Чубайс вам не Прометей

Казалось бы, когда 25 марта 2022 г. специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Б. Чубайс оставил свое служение на ниве устойчивости (с упразднением должности) и спешно отбыл в Святую Землю, память о нем должна была потихоньку стереться.

«В изгнанье кончил он свой век блестящий и мятежный», но ведь изгнание и означает забвение.

Что до симпатизантов А. Б. Чубайса, когда-то видевших в нем великого реформатора и даже культурного героя навроде Прометея, то симпатия сильно привяла задолго до весны 2022 г., когда «Цезарь велел от брегов милой Авзонии плыть». Еще в эпоху «Роснано» (2008 – 2020 гг.) деятельность Прометея сильно напоминала описанную в «Золотом теленке» артель «Реванш», где вся нанотехнология заключалась в двух бочках, соединенных клистирной трубкой. Когда в 2020 г. А. Б. Чубайс совершенно забыл о своем прежнем нанотехнологическом поприще (такое забвение и раньше с ним случалось) и полностью отдался «зеленому переходу», рекламируя его с каким-то диким упоением, это уже была агония. Начнись в 2022 г. украинская кампания или не начнись – в любом случае было очевидно, что дедушка спекся.

Но вроде бы и самые ярые чубайсоборцы, видящие в нем совершенного князя тьмы, тоже должны были помаленьку успокоиться. Негоции, не вполне соответствующие видам России, уже не первый год, как вышли из активной фазы, а что не видно глазу, то не омрачает желудка. См. Г. А. Зюганова, когда-то не устававшего клеймить А. Б. Чубайса, но теперь оставившего это дело.

Скорее процесс естественного забвения так бы и шел – злопамятность вообще не присуща русскому народу, – когда бы не два обстоятельства последнего времени.

12 сентября с. г. на Восточном экономическом форуме В. В. Путин сообщил: «Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Мойше Израилевич какой-то, живет где-то там. Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая».

А 7 октября с. г. на Ближнем Востоке началась ожесточенная война, в результате которой – наряду с прочим – репатрианты в Израиль оказались в центре недоброжелательного и сильно недоброжелательного внимания части российской общественности. Соответственно и Чубайс.

Такие речи В. В. Путина про Мойше Израилевича были восприняты усердными не по разуму депутатами Думы, как «Ату его!», и в поборание Мойше Израилевича деятельно включился Бийсултан Султанбиевич Хамзаев (более известный, как Султан Хамзаев). Ранее он был известен скорее, как глава «Трезвой России», усиленно отстаивающий запрет вина и табака. Но как выяснилось, не только.

Трезворосс направил запросы в ФСБ и СК по поводу «возможного вывода капитала из страны» во время работы Чубайса в РАО «ЕЭС». То есть даже не в «Роснано», а до 2008 г.

Сегодня же, по его словам, «Чубайс развозит гумпомощь и публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля. В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга – это государственная измена».

Глубокая нетрезвость суждений депутата Хамзаева общеизвестна – у него работа такая, но от него не отстают и другие представители общественности, в особенности антисионистской. «На месте израильтян я бы немедленно отобрала у Чубайса даркон и вы<гнала> бы его <нечистыми> тряпками. Потому что когда человек, способный привезти в страну наномиллиарды и гнать гуманитарку фурами ежедневно, отслюнявливает гостинцев, уместившихся в багажнике собственной легковушки – это даже не оскорбление, а просто смачный харчок в приютившее его государство. Осчастливил, отец родной. Зато пиар – наше всё: фотка его красной физиономии, извлекающей из багажника пакетики размером с дунину косметичку, сейчас в каждой газетной передовице. Так ведь очень быстро рыжие кудри примелькаются, и на улице бить начнут», – пишет одна дама.





Возможен, однако, иной взгляд. Чубайс – и не героический Прометей, и не государственный изменник, а равно и не князь тьмы, который все презирал: законы, совесть, веру. Но всего лишь мутант переходной экономики. «Все говорили: еврей, а оказалось: пьющий человек».

Ни Прометей, ни изменник не стал бы похваляться (причем еще в 2015 г.) на корпоративе: «У нас очень много денег, их просто вот совсем много». А какой-нибудь мутант С. Ю. Полонский, вознесшийся из грязи в князи, вполне бы стал.

Что до благотворительности наших капиталистов, она описана еще более полутора веков назад. «Живет христолюбец, век свой рабочих на пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. Случится к казне подъехать – и казну не помилует, сумеет и с нее золотую щетинку сорвать. Плачутся на христолюбца обиженные, а ему и дела мало, сколачивает денежку на черный день, под конец жизни сотнями тысяч начнет ворочать да разика два обанкрутится, по гривне за рубль заплатит и наживет миллион.… И начнут поминать христолюбца наследники: сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют в тысячу пудов колокол, чтобы до третиего небеси слышно было, как тот колокол будет вызванивать из ада душу христолюбца-мошенника. Сотни рублей платят наследники христолюбца голосистому протодьякону, чтобы такую «вечную память» сотворил он по тятеньке, от какой бы и во аде всем чертям стало тошнехонько. И вызвонят и выревут таким способом грешную душу из вечныя муки…».

Экономная филантропия нанотехнолога – на той же линии. Просто не нужно было считать его сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».