Европа делает из русских «новых евреев»

На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) появилась очередная антироссийская резолюция. На нее можно было бы не обратить внимания – не впервой, но часть этого документа посвящена беспрецедентно резким нападкам на Русскую православную церковь.

Как пишут авторы документа, «Ассамблея призывает все государства относиться к патриарху Кириллу и русской православной иерархии как к идеологическому продолжению режима Владимира Путина, соучаствующему в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во имя Российской Федерации и идеологии «Русского мира».

То, что церковные иерархи в ситуации международных конфликтов склонны поддерживать свое правительство – а вот противостоящие ему правительства почему-то нет – явление в истории самое обычное. Впрочем, тут не нужно углубляться в историю. На наших глазах глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в ближневосточном конфликте поддержал Израиль (как и британское правительство), а патриарх Константинопольский Варфоломей благословил турецкие власти на военные действия против курдов. Можно, конечно, упрекать этих иерархов в том, что, вступив в военно-политические конфликты мира сего, они занялись не своим делом. Христос не с этим послал в мир апостолов, и не этим должны заниматься их преемники. Но вот вменять им это в великое преступление – и не только им, но и всем членам их общин – пока что никто не догадался.

В самом деле, сторонники палестинцев громогласно обвиняют Израиль в военных преступлениях и геноциде. Мы сейчас не рассматриваем вопрос о том, насколько справедливы такие обвинения – факт тот, что они выдвигаются, и с большим эмоциональным накалом. Но так или иначе будет ли уместно сказать, что из-за произраильской позиции архиепископа Уэлби англиканская церковь «соучаствует в военных преступлениях и преступлениях против человечности»? Это никому в голову не приходит.

Это было бы явной глупостью.

Во-первых, обвинения в преступлениях следует доказывать в ходе состязательного процесса. Невозможно объявить кого-либо виновным в преступлениях на основании гневных возгласов демонстрантов или материалов, предоставленных противной стороной конфликта. Военное противостояние сопровождается яростной пропагандой с обеих сторон, и что из нее правда – трудно понять без тщательного, беспристрастного разбирательства.

Во-вторых, допустим, что преступления, в которых обвиняют израильских военных (и политическое руководство), вполне доказаны. Делает ли это Джастина Уэлби их соучастником? Думаю, те же участники парламентской ассамблеи скажут, что нет – никаких преступных приказов архиепископ не отдавал и не мог, а его поддержка одной из воюющих сторон (в данном случае Израиля) совершенно не означает, что он поддерживает любое и каждое действие израильских властей. Вряд ли Нетаньяху звонит Уэлби за благословением на каждый ракетно-бомбовый удар – и уж тем более израильские военные на местах едва ли считают нужным постоянно консультироваться с англиканским архиепископом.

В-третьих, допустим, мы даже пришли к выводу, что а) Израиль совершает военные преступления и преступления против человечности; б) эти преступления следует вменить архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби. Сделает ли это англиканскую церковь в целом преступной организацией, со служителями которой надо будет обращаться, как с преступниками?

Я уверен, что члены парламентской ассамблеи ПАСЕ отвергнут такую мысль с негодованием. Коллективная ответственность на основании принадлежности к этноконфессиональной общине – это в Европе уже бывало, причем не так давно, и идея объявлять людей преступниками за неправильную национальность или религию давно отвергнута всеми цивилизованными людьми.

Англиканская вера не делает каждого, кто ее исповедует, политическим единомышленником Уэлби, и вообще религиозные и политические аффилиации лежат в разных плоскостях. Точно так же, как решение патриарха Константинопольского Варфоломея поддержать военные действия правительства Турции против курдов – это его решение, а не решение каждого клирика или прихожанина Константинопольского патриархата. Но эти очевидные соображения исчезают, когда речь заходит о русских православных. То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

Но принципы – это не что-то, чего можно придерживаться в одних случаях и отвергать в других. Такого рода коллективное политическое обвинение в адрес религиозной общины создает важный прецедент. Оказывается, так можно было. Можно объявить преступной целую религиозную общину.

Кто окажется следующим? Папа римский скажет что-нибудь неосторожное? Тот же архиепископ Кентерберийский впадет в немилость? Курды приобретут эффективное лобби и припомнят патриарху Варфоломею его дружбу с турецким правительством?

Так бывает, что люди, воюющие за какие-то ценности, уничтожают их в ходе этой самой борьбы. ПАСЕ, подвизаясь за демократию и европейские ценности, по дороге перешла к провозглашению коллективной виновности по недоказанным обвинениям. Это уже, конечно, в истории бывало – но такое развитие событий трудно назвать прогрессом.