожиданно выделил Россию в своем прогнозе на 2023 год. Причем выделил в хорошем смысле слова. Вместо падения российского ВВП там теперь ждут его роста в этом году. Тогда как прогнозы по США и ЕС, наоборот, были ухудшены. Что же заставило экономистов МВФ передумать и резко улучшить прогноз по российской экономике? Подробности...
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Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

Украинские силовики пришли с обыском к Авакову и Коломойскому Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters,
REUTERS/Valentyn Ogirenko
На Украине прошла очередная громкая серия обысков. Среди тех, к кому пришли силовики, – олигарх Игорь Коломойский и непотопляемый экс-министр МВД Арсен Аваков. При этом оба, пусть и в разной степени, являются архитекторами прихода к власти Владимира Зеленского. Почему они попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон? Подробности...
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В легализации пиратского софта обнаружились серьезные риски

Проблема пиратского софта в том, что за качество продукции спросить не с кого Владимир Гердо/ТАСС
Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран, включая фильмы и промышленный софт. Однако в ИТ-индустрии в этой инициативе видят недостатки – там считают, что у идеи бесплатного пользования западным софтом есть не только очевидные преимущества, но и скрытые риски. Какие именно? Подробности...
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Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

В Северной Европе турецкий президент давно уже стал «анфан терриблем» KENZO TRIBOUILLARD/
POOL/EPA/ТАСС
Вступление Швеции в НАТО официально заморожено на неопределенный срок. Как минимум – на месяцы, не исключено, что на годы. Финляндия могла попасть в альянс своим путем, но не захотела из-за солидарности со шведами, которым президент Турции поставил «невыполнимые» условия. Сейчас его за это ненавидят. Но Запад ведет дело к тому, что придется прославлять – за это же.  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...

Почему России стоит доверять Ирану

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Западная демократия – враг демократии

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

Секретные данные об Украине и Ельцине

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
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    Хотели бы вы сменить профессию?
    Дмитрий Орехов

    России пора прекращать идеализировать Запад

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		1 февраля 2023, 20:17

    О методе ассоциаций слышали все. На каждое предъявляемое слово испытуемый реагирует любым другим, сразу приходящим в голову. Поэт – Пушкин, животное – кошка, небо – голубое, машина – едет, воровать – плохо.

    Ассоциации характеризуют каждого из нас. Для кого-то родина – мать, для кого-то – место. Для кого-то работа – труд, для кого-то – дело. Но многие ассоциации у представителей одного народа совпадают. Так на стимул «белый» русский отвечает – снег, узбек – хлопок, казах – молоко. Для русского хлеб – соль, для немца – масло, для француза – вино.

    Ассоциации проясняют само значение слова в данной культуре, помогают выявить его семантическую структуру. Для русского дом – крепость, для американца – комфорт. Для русского семья – дети, для испанца – любовь.

    Ассоциации являются своего рода «вечным двигателем» мышления. Возбуждение ассоциативных связей дает человеку основную идею, рабочую гипотезу, которая избавляет мысль от мелкой тряски и помогает фактам соединяться в цельный опыт. Ассоциативные образы, откладывающиеся у нас в мозгу, несут в себе энергию подсознания и обладают огромной силой. Нейроны головного мозга образуют своего рода клеточные ансамбли, и любое возбуждение какой-то части ансамбля активирует всю структуру. Это можно сравнить со спичкой, поднесенной к пороховому погребу: с какой стороны ни зайди, на воздух взлетает все. А сила ассоциаций огромна – фактически эти связи дают нам маховое колесо, которое направляет наше мышление, определяет наши слова и поступки.

    «Когда я сужу футбольный матч с участием русских, мне трудно отделаться от того, что мы о них знаем», – признался задолго до кризиса на Украине один европейский футбольный судья. Контроль над его поведением был задан заранее с помощью негативных ассоциаций.

    Фото: jamaica.loopnews.com

    Что это за ассоциации? Да все те же: отсталость, варвары, Иван Грозный, медведи, водка, крепостное право, наказывать кнутом, суд истории, Сталин, ГУЛАГ, тюрьма народов…

    Запад никогда не интересовался настоящей Россией, никогда не смотрел на нас сочувственно и со вниманием. «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна», – писал Пушкин. «Мы учились и приучали себя любить французов и немцев и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили нас, да и решили нас не любить никогда», – продолжал ту же мысль Достоевский.

    Сейчас мысль западного обывателя летит по веками создававшемуся руслу ассоциаций и в воспаленном эмоциями сознании европейца возникает четкая программа действий: отомстить, наказать, заткнуть рот, порвать в клочья, задавить, танки, танки, танки...

    Обратим внимание на эмоциональный накал ассоциаций, он неслучаен. Каждый элемент смысловых структур в нашем мозгу эмоционально заряжен, но быстрее всего вступают в ассоциативную связь элементы, которые возбуждены сильнее. Именно негативные эмоции являются тем цементом, который скрепляет в западном сознании комплекс представлений о России. Ассоциации западного человека в данном случае всегда негативны, предвзяты, практичны.

    А что же у нас? Удивительно, но мы по-прежнему представляем Запад иначе: наши ассоциации позитивны, спокойны, необязательны. И это наша сознательная установка! На недавней встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками президент России отметил, что во Второй мировой против нашего народа совершали преступления представители очень многих европейских стран, но мы «никогда раньше в силу определенной толерантности об этом не говорили». То же самое, напомнил Путин, было и во времена Наполеона – с нами тогда воевала вся континентальная Европа, но мы предпочитали говорить только о французской армии.

    Ассоциативные связи усиливаются в результате повторений и эмоциональной накрутки, но в отношениях с Западом мы своими козырными картами не пользовались: проявляли благородство, прощали.

    Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, готические замки, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка?

    А надо бы: пиратство, разбой, огораживания, Генрих Кровавый, палач Кромвель, дети на виселицах, работные дома, работорговля, концлагеря, дипломатия кинжала и яда, мировой Карфаген, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.

    Франция — мушкетеры, шампанское, Лувр, галантность, свобода-равенство-братство, лягушачьи лапки?

    А надо бы: гильотины, якобинский террор, погром православных храмов, империализм, зверства в Индокитае, массовые убийства в Алжире, расизм.

    Голландия: парусные корабли, плотины, мельницы, коньки, тюльпаны?

    А надо бы: геноцид на островах пряностей, тактика выжженной земли, колониальная эксплуатация, эсэсовские дивизии.

    Бельгия: пиво, шоколад, брюссельская капуста?

    А надо бы: Конго, король Леопольд, отрубленные руки...

    На сегодняшний день великодушная и сдержанная русская культура проигрывает в силе ассоциаций безжалостной западной. Все это время они сочиняли нам преступления, а мы с симпатией всматривались в их жизнь, стараясь подмечать в ней только хорошее. Отсюда у них решимость с нами покончить, и вялое переминание с ноги на ногу (а может, договоримся?) у нас. Маховое колесо ассоциаций на Западе раскручено так, что скоро слетит с оси, а наше еле вращается. Сейчас мы расплачиваемся за этот подход – в том числе теми, кто перешел на сторону Запада в этой войне, и теми, кто уехал, и теми, кто встал на позиции демонстративного и лживого пацифизма.

    И это сигнал тем, кто стоит у руля образования, СМИ и культуры. Хватит уже играть в поддавки на культурном поле. Хватит толерантности. Пора говорить о преступлениях врага в полный голос, пора сделать неприятие колониального Запада и атлантизма нашей главной исторической ценностью, такой же, как неприятие «варварской России» и русского мира у них. Образно говоря, если девку все равно замуж не берем, зачем ей прыщи замазывать?

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