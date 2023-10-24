Как Европа и США попали под власть банкиров

24 октября исполняется 375 лет Вестфальскому миру, завершившему Тридцатилетнюю войну (1618–1648) и навсегда, необратимо и безнадежно изменившему облик Европы. Что только не приходится слышать о Вестфальском мире! Это-де новая, лучшая Европа, новый, лучший порядок международных отношений.

На самом деле результаты Тридцатилетней войны были чудовищны. Европа как единая христианская ойкумена, как Христианлэнд (земля христиан), как единый мир под началом папы и христианского императора прекратила свое существование. Христианской когорты, защищавшей единую Европу, единым строем выступавшей против исламской экспансии, больше не было. На месте некогда цельного христианского мира возник конгломерат наций, народов, взвихренных жадными вожделениями и готовых в любой момент воевать с соседом «за клок сена». Самые экономически развитые, богатые регионы Европы лежали в руинах. Угольные шахты и сталелитейные производства Германии были сравнены с землей. Столь плачевное состояние континента позволило подняться шакалам и коршунам Европы – Голландии и Англии, сознание которых было уже насквозь пронизано финансово-капиталистическим духом.

Первым камнем, положенным в основание «новой Европы», стало убийство узурпатором Кромвелем английского короля Карла, свершившееся в первый же год Вестфальского мира и кое-как закамуфлированное под «законный суд». Казнь Карла будет совершена Кромвелем по заказу финансово-олигархических кругов, которые уже скоро, в ходе так называемой славной революции 1688 года, захватят безраздельную власть над страной. В это время в Англию будет привезен и посажен на престол ставленник международных банкиров Вильгельм III Оранский (из династии потомственных кальвинистов, участников и вдохновителей Нидерландской революции).

Первым делом новый король присягнет конституции и декларации прав, а также признает отделение церкви от государства. Таким образом, с традиционной монархией в Англии будет покончено навсегда. В качестве же платы за получение престола Вильгельм Оранский учредит Банк Англии (1694) – первую удачную попытку организации Центробанка.

Что такое Центробанк? Это банк, организованный частными лицами, банкирами, которые дают государству дешевый кредит за право эмиссии, то есть печати национальной валюты. Центробанк выступает как главный государственный заемщик. Банк пользует государство золотой монетой, получая взамен эксклюзивное право на ее чеканку. Иными словами, в лице Центробанка государство получает постоянный источник дешевого кредита, а частные банкиры – контроль над финансовой системой страны и плюс к тому – возможность безудержных спекуляций.

Механизм спекуляций примерно таков: банк дает государству золотые монеты в долг под расписку. Теперь под залог этой расписки с подписью короля банк может выпустить некоторое количество «ценных бумаг» и торговать ими на специально учрежденной для этой цели бирже. При этом, имея в сейфе пачку королевских расписок, банк может выпустить облигаций на в сто или в тысячу раз большую сумму. Так работает система «частичного резервирования», позволяющая банку творить деньги из ничего и спекулировать во все более и более грандиозных масштабах.

Все элементы этой системы (Центробанк, облигации, биржа, система государственного займа и прочие) были введены и обкатаны в Голландии и доведены до совершенства именно в Англии. Разумеется, вся эта система – чистое мошенничество. Но при этом она выгодна также и государству. Последнее, закрывая глаза на то, что банкиры рисуют эти не вполне настоящие деньги, получает возможность обирать собственных граждан, не прибегая ко всегда вызывающим возмущение новым налогам (к тому же имеет свой гешефт с биржевых спекуляций). Конечно, биржевые спекуляции ведут к безудержной инфляции, росту цен, росту государственного долга и прочим неприятным вещам. Но мгновенный эффект эйфории столь потрясающ, что об этом не хочется думать.

Вот так на смену прежней старомодной казне, пополняемой сложным налогообложением, необходимостью одалживаться у друзей или ростовщиков, задумываться над экономическими механизмами, ведущими к процветанию государства и т. д., пришла новая, уверенная в себе финансовая система капитализма.

Теперь государство всегда имеет под рукой источник дешевого кредита. Услужливый Центробанк всегда отсыплет королю золотых монет под скромный процент. А вечно пустующая прежде казна наполняется по щелчку пальцев. Деньги теперь всегда под рукой. А деньги – это возможности! Например, можно снаряжать военные и исследовательские экспедиции, исследующие и завоевывающие новые рынки. Однако вскоре за состоянием эйфории приходит депрессия. Оказывается, что государственный долг астрономически вырос, покупательная способность денег упала, внутренние цены постоянно растут, а народ еле сводит концы с концами. Из всех этих проблем нужно искать выход. А этим выходом, как правило, становится новая масштабная война, дающая возможность переложить бремя долга на плечи народа и завоевать новые источники дохода. Так в государстве воцаряется «новый порядок» отношений.

Прежняя философия государства строилась на идее семьи: король – отец народа, аристократия – его слуги, народ – его дети. Конечно, идеальными эти отношения были далеко не всегда. Но в них была большая патриархальная правда жизни. Теперь же между королем и народом падает тень недоверия. Государство отчуждается от народа. И на месте родственной духовной связи короля и народа является теснейший симбиоз государства и частного банка. Опутанное сетями банкиров, государство устремляется в бесконечную изнурительную гонку за прибылью и новыми рынками, за бесконечно мерцающим впереди миражом. Имея в настоящем лишь экспоненциальный рост внутреннего долга.

Так, за четыре первых года деятельности Банка Англии долг государства банкирам вырос с 1 млн до 16 млн фунтов стерлингов. К 1715 году государство должно было банкирам уже 885 млн фунтов. Долг этот не выплачивается, да и не может быть выплачен. В каком-то смысле он вообще условен. Или, вернее сказать, имеет иной, нематериальный смысл. Это – знак глубокой зависимости, знак власти частных банкиров над государством.

Но это еще не вся матрица нового мира. Для завоевания колоний организуется Транснациональная корпорация. Первой такой ТНК станет Ост-Индская компания, которая, имея собственную армию, колониальную администрацию и валюту, по сути и была Британской империей. Ост-Индийская компания, этот «Великий олигарх», первая транснациональная корпорация-государство (company-state) – икона и провозвестник современных транснациональных корпораций, символ власти капитала над государствами и народами.

Итак, Центробанк плюс ТНК – это и есть матрица нового мира. Эта возникшая в Англии по окончании Тридцатилетней войны система – и есть финансовая, экономическая и политическая система капитализма. Почти в неизменном виде она остается такой и поныне. Это, собственно, и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», о котором нам постоянно твердят представители Демпартии США. «Свободный мир» следует этому порядку неукоснительно, находясь в безнадежной кабале у банкиров. Последние же, помыкая правительствами, имеют возможность в погоне за новыми прибылями и мировой властью устраивать и финансировать все новые колониальные и мировые войны.

«Порядок, основанный на правилах» относительно самих США выглядит сегодня так: стоимость обслуживания госдолга здесь приближается к триллиону долларов в год. Уплата процентов по госдолгу уже стала главной статьей расхода бюджета. Сегодня эти выплаты превышают военный бюджет и социальные расходы. К 2030 году половина всего бюджета США будет тратиться на выплату процентов по госдолгу. А к 2050 году, согласно последним прогнозам МВФ, соотношение госдолга США к ВВП страны должно вырасти до 200%.

Итак, как мы видим: крупнейшая страна капиталистического мира находится в безнадежной долговой тюрьме у частных банкиров, почти не подконтрольных государству (именно таков «независимый» статус ФРС), которые могут делать с ней все что угодно. Толкать ее на любые выгодные банкирам войны и авантюры. Таково сегодняшнее положение дел. Таково настоящее лицо Вестфальского мира.