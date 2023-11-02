Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

До Олимпийских игр – 2024 в Париже осталось всего девять месяцев, но положение России до сих пор остается туманным и шатким, как деревенский забор. Международный олимпийский комитет (МОК) так и не удосужился разъяснить четкие критерии по возможному участию отечественных атлетов. Впрочем, после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) ясно одно – если российские спортсмены и доберутся до Парижа, то только в нейтральном статусе.

Но даже в этих унизительных условиях атлеты будут вынуждены проходить какие-то нормативы ради квалификации. Но как, если в большинстве видов спорта россияне не допущены до международных соревнований? Тем не менее кого-то в Париже мы все-таки увидим. Согласно рекомендациям МОК, представители парных и командных видов пролетают, но есть и позитив.

В качестве нейтральных атлетов до Олимпиады точно будут допущены борцы – те самые, которые регулярно и стабильно приносят стране множество медалей. На прошедшем чемпионате мира борцы выступили не очень удачно, а квалификационных турниров осталось еще два – в Баку и Стамбуле, где призеры получат долгожданные путевки. А призеры будут – в этом можно не сомневаться. Хотя очевидно, что максимальной квоты Россия не получит.

Ситуация с дзюдо получше – российские спортсмены выступают без ограничений и уже имеют персональные лицензии. Скорее всего в этом виде страна выставит на Игры самый оптимальный состав. Такая же ситуация и с тхэквондо. Позитива добавляет и теннис: здесь российских спортсменов не отстраняли, и они выступят в качестве нейтральных, если их такой статус устроит. В Париж попадут все сильнейшие игроки по рейтингу на 10 июня 2024 года.

Российским пловцам повезло не так сильно, им выставлены тяжелейшие квалификационные условия. Гимнастов допустят до международных стартов только 1 января 2024 года, а главные квалификационные турниры они уже пропустили, остался только чемпионат Европы. Но главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер давно заняла жесткую, по сути антизападную позицию, и сомнительно, что она смягчится. Немного шансов на Париж и у мужчин-легкоатлетов, вопрос по допуску которых до сих пор не решен.

С командными видами спорта все совсем плохо. Гандбол, баскетбол, футбол и так далее – мимо. Здесь МОК постарался на славу. В результате получается, что на Игры могут поехать плюс-минус пара десятков человек. Те самые 180 атлетов, о которых говорили некоторые спортивные чиновники из Минспорта, – это миф и желание отчитаться.





И вот тут возникает главный вопрос – а что, собственно, делать? Президент России Владимир Путин ранее, перед Олимпиадой в Пхенчхане, четко обозначил свою позицию: мол, пусть каждый спортсмен решает сам, а администрация и лично глава государства не против «нейтрализованных» выступлений. Но на сегодняшний день многие международные федерации кулуарно выдвинули требования политического характера. А это не исключает ситуации, когда за несколько дней до старта Игр российским спортсменам придется подписывать некие документы или делать определенные политические заявления. В противном случае – чемодан, вокзал и домой. И едва ли кто-то из нас удивится такому развитию событий.

Есть и другой момент – МОК уже потребовал запретить России финансировать своих нейтральных атлетов. Если же спортсмен получит экипировку от государства, его вполне могут отфутболить в любой момент. Нет никаких гарантий, что за условное спонсорство МОК не примет призовые, которые атлет заработал на внутрироссийских соревнованиях.

И в целом жизнь показывает, что унижения конкретных атлетов (или всех, кто поедет в нейтральном статусе) обязательно будут. Точно так же нельзя гарантировать, что отдельные полоумные (из известной соседней страны) не устроят провокации против спортсменов из России. И в этом случае очевидно, чью сторону займет «цивилизованный» Запад.

Выходит, что правы те эксперты, которые считают лучшим вариантом полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру». Но пока мы видим, что единой позиции нет. А значит, досужих бесед, споров и скандалов не избежать.