Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

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Запад ждет обвала нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
Стоимость российской нефти упала до 38 долларов за баррель из-за европейских санкций. При этом российские нефтяники теперь сильно зависят от двух крупнейших покупателей – Китая и Индии, которые выторговывают себе более выгодные условия. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако реальность выглядит немного иной.  Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...

Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...

В схватке с Западом России поможет гуманизм

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Твердая приверженность российского руководства гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей. Подробности...
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США сэкономят на Украине

Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		11 января 2023, 11:56

    Похороны недавно скончавшегося почетного папы Бенедикта XVI (Иосифа Ратцингера – еще в 2013 году он добровольно покинул престол) вновь привлекли внимание к его личности.

    Как православный человек, я не могу признать покойного папу Римского тем, кем его считают католики – видимым главой Вселенской церкви. Но я не могу не выразить ему своего уважения как человеку и как церковному деятелю.

    В отзывах на его кончину в мировой прессе постоянно (и с большим неодобрением) поминается его «консерватизм». Вместо того, чтобы провести смелые реформы и привести Церковь в согласие с «современным миром», папа Бенедикт твердо держался традиции. Брак – это союз мужчины и женщины, аборт – это лишение жизни заведомо невинного человеческого существа. И если внешний мир так больше не думает – тем хуже для этого мира.

    Бенедикта называли «Божьим ротвейлером», «мистером нет» и другими прозвищами, которые рисовали образ человека властного, жесткого и неуступчивого, соответствующего всем негативным стереотипам о немцах.

    Но если немного приглядеться к нему, мы обнаружим совсем другую личность – кабинетного ученого, который охотнее сидел бы над книгами, чем управлял крупнейшей религиозной общиной мира, человека мягкого по характеру и предпочитавшего избегать конфликтов.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Необходимость править – и, например, разбирать дела о злоупотреблениях в среде духовенства – была для него тяжелой обязанностью. Он никогда не упивался своим положением; его отставка произвела такой шок потому, что обычно никто не покидает место высочайшей власти и почета добровольно. Люди нередко готовы на все, чтобы вскарабкаться так высоко – а Бенедикт XVI добровольно уступил это место.

    Строились различные теории о том, что побудило его это сделать – но, возможно, нам стоит принять самую простую. Власть всегда была для него бременем, а не наркотиком – и по мере того, как он старел и слабел, это бремя оказалось непосильным.

    В вопросах вероучения он действительно был неуступчив. Но для христианского пастыря консерватизм – это как раз достоинство.

    Непонимание между Церковью и внешним миром (и на Западе, и на Востоке) связано с тем, что Церковь и мир видят человеческий удел совершенно по-разному.

    Церковь стоит на возвещении о том, что мы созданы Богом для жизни бессмертной и блаженной. Мы отпали от нее в грех. Бог сошел на землю в лице Иисуса Христа, чтобы восстановить нас для той, подлинной, жизни. Через Свою смерть и Воскресение Христос дает нам прощение грехов и вечную жизнь – которую мы принимаем покаянием и верой.

    Смысл существования Церкви – в том, что в ней пребывает и через нее действует Христос. Он отпускает грехи устами ее служителей и преподает Таинства их руками. В Церкви и через Церковь Он приводит людей к вечному спасению. Для христианина смерть – не конец всего, но, напротив, завершение пути домой. Как говорит Христос Своим ученикам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоан. 14:3).

    Долг пастырей Церкви – сохранять в неизменности и верно преподавать то, что открыто Богом. От этого зависит вечное спасение людей.

    В Православной церкви эта миссия возложена скорее на епископат в целом. В католичестве сложилась традиция наделять особыми полномочиями в деле хранения веры Епископа Рима. Он считается преемником святого апостола Петра и продолжателем его миссии – утверждать в вере своих братьев (Лук. 22:32).

    Совсем по-другому Церковь воспринимается снаружи, людьми, которые не разделяют ее веры. Они не обязательно принципиально враждебны христианству – они просто видят в нем еще одну из бесчисленных мифологий, которые люди изобретают во вполне земных целях. Чтобы смягчить стресс от сознания своей неизбежной смертности, обрести социальную гармонию в общих верованиях и ритуалах.

    Современный постмодернист не имеет ничего против игры в религию – но он видит в ней именно игру, которой люди утешаются в бессмысленном мироздании в ожидании своей необратимой смерти.

    Церковь даже может ему пригодиться – но для решения каких-то чисто посюсторонних задач.

    Задачи, которые мирские люди могут ставить Церкви, довольно разные – от борьбы с глобальным потеплением до поддержки нужной стороны в военно-политическом конфликте. В любом случае они не имеют отношения к Богу или вечной жизни.

    Эти два взгляда на Церковь – «Церковь есть хранительница божественного откровения и ковчег вечного спасения» и «Церковь – еще одна общественная организация, которую надо бы приспособить на что-то полезное» – неизбежно конфликтуют.

    И в наши дни конфликтуют особенно остро. Церковь (и западная, и восточная) поддерживает богоустановленный брачный союз между мужчиной и женщиной и благословляет чадородие. В наши дни во многих странах утвердилась идеология, которая продвигает бесплодные извращения и празднует аборты.

    Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке.

    Однако опыт некоторых протестантских общин, которые уже прошли этот путь до конца, показывает, что он ведет к самоликвидации. Прогрессивная общественность туда как не ходила, так и не ходит, те, кто всерьез верят, уходят туда, где вера еще сохранилась.

    Бенедикт XVI отказывался прогибаться в вероучительных вопросах. Не потому, что он лично был жестким и непреклонным – это не так. Потому что он сознавал свой долг хранителя древней веры. Той веры, которая создала Европу.

    И как бы дальше ни развивалась история Католической церкви, его будут вспоминать с благодарностью.

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