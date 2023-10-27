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    Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    @ Jurgen Heinrich/Imago/Global Look Press

    27 октября 2023, 11:52 Мнение

    Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    К этому все и шло. Сара Вагенкнехт – неприкосновенная в партии Linke/«Левые» давно уже мешала этой партии, как слон в посудной лавке. Несмотря на то, что Сара – довольно изящная и приятная дама. Идейные разногласия между лидером партии и всеми остальными партийными функционерами долго раздирали партию на части. Но они никак не могли ее выгнать. Хотя бы потому, что девушка, с одной стороны, совсем не промах, а во-вторых, ее всегда поддерживал один из основателей партии – Оскар Лафонтен, который смог спасти часть гэдээровской «Партии демократического социализма» (которая сама по себе – попытка спасти правящую партию ГДР – СЕПГ), объединив ее с левым крылом западных социал-демократов. И несмотря на то, что сам Лафонтен вышел из партии по причине несогласия по ряду вопросов, его тень долго нависала над «Левыми». А после их свадьбы этой тенью стала Сара Вагенкнехт. От других немецких политиков ее отличает не только ум и сообразительность, но и профильное образование. Она не философ, как Хабек, она не батутчица с левым дипломом, как Бербок, она не гинеколог без практики, как фон дер Ляйен, а писала диссертацию на тему «Пределы выбора. Спасительные решения и основные потребности в развитых странах». И да – она, как и Меркель, была в гэдээровском комсомоле FDJ. 

    С 2007-го, года основания, партия «Левые» потихоньку расползалась на течения и группы, из которых одни больше занимались антикапиталистической риторикой, некоторые прямо следовали коммунистическим идеям, некоторые – предавались мечтам о либеральном социализме, кто-то смыкался с «зелеными», и так далее. Немудрено, что «Левые» все эти годы на выборах в Бундестаг набирали все меньше и меньше – буквально на грани вылета (пять процентов).

    Сара – вовсе не коммунистка, но она сочувствует ГДР, и поэтому официальные лидеры партии типа Бриски и Гизи всячески препятствовали ее выдвижению куда бы то ни было. Антигэдээровскую риторику в левой партии, что самое смешное, продюсируют Бриски, который убежал из Гамбурга в Восточный Берлин в 18 лет, чтобы даром учиться в универе, и Гизи, который вообще упертый член гэдээровской правящей партии с 60-х годов, получивший в ГДР примерно все. У нас принято не пинать Гизи, потому что он как-то пытается коммуницировать с Россией, хоть и считает, что Крым был аннексирован – на что обычно у нас нервничают. А так типа за мир, давайте прекратим войну и т. д. Но это исключительно скользкий непотопляемый тип функционера.

    Но вот странно, партия «Левые» – все из себя такие пацифисты, а демонстрацию «Восстание ради мира» – самую большую демонстрацию против участия Германии в украинском конфликте за все время – собрала именно Сара Вагенкнехт с доброй сотней тысяч участников. За что «солидные» СМИ обзывали ее самыми последними словами, а заодно – как это водится – «путинисткой». А за две недели до этого Вагенкнехт и феминистка Шварцер опубликовали «Манифест мира» – про «переговоры и компромиссы» с обеих сторон конфликта на Украине, чтобы предотвратить его перерастание в возможную ядерную войну. Протесты и манифест подвергли критике все немецкое правительство, партии, политики и, конечно, канцлер Олаф Шольц и зеленый вице-канцлер Хабек.

    Партия «Левые» рушится, а каждое выступление Вагенкнехт в Бундестаге становится событием. Ну как такое может терпеть партийная верхушка? В общем, развод был только делом времени. Загнивающая партия и ярчайшая медийная звезда несовместимы.

    А тут начался другой процесс – немцам сильно надоело, что их страну наводнили миллионами мигрантов с неизвестной целью. Что мигрантов селят насильно в мелкие города, где и так нет места, денег и работы. Что платят пособия больше, чем немцам. Плюс бомбанувшая преступность. Полная безнаказанность для преступников из числа мигрантов и т. д. И люди в опросах стали говорить, что они пойдут голосовать за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая предупреждала об опасности незаконной (по конституции ФРГ) иммиграции, за что их заклеймили правыми экстремистами и расистами. А потом граждане взяли и проголосовали за них в Баварии и Гессене, выведя на второе место. Скандал. Шок. Трепет. Особенно для социал-демократов Шольца, которые провалились напрочь. «Зеленые», кстати, тоже.

    Я уверен, что закулисные дирижеры немецкой политики решили, что пусть будет еще одна левая партия, которая оттянет от АдГ часть избирателя, который склонен к левой социально-экономической модели, но в области миграции был бы согласен с «Альтернативой». Но тут уже испугалась «Левая партия» – потому что у нее есть реальный шанс вылететь из Бундестага на следующих выборах, набрав меньше пяти процентов.

    Левый политик Грегор Гизи резко критикует уход Сары Вагенкнехт и ее объявление о создании новой партии. «Трусливо уходить, когда партия находится в экзистенциальном кризисе. Если она собиралась взять на себя управление правительством, прекрасно. Но в этой ситуации?» – рассказал Гизи Der Spiegel.

    О своей роли в создании этого кризиса тефлоновый Гизи просто умалчивает. Например, он не может объяснить, почему «Левые» вызывают у рабочих, которых они якобы призваны защищать, только раздражение. Зато в Гессене за АдГ голосовали в основном рабочие, а в Баварии – молодежь.

    У Сары четкое понимание – зачем нужна новая партия, которую она называет BSW («Альянс Сары Вагенкнехт»): «Люди просто уже не знают за кого голосовать… Нам, наконец, нужно новое политическое начало в Германии».

    И «Левые» посыпались как карточный домик – вот уже девять депутатов от партии в Бундестаге перешли в «Альянс Вагенкнехт». Это сильный удар.

    Пойдут ли политики «Альтернативы для Германии» в партию Вагенкнехт? Амира Мохамед Али, уходящая в отставку лидер левой парламентской группы, переметнувшаяся к Вагенкнехт, считает переход политиков АдГ в новую партию Вагенкнехт невозможным. 

    Когда десять лет назад организовалась сама партия евроскептиков «Альтернатива для Германии», она сразу набрала 10% – и это было таким шоком для системы, что их с тех пор пытаются очернить и сделать из них парий. Думается, что выход BSW в январе 2024 года ознаменуется рейтингами от 15 до 25%. Но в случае с Вагенкнехт ее не получится засунуть в крайний правый угол с дальнейшим шельмованием как расистку и нацистку. В лучшем случае ее будут клеймить «понимающей Путина» и иногда – пытаться обозвать ее левой экстремисткой. Но сдается, в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    Так что все будет интересно. Ведь сегодня Сара Вагенкнехт – третий по популярности политик в стране. 

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