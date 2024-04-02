Оставьте папу римского в покое

У католического храма Непорочного Зачатия на Малой Грузинской в Москве прошла серия одиночных пикетов православных мирян против политики папы Франциска. В руках манифестанты держали плакаты: «Франциск, почему ты не волнуешься о разрушении Донбасса и Белгорода?», «Папа Римский – покровитель содомитов», «Дружба с папой – предательство православия», «Папа Римский – лжемиротворец».

Подобная деятельность имеет несколько измерений – гражданское, духовное, внешнеполитическое – и ни одним из них ее одобрить невозможно. Гражданское согласие и мир держатся на готовности граждан уважать друг друга и соблюдать не всегда прописанные в законах, но ясно подразумеваемые правила общежития.

Мне было бы очень неприятно, придя на службу в храм, обнаружить у его ограды каких-нибудь политических активистов, желающих выразить свои претензии. Храм Божий возводится не для этого. Это отделенное от мира святое место, предназначенное для благоговейного поклонения Богу. Требуя такого почтения к православным храмам, я нахожу справедливым относиться с уважением и к другим местам религиозного поклонения. Люди, которые пришли молиться, должны быть оставлены в покое. Для нападок, претензий, ссор и распрей есть масса других мест.

В чем может быть духовный смысл подобных действий? Подчеркнуть свою верность святому православию? Но православие – это не футбольная команда, и приверженность к нему проявляется не в том, чтобы задиристо хулить других, а в том, чтобы являть в своей жизни плоды подлинной духовной жизни.

Как говорит святой апостол Павел, «плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22-23). Серьезная духовная жизнь ведет к возрастанию в доброте и мудрости – и, в частности, заботе о том, чтобы не быть ни для кого причиной соблазна.

Я знаю многих православных, которые выручают людей в отчаянной нужде, помогают жителям в зоне военных действий ремонтировать поврежденные дома, ухаживают за больными, разносят еду старикам – усердно и с любовью служат Богу и людям, получают заслуженную благодарность и укрепляют доброе имя церкви. У таких людей нет ни времени, ни, на самом деле, желания нападать на папу римского и мешать католикам молиться.

Из всех духовных опасностей и соблазнов, которые подстерегают жителей Москвы, опасность отпасть из православия в католичество находится далеко не на первом месте – да и в этом случае невозможно было бы выиграть борьбу за души людей при помощи грубых нападок на «конкурентов».

Чтобы убедить людей в истинности своей веры, нужно, прежде всего, проявлять христианский характер. Как говорит святой апостол Иаков, «мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину» (Иак.3:13-14).

Если бы я был католиком, у меня могли бы быть вопросы к папе – как они есть у многих консервативных членов этой церкви. Но я не католик, и я не вижу смысла бунтовать против чужого начальства, которое мною в любом случае не командует. Папа – глава религиозного института, к которому мы не принадлежим и который не имеет у нас в Москве никакой власти. Однако – и тут мы перейдем к внешнеполитической стороне происходящего – папа остается влиятельной фигурой в мире мировой дипломатии, его голос слышен. Совсем недавно он озвучил очевидное – Украина проигрывает, и ее руководству нужно иметь мужество пойти на переговоры.





Из всех политических фигур такого масштаба он оказался первым, кто решился сказать об этом – и подвергся хамским нападкам со стороны украинских и западных политиков. Теперь к этому яростному хору почему-то решили присоединиться и наши «православные активисты». Конечно, готовность признавать реальность еще не делает папу другом и союзником России, но его роль и не должна состоять в этом.

Военные действия не являются самоцелью – они нужны для того, чтобы добиться мира на выгодных условиях. А такой мир требует не только военных, но и дипломатических усилий. Дипломатия иногда добивается большего, чем оружие, а иногда дипломатические провалы по своим последствиям оказываются хуже, чем военные.

И тут дипломатические контакты с папой, который в силу своего сана обладает в западном мире огромным символическим капиталом, очень важны. И люди, которые понятия не имеют о дипломатии, а просто хотят покрасоваться и привлечь к себе внимание, могут навредить тонкой и важной государственной работе.

Если у вас есть время и силы – просто присоединитесь к тем православным, которые делают что-то важное и полезное. А международная политика – не дело «православных активистов».