  • Новость часаИзраиль объявил о расширении сухопутной операции в Газе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Корпорация «Белый дом» собирается менять руководство фирмы «Майданная Украина»

    @ imago images/Global Look Press

    25 октября 2023, 08:58 Мнение

    Корпорация «Белый дом» собирается менять руководство фирмы «Майданная Украина»

    Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации

    Если отбросить демагогию о ценностях, добре и зле, демократии и т. д., то речь американского президента Байдена рациональна. Он говорит о том, что нужно защитить существующий мировой порядок (читай – американское доминирование), а для этого вложить средства в войну на Ближнем Востоке и Украине – и это хорошие инвестиции. И действительно, если «американский мир» сохранится, то США, патронируя бизнес своих корпораций во всех регионах Земли, навязывая доллар как главную расчетную и резервную валюту в мире, отобьют любые инвестиции в майданную Украину и Израиль.

    С Израилем у США отношения особые и давние, а вот на Украине Белый дом, отбросив всякую политическую патетику, решил действовать как крупная международная корпорация: вкладывая деньги в какой-то проект, он хочет его полностью контролировать. Корпорация «Белый дом» желает полностью держать под контролем все процессы в проекте «Майданная Украина», а для этого надо сменить руководящий состав.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине планируется смена премьер-министра. Вместо Дениса Шмыгаля эту должность займет Оксана Маркарова, которая сейчас является послом Украины в США – так как этого требуют западные партнеры (читай – Белый дом). Эту же информацию подтвердил другой украинский парламентарий, Евгений Шевченко. Только по его сведениям американцы еще не определились, кто будет новым премьер-министром на Украине – Маркарова или нынешний вице-премьер Александр Кубраков.

    Как видим, многие вещи уже называются своими именами. Западные партнеры решают, кто займет ответственную должность. Даже «украинский Геббельс» Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) считает, что Украина не обладает реальным суверенитетом – в отличие от России. Арестович сейчас начал активно критиковать ЗЕ-команду из-за военных неудач и политических просчетов. Кроме того, он требует выборов (видимо, как парламентских, так и президентских), при этом он подчеркивает, что на выборах на Украине настаивает Запад. Украинскую власть активно критикует известный украинский журналист Юрий Бутусов. А то, что Зеленский на закрытой встрече просил украинских журналистов не писать о коррупции, стало известно благодаря главному редактору украинской газеты «Зеркало недели» Юлии Мостовой. Это все очень плохие знаки для нынешнего президента. Арестович – беспринципный политикан, который всегда держит нос по ветру. И раз он начал обвинять ЗЕ-команду в военных и политических провалах, то значит понял, что наступают новые времена, и людям Зеленского править осталось недолго. А Бутусов и Мостовая – это люди, которые всегда были ориентированы на американское посольство и условного Сороса. А значит, приказ атаковать Зеленского и его людей в информационном поле они получили от своих заокеанских хозяев.

    Власть утекает из рук ЗЕ-команды. Это хорошо продемонстрировало голосование в украинском парламенте за то, чтобы получателем НДФЛ, который платят военные, стал центральный бюджет, сейчас эти деньги получают местные бюджеты. Несмотря на огромные усилия ЗЕ-команды и в политической, и информационной сфере, проект поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосах. Зеленского просто перестают слушать. 

    Зеленский это понимает и намерен защитить себя. По утверждению депутатов Дубинского и Шевченко, он собирается во главе партии «Слуга народа» поставить свою жену Елену Зеленскую. По намекам Дубинского, роль лидера партии в преддверии парламентских выборов (которые, вероятно, состоятся весной следующего года) должна была достаться Шмыгалю. Но после того, как он будет отстранен по требованию американцев от должности премьера, поставить его во главе партии будет невозможно. Шмыгаль – креатура олигарха Рината Ахметова, а американцы стремятся выдавить всех олигархов из политической жизни. У государства Украина должен быть один хозяин – США. Кроме того, в быстро меняющейся политической ситуации жена – единственный человек, которому Зеленский может доверять.

    Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Недавно в Киеве побывала спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, которую в украинских Telegram-каналах и СМИ называют ревизором. А вскоре в украинскую столицу приедет генеральный инспектор Минобороны Штатов Роберт Сторч. Почему американцы ужесточают контроль и учет финансовых и материальных ресурсов? Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно. Поэтому теперь Белый дом будет стараться контролировать каждый доллар, каждый снаряд, выделенный Украине. В Америке прекрасно знают, что чиновники на Украине воруют, просто раньше предпочитали закрывать на это глаза. Собственно говоря, стоит задача назначения на министерские посты людей, которые напрямую будут отчитываться администрации Байдена, чтобы максимально осуществлять контроль и учет. Удастся ли таким образом победить коррупцию на Украине? Очень сомнительно.

    Почему раньше американцы не поставили своих людей на все ключевые места? Этому мешала стратегия главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который защищал свою вертикаль власти. Важнейшим элементом в пропаганде американской Демократической партии в борьбе за кресло президента в 2024 году должна была стать военная победа ВСУ над русской армией. Это было бы подано американскому обывателю как величайший успех внешней политики США и отстаивание демократических ценностей по всему миру. Ермак этим пользовался и пугал американцев, что если они будут навязывать свои решения в кадровой политике, то вертикаль управления может рухнуть, что скажется на боеспособности армии. Кроме того, Ермак в информационном поле эксплуатировал образ героя Зеленского, созданного западными СМИ. Глава офиса использовал «эмоциональную дипломатию» как средство давления на Запад.

    Однако уже саммит НАТО в Вильнюсе показал, что эмоциональный шантаж со стороны Зеленского больше не работает. А после провала украинского контрнаступления и начала войны на Ближнем Востоке команда Байдена поняла, что старые планы нужно менять. Шансы, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке завершатся до осени 2024 года победой сателлитов США – нулевые. Теперь из Байдена лепят образ нового Франклина Рузвельта, о чем свидетельствует его визит в воюющий Израиль и воинственное обращение к нации. А значит, демократы намерены вступать в президентскую гонку на фоне военных конфликтов. Поэтому защитная стратегия Ермака потеряла свою актуальность. Первым признаком этого стала замена Алексея Резникова на посту министра обороны на Рустема Умарова. Первый считается человеком Ермака, а второй – Дядюшки Сэма. Теперь американцы создадут на Украине свой кабинет министров, построят полноценную вертикаль власти, после чего в отставку отправится и сам Ермак, а его место возле Зеленского займет угодный США человек. Сам же он превратится в говорящую голову до выборов президента весной 2024 года, когда, вероятно, он будет отстранен от власти окончательно.

    Корпорация «Белый дом» готовит смену руководства в фирме «Майданная Украина». Только для самих украинцев ничего не изменится, как платили дивиденды Дядюшке Сэму слезами и кровью, так и будут платить, пока сам проект майданной Украины не канет в небытие.

    Подписывайтесь на Тelegram-канал «Мнения и Мысли», где собраны мнения, колонки и комментарии экспертов газеты ВЗГЛЯД и не только.

    Главное
    В результате мощных обстрелов Израиля в Газе пропали интернет и связь
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    В Индии предложили вернуть уголовное наказание за супружескую измену
    Вильнюс стал на треть славянским городом

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............