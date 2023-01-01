Зачем нам нужен Новый Год

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1 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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2023 год Россия встречает с уверенностью в своих силах

Россия встречает Новый год с уверенностью и оптимизмом Александр Патрин/РИА Новости
Прошедший год для всей нашей страны выглядел временем испытаний, конфликтов и вызовов, причем самого высокого накала. Однако эта картина оказалась только одним из уровней куда более сложной и оптимистичной реальности. А главным достижением граждан России в 2022-м стала сплоченность и уверенность в том, что любые поставленные цели нам по плечу. Подробности...
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Как отношения с Китаем стали победой России

Запад поспособствовал беспрецедентному сближению Москвы с Пекином Alexei Druzhinin/AP/ТАСС
Российско-китайское партнерство – результат долговременных усилий дипломатов Москвы и Пекина. Одни видят в нем угрозу глобальному миропорядку. Другие, наоборот, называют этот диалог фундаментом многополярного будущего. Между тем 2022 год привнес множество испытаний в отношения двух стран. Как они отразятся на будущем российско-китайского сотрудничества? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Зачем нам нужен Новый Год

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих. Подробности...

Радость тоже импортозамещается

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами. Подробности...
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Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Зачем нам нужен Новый Год

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		1 января 2023, 14:00

    Во всех культурах, начиная с каменного века, люди были заворожены ходом времени. Праздник Нового Года в разных цивилизациях отмечается в разные дни – но само празднование повсеместно. У него есть элемент нового начала, «сброса к заводским настройкам», если использовать современную аналогию.

    Смысл празднования – в том, что жизнь можно начать заново, войти в новый цикл, пережить какую-то важную (и добрую) перемену, оставить в прошлом то, что лучше не тащить с собой. В наши дни это сознание почти выветрилось – и Новый Год превратился в попытку порадовать себя довольно вредной пищей (и еще более вредным напитками) и какими-то развлечениями, которые многие считают неуместными на фоне происходящих трагических событий. Но в праздновании Нового Года можно вновь найти его подлинное содержание.

    В детстве мы ждем полуночи с замиранием сердца – сейчас откроются двери в Новый Год и произойдет что-то прекрасное и удивительное – мы и сами не знаем, что. Но само ожидание уже наполняет детское сердце радостью – по которой потом тщетно тоскуют взрослые. В юности мы входим в мир, полный возможностей – мы растем и расцветаем. Время идет, и мы обнаруживаем, что вечной молодости в этом мире не существует, и мы уже прошли пик – и здоровья, и привлекательности, и физической формы. Теперь наша жизнь, наоборот, в физическом плане увядает и ссыхается.

    Языческий мудрец Сенека писал: «Так и посту­пай, мой Луци­лий! Отвоюй себя для себя само­го, бере­ги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу прав­ду: часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей соб­ст­вен­ной небрежности. Вглядись-ка присталь­ней: ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую – на безделье, и всю жизнь – не на те дела, что нужно».

    С ним согласен библейский псалмопевец: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим…. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс.89:10, 12). Оказывается, цель «исчисления лет» – приобрести «сердце мудрое». Какая связь между исчислением лет и мудростью? «Мудрость» – это нечто иное, чем «ум», «знания» или «образование». Можно быть и умным, и образованным – но при этом катастрофически немудрым.

    Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

    Мудрость – это способность определять главные цели и ценности в жизни – зачем я вообще живу? С чем я хочу прийти к завершению жизни? Что я, в глубине сердца, считаю истиной? На чем я строю мою жизнь, чем продиктованы мои поступки? Мы склонны уходить от подобных вопросов – и жить как будто по инерции или во сне. Пугаться, когда нас пугают, злиться, когда нас злят, соблазняться, когда нас соблазняют, и вообще дергаться, когда нас дергают. Сознание течения времени дает возможность посмотреть на наши сегодняшние переживания со стороны – как я буду видеть это через пять лет? Через десять? Когда я буду приближаться к смерти и подводить итоги?

    Мудрость – как ее определяют те, кто ее ищет, от пророков и основателей религий до светских философов – означает поиск настоящей, подлинной, пробужденной жизни. Когда мы знаем, зачем мы живем и что мы собираемся делать с отведенным нам временем. В первый момент такое пробуждение может быть неприятным – мы осознаем, что потратили массу времени и сил на что-то пустое или даже вредное. Но за этим первым огорчением следует радостное открытие – мы можем найти в нашей жизни вечный смысл, который избавит нас от уныния и растерянности.

    Жизненные потрясения, которые выбивают нас из привычной колеи, могут обернуться благословением – если мы решаем пересмотреть и исправить нашу жизнь. И встреча Нового Года – это возможность определить наши цели и ценности. Мы можем искать, чем развеяться и чем себя утешить – а можем потратить те же силы и средства на то, чтобы помочь пострадавшим от военных действий. Когда мы проявляем солидарность и заботу о других – это уже начнет разворачивать нашу жизнь в правильном направлении. Жизнь людей, которые помогают другим, всегда меняется к лучшему; из нее уходит уныние и растерянность. Она наполняется смыслом – мы понимаем, что нужны другим людям, что на нас рассчитывают, что мы – опора для слабых и утешение для скорбящих.

    Тогда наше время будет уходить не впустую, мы будем знать, что наша жизнь приносит добрые плоды, и каждый новый год будет означать спокойное удовлетворение от того, что мы уже сделали – и надежду на то, что мы сделаем больше. 

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