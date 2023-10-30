Боррель больше не верит Зеленскому

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции «Европа и мир» сделал интересное заявление: «Я знаю способ быстро закончить войну. Я перестаю поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Я думаю, нет. Потому что мы не можем позволить Путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе».

Послание короткое, и можно его рассматривать как исключительно пропагандистскую демагогию. Но на самом деле этот короткий посыл очень содержателен. Начнем с конца. Наверное, господин Боррель очень удивился бы, узнав, что у России таки есть граница с Польшей. С этой страной граничит Калининградская область. А значит, там есть войска РФ, которые находятся именно что на границе с Польшей. Хотя вроде Боррелю по должности положено знать географию – как минимум, географию Европы.

Но посыл Борреля о российской армии у польских границ – это прием, направленный исключительно на европейского обывателя, он намекает, что «ужасные русские орды» окажутся на границе «европейского сада». Правда, тут Боррель не оригинален. Начиная с Ливонской войны по Европе ходили памфлеты, рассказывающие о жестоких варварах из Московии. Только когда Европу надо было спасать от власти Фридриха Великого, Наполеона или Гитлера, русские сразу становились хорошими.

Сарказм вызывает посыл Борреля об угрозе установления пророссийского марионеточного правительства в Киеве. К этим словам можно было бы отнестись серьезно, если бы в 2014 году не было государственного переворота, за которым стояли США и страны ЕС, если бы сегодня власть на Украине имела хоть какую-нибудь самостоятельность. Но после провала контрнаступления ВСУ ЗЕ-команда потеряла последнюю иллюзорную независимость от Вашингтона. Скоро на Украине будут разрешены однополые браки, чему раньше команда Зеленского противилась в силу непопулярности этой идеи в обществе, грядет смена кабинета министров, который возглавит креатура Дядюшки Сэма. Даже украинский Геббельс Алексей Арестович признал, что Украина не обладает реальным суверенитетом. Но, видимо, по мнению Борреля, марионеточные режимы в мире могут устанавливать только США. А перспектива того, что клиентский режим Белого дома может быть свергнут, очень беспокоит главу евродипломатии. Наверное, господину Боррелю представляется, что если ЕС – это сад, то США – хозяин этого сада, да и всех джунглей.

Но самое интересное, что он не верит Зеленскому и украинской пропаганде, раз заговорил о капитуляции. Ведь президент Украины как мантру с начала СВО повторяет, что его страна будет стоять до конца. А провластные пропагандисты любят рассуждать о духе украинцев, который не сломать. И неужели такая «мелочь», как прекращение помощи от ЕС, может это изменить?

Если отбросить сарказм, то заявление очень показательно: еще в 2022 году Боррель писал, что эта война (СВО) должна быть выиграна на поле боя, имея в виду, конечно, победу Украины. А теперь он сокрушается, что Украина может капитулировать без посторонней помощи и пугает жителей ЕС русской армией. Правда, евродипломат пытается сделать хорошую мину при плохой игре: так он заявил, что Москва «подумала бы дважды», начинать ли специальную военную операцию, если бы предвидела, как ЕС и другие союзники Киева будут поддерживать Украину.

Однако реальность такова, что Боррель не может получить согласия стран ЕС на выделение Украине 500 млн евро на закупку оружия. Против этого в первую очередь выступает Венгрия. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие его европейские коллеги говорят об усталости от Украины. Естественно, позиция руководства Венгрии относительно Украины вызывает недовольство Борреля, да и отношения с премьером Виктором Орбаном у него натянуты. Между политиками состоялась заочная полемика относительно европейской бюрократии, в результате которой Боррель заявил, что Венгрию в союзе никто не держит. Это говорит о политической турбулентности внутри ЕС. В то же время в Словакии премьером стал Роберт Фицо – политик, близкий по своим взглядам к Орбану, и который скептически относится к помощи Украине, что не облегчит жизнь Боррелю.

Но самое главное – европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. В Израиль началось политическое паломничество западных лидеров, такое же, как в 2022 году и в начале 2023-го было в Киев. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд, не добившись успеха. Однако Боррель, будучи главным дипломатом ЕС, не может быстро переключиться на израильскую повестку. В первую очередь он должен заниматься политическими вопросами в Европе. Кроме того, Боррель считается креатурой глобальных либеральных финансистов, а значит, действует в фарватере политики Белого дома. Команде Байдена надо достать деньги на оружие для Украины, так как в самих США получить финансирование для Киева становится все сложней. Спикером Конгресса стал Майк Джонсон, человек экс-президента Дональда Трампа. Поэтому каждый цент для Украины команде Байдена придется выбивать с политическими боями. А задача Борреля – обеспечить поступление денег майданной Украине от ЕС. И он с ней не справляется.

Боррель не может, как Шольц или Макрон, сменить украинскую повестку на израильскую. У него, как политика, все ставки сделаны на проект «Майданная Украина», и его эмоциональная речь лучше всего свидетельствует о назревающем кризисе военной и денежной помощи Украине от ЕС.