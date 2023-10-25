Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Депутат: Никакой экономики Украины уже нет
Депутат Кирьянов объяснил усталость Запада помогать Киеву
Украинская экономика существует только за счет мер поддержки со стороны США и стран Евросоюза, внешняя помощь позволяет Украине имитировать государственную деятельность, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Необходимость оказания Украине помощи вызывает все больше вопросов как в США, так и в Европе.
«При тех расходах, которые несет якобы суверенное государство Украина, конечно, у нее никакой экономики уже нет. Все, что сегодня происходит в экономике Украины, – это прямые или косвенные меры поддержки прежде всего со стороны Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза», – отмечает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.
Зависимость Украины от внешней поддержки касается не только денег и вооружений, «но и других вопросов, которые позволяют Украине имитировать хоть какую-то государственную деятельность».
«Первыми от помощи Украине устали жители европейских стран. Никого не радует, что в создавшейся конфигурации законы экономики вынуждают немецких производителей передислоцировать свои заводы в менее затратные юрисдикции. По инерции какая-то помощь Украине еще будет сохраняться, но не следует забывать о том, что общественное возмущение, переходящее в политическое, будет возрастать», – предупредил депутат.
По данным издания Politico, запрос на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может столкнуться с кардинальными изменениями или даже блокированием в Сенате Конгресса США. Отправка Киеву дополнительной помощи продолжает вызывать разногласия в рядах Республиканской партии, и некоторые ее члены хотят, чтобы Сенат рассмотрел вопрос о помощи Израилю отдельно. Многие законодатели также настаивают на серьезных изменениях в выделяемых финансовых средствах.
О том, что без европейской помощи конфликт на Украине быстро завершится капитуляцией Киева, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.