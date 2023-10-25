Корпорация «Белый дом» собирается менять руководство фирмы «Майданная Украина»

Если отбросить демагогию о ценностях, добре и зле, демократии и т. д., то речь американского президента Байдена рациональна. Он говорит о том, что нужно защитить существующий мировой порядок (читай – американское доминирование), а для этого вложить средства в войну на Ближнем Востоке и Украине – и это хорошие инвестиции. И действительно, если «американский мир» сохранится, то США, патронируя бизнес своих корпораций во всех регионах Земли, навязывая доллар как главную расчетную и резервную валюту в мире, отобьют любые инвестиции в майданную Украину и Израиль.

С Израилем у США отношения особые и давние, а вот на Украине Белый дом, отбросив всякую политическую патетику, решил действовать как крупная международная корпорация: вкладывая деньги в какой-то проект, он хочет его полностью контролировать. Корпорация «Белый дом» желает полностью держать под контролем все процессы в проекте «Майданная Украина», а для этого надо сменить руководящий состав.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что на Украине планируется смена премьер-министра. Вместо Дениса Шмыгаля эту должность займет Оксана Маркарова, которая сейчас является послом Украины в США – так как этого требуют западные партнеры (читай – Белый дом). Эту же информацию подтвердил другой украинский парламентарий, Евгений Шевченко. Только по его сведениям американцы еще не определились, кто будет новым премьер-министром на Украине – Маркарова или нынешний вице-премьер Александр Кубраков.

Как видим, многие вещи уже называются своими именами. Западные партнеры решают, кто займет ответственную должность. Даже «украинский Геббельс» Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) считает, что Украина не обладает реальным суверенитетом – в отличие от России. Арестович сейчас начал активно критиковать ЗЕ-команду из-за военных неудач и политических просчетов. Кроме того, он требует выборов (видимо, как парламентских, так и президентских), при этом он подчеркивает, что на выборах на Украине настаивает Запад. Украинскую власть активно критикует известный украинский журналист Юрий Бутусов. А то, что Зеленский на закрытой встрече просил украинских журналистов не писать о коррупции, стало известно благодаря главному редактору украинской газеты «Зеркало недели» Юлии Мостовой. Это все очень плохие знаки для нынешнего президента. Арестович – беспринципный политикан, который всегда держит нос по ветру. И раз он начал обвинять ЗЕ-команду в военных и политических провалах, то значит понял, что наступают новые времена, и людям Зеленского править осталось недолго. А Бутусов и Мостовая – это люди, которые всегда были ориентированы на американское посольство и условного Сороса. А значит, приказ атаковать Зеленского и его людей в информационном поле они получили от своих заокеанских хозяев.

Власть утекает из рук ЗЕ-команды. Это хорошо продемонстрировало голосование в украинском парламенте за то, чтобы получателем НДФЛ, который платят военные, стал центральный бюджет, сейчас эти деньги получают местные бюджеты. Несмотря на огромные усилия ЗЕ-команды и в политической, и информационной сфере, проект поддержали 223 депутата при необходимых 226 голосах. Зеленского просто перестают слушать.

Зеленский это понимает и намерен защитить себя. По утверждению депутатов Дубинского и Шевченко, он собирается во главе партии «Слуга народа» поставить свою жену Елену Зеленскую. По намекам Дубинского, роль лидера партии в преддверии парламентских выборов (которые, вероятно, состоятся весной следующего года) должна была достаться Шмыгалю. Но после того, как он будет отстранен по требованию американцев от должности премьера, поставить его во главе партии будет невозможно. Шмыгаль – креатура олигарха Рината Ахметова, а американцы стремятся выдавить всех олигархов из политической жизни. У государства Украина должен быть один хозяин – США. Кроме того, в быстро меняющейся политической ситуации жена – единственный человек, которому Зеленский может доверять.

Белый дом по всем правилам большого бизнеса отправляет на Украину внешних аудиторов. Недавно в Киеве побывала спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, которую в украинских Telegram-каналах и СМИ называют ревизором. А вскоре в украинскую столицу приедет генеральный инспектор Минобороны Штатов Роберт Сторч. Почему американцы ужесточают контроль и учет финансовых и материальных ресурсов? Какие бы высокопарные заявления о величии США не делал Байден, его команда понимает, что тянуть и Украину, и Израиль Вашингтону будет и экономически, и в смысле поставок боеприпасов и оружия – накладно. Поэтому теперь Белый дом будет стараться контролировать каждый доллар, каждый снаряд, выделенный Украине. В Америке прекрасно знают, что чиновники на Украине воруют, просто раньше предпочитали закрывать на это глаза. Собственно говоря, стоит задача назначения на министерские посты людей, которые напрямую будут отчитываться администрации Байдена, чтобы максимально осуществлять контроль и учет. Удастся ли таким образом победить коррупцию на Украине? Очень сомнительно.

Почему раньше американцы не поставили своих людей на все ключевые места? Этому мешала стратегия главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который защищал свою вертикаль власти. Важнейшим элементом в пропаганде американской Демократической партии в борьбе за кресло президента в 2024 году должна была стать военная победа ВСУ над русской армией. Это было бы подано американскому обывателю как величайший успех внешней политики США и отстаивание демократических ценностей по всему миру. Ермак этим пользовался и пугал американцев, что если они будут навязывать свои решения в кадровой политике, то вертикаль управления может рухнуть, что скажется на боеспособности армии. Кроме того, Ермак в информационном поле эксплуатировал образ героя Зеленского, созданного западными СМИ. Глава офиса использовал «эмоциональную дипломатию» как средство давления на Запад.

Однако уже саммит НАТО в Вильнюсе показал, что эмоциональный шантаж со стороны Зеленского больше не работает. А после провала украинского контрнаступления и начала войны на Ближнем Востоке команда Байдена поняла, что старые планы нужно менять. Шансы, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке завершатся до осени 2024 года победой сателлитов США – нулевые. Теперь из Байдена лепят образ нового Франклина Рузвельта, о чем свидетельствует его визит в воюющий Израиль и воинственное обращение к нации. А значит, демократы намерены вступать в президентскую гонку на фоне военных конфликтов. Поэтому защитная стратегия Ермака потеряла свою актуальность. Первым признаком этого стала замена Алексея Резникова на посту министра обороны на Рустема Умарова. Первый считается человеком Ермака, а второй – Дядюшки Сэма. Теперь американцы создадут на Украине свой кабинет министров, построят полноценную вертикаль власти, после чего в отставку отправится и сам Ермак, а его место возле Зеленского займет угодный США человек. Сам же он превратится в говорящую голову до выборов президента весной 2024 года, когда, вероятно, он будет отстранен от власти окончательно.

Корпорация «Белый дом» готовит смену руководства в фирме «Майданная Украина». Только для самих украинцев ничего не изменится, как платили дивиденды Дядюшке Сэму слезами и кровью, так и будут платить, пока сам проект майданной Украины не канет в небытие.

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