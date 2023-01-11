Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

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11 января, среда  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Запад надеется на обвал нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...

Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...

Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...
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США сэкономят на Украине

Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

    Максим Соколов
    публицист
    		11 января 2023, 18:11

    Министр иностранных дел Украины Д. И. Кулеба последовательно умножает свою зломогучесть. Он объявил, что «нейтралитет по конфликту на Украине равноценен поддержке России». Чем проявил полную конгениальность с государственным секретарем США Джоном Фостером Даллесом, занимавшим этот пост при президенте Эйзенхауэре с 1953 по 1959 год.

    Даллес еще в начале 1954 года заявил, что «нейтралитет аморален». Так он припечатал индийского премьер-министра Д. Неру, неготового принимать в чужом пиру похмелье и вставать в ряды непримиримых борцов с коммунизмом, подобных самому Даллесу. Тогдашний Аркадий Варламович Велюров (или светлый образ его) сообщал:

    «Политику нейтральную
    Зовет он аморальною
    И славит идеальный
    Режим колониальный    ».

    При восприятии тех давних лет – заставших 1950-е в сознательном возрасте остается все меньше – наблюдается некоторая аберрация. Администрация Трумэна нашими патриотами воспринимается как архизлодейская, тогда как администрация Эйзенхауэра, скорее, как никакая. Между тем на фоне Джона Фостера Даллеса и брата его Аллена Даллеса, руководившего ЦРУ, Трумэн и его госсекретарь Дин Ачесон выглядят белыми и пушистыми. Или крайними оппортунистами. Тогда как суровый Даллес критиковал прежнюю доктрину, предполагавшую всего лишь сдерживание СССР, утверждая куда более энергическую доктрину освобождения от коммунизма.

    Неизвестно, знаком с такими тонкостями Кулеба или у него все инстинктивно получилось, но пример для вдохновения был избран им самый удачный. При этом Даллес может из гроба вручить Кулебе свой портрет с надписью «Победителю-ученику от побежденного учителя». Госсекретарь всего лишь упрекал Неру в аморальности. Хотя политика – и сугубо, и трегубо внешняя политика – вообще дело не очень моральное. Тогда как Кулеба смотрит глубже. Нейтралитет не просто аморален (а где там пан Кулеба сильно моральных нашел?), но означает прямую поддержку России. То есть кто не с нами, тот против нас со всеми вытекающими. А «с нами» – это давать деньги, давать оружие и брать под козырек при любых новых санкциях.

    Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Планы у министра самые впечатляющие – «Сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится… Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок». А кто не запихивает и не закрывает, уклоняясь от кулебиных указаний, тот поддерживает. Тут не только странное представление о политике Дели, Тегерана, Буэнос-Айреса, Эр-Рияда, Анкары – не говоря уже о Пекине. Какую выгоду для них представляет превращение России в намертво изолированное пространство за чертополохом? Или выгода и моральность в том, чтобы следовать любым пожеланиям Киева, представляющим чистейшее благо не только для украинцев, но также и для индийцев, персов, саудитов и вообще для всяких негров? Рассчитывать на это – сильная Realpolitik.

    Но Кулеба зарапортовался еще сильнее, обвинив в прямой поддержке России все страны, которые ведут себя не как полные вассалы США (или Киева). При взгляде на географическую карту выясняется, что тогда прямую поддержку России оказывает большая часть населения земного шара. Российские политики не столь оптимистичны. Они лишь указывают, что Киев, Варшава и Рига – да хоть бы и с Вашингтоном в придачу – еще не представляют собой все человечество, и из этого следует исходить.

    Но, вероятно, насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила.

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