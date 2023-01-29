Русских обманывать можно, но только один раз

Взгляд
29 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России

Посольство Азербайджана в Тегеране будет эвакуировано Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС
Иран проводит срочное расследование вопиющего преступления – нападения на посольство Азербайджана. Баку заявляет, что это теракт, в Иране говорят о «семейных обстоятельствах» нападавшего. В любом случае сам факт нападения на посольство обнажает подспудный конфликт между этими двумя странами, который затрагивает и интересы России. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде усомнились в способности экономики Европы перейти на военный режим
    В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине Российские штурмовые формирования освободили Благодатное в ДНР Бывший разведчик США предрек исход СВО Николай Дроздов попал в реанимацию
    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране Помощь Украине привела войска Германии в плачевное состояние Названо «секретное оружие» Байдена на выборах В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    СМИ узнали о тайной кампании в Пентагоне в поддержку передачи F-16 Киеву Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу

    Главная тема


    Латвия мстит русским старикам за советское прошлое

    третья мировая


    В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

    «уже бункер ищу»


    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася

    большая политика


    Шольц выразил уверенность в переходе к многополярному миру

    Видео

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    поставки вооружений


    Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

    три источника беды


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?
    Дмитрий Грунюшкин

    Русских обманывать можно, но только один раз

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		29 января 2023, 13:00

    Противостояние России с «коллективным Западом» становится все острее, с каждым днем выходя на все более высокий градус накала. Но если поначалу это было чисто политическое противостояние, несмотря на то, что выражалось в экономических и военных действиях, то в скором времени шелуха политесов осыпалась. И стало понятно, что противоречия тут вовсе не в том, как разделить пирог, оставив противнику поменьше. Они гораздо глубже.

    Расчеловечивание русских, как культурной субстанции, как вообще части рода человеческого, в мозгах западного обывателя произошло настолько стремительно и всеобъемлюще, что стало очевидным, что это не результат обретения каких-то новых впечатлений или знаний, приведших к изменению парадигмы. Нет. Это допущение, что «русский – тоже человек», было для них новым. Новым и поверхностным. Ну, вроде как сказали считать русских людьми, хорошо, будем считать. А в глубине души и сознания средний европеец понимал, что русский не человек. И это мгновенно вылезло наружу, как только демонстрировать это перестало быть неприличным.

    Они вычеркнули нас из цивилизационного поля. Причем, сделали это даже задним числом. Они отменили не только Гергиева, но и Чайковского с Пушкиным. То есть, для них не важно, поддерживает ли человек Путина и СВО. Достаточно того, что он русский, хоть и умер пару веков назад. И даже если он афрорусский – это ничего не меняет, ибо он сначала русский, а потом уже афро.

    Они не гнушаются воевать с мертвыми. От прибалтийских географических недоразумений этого и следовало ожидать, с интеллектуальным ресурсом там всегда было не очень хорошо, как и с реальной, а не дутой, национальной гордостью, заслуженной исторически. А вот, например, французское паскудство в отношении русского кладбища оказалось довольно неожиданным. Хотя нет такого дна, которое не смог бы пробить просвещенный европеец на стезе борьбы с бородатым варварством с Востока. И если жертвой этой борьбы падут как раз те, кто умер, сбежав на чужбину, выбрав европейские ценности, то что ж, таков путь.

    Кстати, это выпукло могло бы продемонстрировать «выбравшим свободу» релокантам, что даже публичное отречение от России и демонстративные плевки в ее сторону не изменят к тебе реального отношения жителей «благословенного Запада». Они будут тебя трепать по щечке, говорить: «гут, мальтшик, гут» и, может быть, даже дадут немного денег. Но только пока ты выполняешь то, что они скажут. Как только ты станешь для них бесполезен, тебя спишут с ведомости. А когда ты покинешь мир сей, с твоей могилой обойдутся так же, как с могилами Рудольфа Нуреева, Зинаиды Гиппиус, Абрама Драгомирова, Феликса Юсупова, Ивана Бунина или тысяч других русских, похороненных под Парижем. Твоя последняя обитель станет предметом влияния, возможностью подленько нагадить России, хоть ты и умер на чужбине.

    Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Могло бы, да не в коня корм. Беглецы же искренне верят, что Европа их примет, как родных. Ведь они всем сердцем приемлют европейские ценности, тысячелетние традиции демократии и личной свободы. То, что это миф, а на деле в Европе свободы одних всегда держались на ничтожестве других, их не волнует ни в малейшей степени. Ведь они-то однозначно входят в привилегированную когорту!

    Ну да Бог с ними, с «поуехавшими». Нам ли переживать об их грядущих разочарованиях? Каждый сам кузнец своего счастья. Гораздо поразительнее наличие «евроориентированных» в краю родных осин.

    Даже здесь, причем, спустя почти год после того, как маски были сорваны окончательно, удивительные люди еще продолжают напевать мантру, что Россия - часть мировой европейской цивилизации, и нам надо смотреть на Запад, а не на Восток, в силу глубинной нашей европейскости. Мол, Восток нам ментально чужд, а Запад интуитивно понятен.

    Полно, господамы! Никакая мы не Европа. Наша действительно живая и изменчивая культура выросла на перекрестке тысячи дорог, а не в маленьких кантонах и за стенами баронских замков. Нам непонятна европейская клаустрофобия и соседоненавистничество. Россия в том виде, в котором она существует сейчас, как единое государство, появилась в далеком XV веке, когда Иоанн IV Грозный стал первым царем. Тогда как Великобритания собралась в устойчивое государство на рубеже 18 и 19 веков, Германия как государство возникла в конце 19 века, а сама Европа обрела современные очертания и вовсе по итогам Второй Мировой войны, причем, во многом благодаря Советскому Союзу. Когда русские и их соседи по державе уже веками жили под дланью единого монарха, европейцы с азартом резали друг дружку чисто по-соседски, деревня на деревню.

    Им никогда не понять, как можно подраться с другом и тут же помириться или съездить в гости на поезде, проведя в дороге не четыре часа, а четверо суток. И когда какой-нибудь наш прозападный романтик заявляет, что «мы Европа, единая семья» и несет прочий благостный бред, надо помнить, что каждый раз, когда мы раскрывали объятия Западу, получалась полная фигня. Нам широко улыбались и шли обниматься навстречу. Но только для того, чтобы обчистить наши карманы.

     Западная любовь лжива. У нас достаточно опыта брать чужие наработки и творчески интегрировать их в свою систему координат. Не надо пытаться выпросить при этом еще и любовь «донора» – они науку любви постигали в солдатских борделях. Нам этот опыт не подходит.

    Европа – это именно сложившая система ценностей. Католико-протестантская цивилизация, выросшая в ограниченном пространстве и наследующая Риму. У нас разные ценности и методы их достижения. До Петра у нас с европейцами вообще ничего общего не было. А насаженное Петром оказалось наносным и осыпалось при первой возможности.

    Сегодня весь славянский мир по факту оказался вовлечен в Западную орбиту, сохраняя только потенциал. При этом восточные славяне умудрились передраться между собой, а западные полностью находятся под влиянием англо-саксонской матрицы и славянами являются чисто номинально. Надо признать – на данный момент славянский мир слишком слаб, чтобы претендовать на серьезную роль в мировом раскладе. Мы достаточно сильны, чтобы вышибить зубы любому, кто попытается нас укусить, но слишком бедны, чтобы влиять на мировые процессы без применения военной силы.

    Так что же, отвернуться от Запада и направить свой взгляд на Восток? Как не быть открытым Востоку, если у тебя, в отличие от европейцев, всегда была под боком Великая Степь, Бухара и Хорезм, необъятная Сибирь, за которой прячется исполинский и непонятный Китай?

    А надо ли обязательно смотреть в чью-то сторону? Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Между Западом и Востоком достаточно непримиримых противоречий, на которых мы можем и должны играть к своей выгоде.

    Но не переставать быть собой. Помнить, что мы – Россия. Непонятная европейцам цивилизация, почему-то предпочитающая остаться ни с чем, но не торговаться, отказывающаяся от барышей, но не нарушающая данное слово, даже когда держать его становилось невыгодным. Глупая Россия, не понимающая, как можно менять правила в ходе игры. Россия набожная и безбожная одновременно. Святая и дикая. «Из русского, как из дерева – либо икона, либо дубина». Россия, преисполненная фатализма и смирения, и одновременно непокорная любой, стократ превосходящей силе. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. На миру смерть красна. Прибыль превыше всего, а честь превыше прибыли. Между жизнью и смертью русский выбирает свободу.

    Надо просто стоять на своем месте и быть собой. А Запад с его ценностями... А что Запад? Зачем нам отбрасывать то хорошее, что у него есть? С кем угодно можно иметь дело. Если предварительно и убедительно объяснить, что обманывать нас можно. Но только один раз. И с нехорошими для лжеца последствиями.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •