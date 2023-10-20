Американских агентов заставят играть по русским правилам

Tекст: Андрей Резчиков

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по физкультуре и спорту призвал Минспорт и Федерацию хоккея России (ФХР) проследить за деятельностью хоккейных агентов. «Вам со специалистами из Минспорта, и я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», – сказал Владимир Путин президенту ФХР Владиславу Третьяку.

Российский лидер отметил, что в свободном обществе каждый человек делает сам свой выбор, и этому не следует мешать. Но стоит также принять во внимание, что схемы отъезда юных хоккеистов за рубеж порой прямо из спортивных школ уже давно стали бизнесом, причем далеко не всегда открытым и честным.

Путин предложил поработать над правовыми рамками, а также над «гарантиями как для государства, так и для участников этой деятельности». «Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие, ущерб это нам наносит очевидный», – сказал глава государства.

По мнению гендиректора ФХР Дмитрия Курбатова, борьба с нечестными агентами должна быть беспощадной. «Нам очень важно, что президент об этом сказал. Это очень сильно нам поможет усилить борьбу и давление на тех недобросовестных агентов, которые своими или не своими руками способствуют трудоустройству игроков в зарубежные клубы. Борьба будет принципиальной и беспощадной», – сказал Курбатов в интервью ТАСС.

Он напомнил, что ФХР всегда жестко боролась с недобросовестными агентами, которые увозят молодых хоккеистов за рубеж. Так, в том числе с подачи федерации была введена статья в Кодекс РФ об административных правонарушениях, связанная с незаконной деятельностью по трудоустройству граждан РФ за границей.

«Под эту статью агент подпадает, если начинает трудоустраивать российских игроков в зарубежный клуб. Агентская деятельность у нас многогранна, мы агентов лицензируем, принимаем экзамены, следим за соблюдением порядка в этой системе, решаем споры. Но у нас для них есть одно единственное по сути наказание – лишение лицензии», – добавил Курбатов.

Однако агенты без лицензии могут обходить запрет общения с игроками, с которыми затем договариваются клубы. «Мы порядка трех раз на законодательном уровне вносили инициативу, чтобы работу агентов без лицензий признать административным правонарушением, но МВД нам говорило в этом плане, что у него нет ресурсов, чтобы еще и за этим следить», – подчеркнул Курбатов.

По данным газеты «Спорт-экспресс», в прошлом году за границей в хоккей играло около 400 россиян. Среди них 126 человек в США, 40 – в НХЛ, в ведущих лигах Европы играют 62 хоккеиста. По данным портала Sports.ru, в сезоне 2023/24 в матчах НХЛ участвовали около 90 россиян.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, из России ежегодно уезжают за границу минимум 50 перспективных хоккеистов до 16 лет. «Ситуация критичная. Уговаривают юношей не только «дельцы от хоккея», о которых упомянул Путин, но и родители, поэтому «надо с молоком матери воспитывать детей в духе патриотизма», – сказал Кожевников в интервью РИА «Новости».

Летом прошлого года в отечественном спорте разразился громкий скандал после того, как вратарь Иван Федотов, завоевавший со сборной страны серебро пекинской Олимпиады, а с ЦСКА – Кубок Гагарина, был задержан сотрудниками военкомата за уклонение от прохождения военной службы. Все это произошло перед его отъездом в США, где голкипер подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». В итоге Федотов отслужил год в армии и подписал новый контракт с ЦСКА.

«Хоккеисты уезжают, потому что НХЛ – пока лучшая хоккейная лига в мире. Другие условия жизни, деньги – это заманчиво. Информацию об этом молодым игрокам преподносят агенты, скауты, которые вытаскивают из России лучших. Многие ребята, чего греха таить, сами уезжали за границу и пробивали себе дорогу, начиная с игры в какой-нибудь студенческой лиге, что дает им возможности попадать затем в профессиональные клубы НХЛ», – отмечает экс-хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Евгений Чижмин.

Многие даже бросают школу и доучиваются за рубежом, добавляет собеседник. По его мнению, одним из решений проблемы должно стать появление новой государственной программы по подготовке молодых хоккеистов.

«Проблема не в том, что молодые ребята уезжают за границу, а в том, что детский хоккей в России уходит на второй план. В первую очередь речь идет о тренерах-воспитателях, которые вынуждены прежде всего заниматься бумажной работой, а не выполнять свою прямую обязанность – воспитывать и тренировать хоккеистов, прививать любовь к этому виду спорта», – говорит эксперт.

Профессиональный спорт, добавляет спикер, должен заняться детским хоккеем, которым «питаются» все лиги, начиная со студенческой и заканчивая КХЛ». «Руководство хоккейных школ должно получить больше возможностей для развития юниорского хоккея. Должна быть не только госпрограмма, но и достойное финансирование», – подчеркнул он.

По мнению Чижмина, главное средство для решения проблемы с отъездом хоккеистов – создание условий, направленных на сохранение игроков в России. «Никакими запретами проблему не решить – скауту достаточно наглядно и красиво рассказать, как все организовано за границей. Поэтому в рамках будущей госпрограммы должны появиться новые договоренности с агентами, клубами, лигами, именно в диалоге решается много проблем», – отмечает собеседник.

По его словам, вопросы о том, каким образом игроки могут уезжать играть за границу, ФХР должна решать на международном уровне. «НХЛ порой просто наплевать, что думают другие лиги Европы. Нам по примеру НХЛ нужны свои договоренности с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ). КХЛ, как одна из топовых лиг Европы, должна иметь свои взаимоотношения с ИИХФ, НХЛ и другими лигами», – считает Чижмин.

«Проблема есть и в том, что школы, которые воспитывают молодых ребят, не получают компенсации после отъезда юниоров за океан. Если и есть какая-то компенсация, то она минимальная», – считает Александр Фомичев, эксперт КХЛ ТВ, бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда».

Фомичев, который в 1990-х после подписания трансферной карты уехал за границу в 17-летнем возрасте, рассказал, почему игроки так стремятся отправиться за океан. «Там сильно развита система детско-юношеского хоккея, которая открывает новые возможности. Их система подготовки молодых игроков отличается от российской. У нее есть свои минусы, но там действительно есть дельцы, которые помогают осуществить переезд», – пояснил собеседник.

Кроме того, в США у молодых хоккеистов есть возможность получить образование, играя за университетскую команду в первом дивизионе – NCAA Division. В нем несколько десятков команд. Для родителей именно попадание ребенка в NCAA Division является главным стимулом добиться переезда в США. Про игру в НХЛ на данном этапе вообще речь не идет.

«Парень, играя в хоккей в NCAA Division, может бесплатно получить очень качественное образование. В России сейчас такого нет. Если парень хочет учиться, то он может играть за университет или какое-нибудь другое учебное заведение, но уровень хоккея будет соответствовать любительской лиге, из которой он уже не вылезет в профессиональный спорт», – пояснил Фомичев.

По его словам, в России пытались изменить ситуацию, были хорошие подвижки в этом направлении, но «выйти на более высокий уровень, чем любительская лига, у нас не получается, потому что надо кардинально менять законодательство». «У нас дети много играют, но получить хорошее образование с такой системой тренировок, к сожалению, сложно. Вот если бы наш университетский хоккей поднялся на новый уровень, я думаю, уезжало бы гораздо меньше юношей», – констатирует мастер спорта.

По его словам, сейчас речь идет о ребятах, которые уезжают в детско-юношеский и юниорский хоккей в системе Канады или США. Обе системы не имеют отношения к НХЛ и «подчиняются совершенно разным федерациям». «Нужно подписывать договоры о взаимоуважении с канадскими и американскими федерациями хоккея, но в данный момент я не вижу такой возможности. Как сказал Владимир Владимирович, Россия – свободная страна, и удерживать игроков мы не можем, поэтому ситуация немного патовая», – добавляет эксперт.

Фомичев согласен, что одним из решений проблемы должен стать усовершенствованный механизм выдачи игроку трансферной карты. Также не должно быть автоматического одобрения перехода со стороны Международной федерации хоккея на льду. Школы должны получать компенсацию, которая покроет затраты на подготовку хоккеиста. «Возможно, сейчас школы тоже получают выплаты, но это не те деньги, которые могут полностью компенсировать расходы на хоккеистов», – отметил собеседник.

«Возможно, имеет смысл давить на ИИХФ, чтобы соглашение, которое молодой хоккеист имеет со спортивной школой, нельзя было разорвать по инициативе только игрока. Внутри России нельзя просто так перейти, например, из «Динамо» в ЦСКА. Клубы должны договориться о компенсации, которую может заплатить клуб либо сам игрок», – пояснил Фомичев.