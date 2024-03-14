Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин уделил большое внимание вопросу потенциальных переговоров с Западом по поводу Украины. На первый взгляд, это могло показаться даже несколько неожиданным, но тема действительно становится все более актуальной и все чаще звучит в публичном поле, а значит, пришла пора максимально четко прояснить позицию России. Что президент и сделал.

Неприятная для Запада реальность ситуации на украинском фронте доходит до все большего количества людей на той стороне. Это влечет за собой вполне закономерные последствия: голоса, требующие договариваться с Москвой, звучат все громче. Причем если изначально это были в основном маргинальные фигуры, на которых было очень удобно вешать ярлык «русского агента» или «полезного идиота Кремля», то теперь о том же говорят самые что ни на есть мейнстримные и весьма влиятельные силы – СМИ, мозговые центры, политики и государственные деятели – вплоть до папы римского.

Данная точка зрения пока не стала там доминирующей и по-прежнему встречает внушительное сопротивление, но ее уже никак нельзя назвать маргинальной. И судя по тому, как развиваются события на Украине, до момента, когда она станет преобладающей по обе стороны Атлантического океана, осталось не очень долго.

Однако данные перемены не слишком радуют российское общество, особенно его политически активную часть. Причина очевидна: люди опасаются, что в ходе переговоров Россия потеряет достижения, за которые платят своей кровью и жизнями наши солдаты. Либо нас просто обманет Запад, как он это делал очень много раз в прошлом, либо сохраняющая прозападную ориентацию часть отечественных элит совершит прямое предательство страны, сдав нашу военную победу. И хотя Россия прошла уже долгий путь национализации собственных элит, достигнув на нем серьезных результатов, говорить, что процесс завершен, все-таки еще рановато, так что полностью исключать риск предательства действительно нельзя. Ну а от ошибок и неудач в переговорном процессе и вовсе никто не застрахован – даже самый горячий патриот своей страны.

Вероятно, именно поэтому президент дал развернутый и подробный комментарий по данному вопросу, затронув очень разные аспекты, влияющие на позицию России. Причем это ответ в первую очередь для нас – граждан страны. Но он также может быть очень полезен и для Запада, если там все-таки найдутся достаточно умные и квалифицированные люди, способные услышать и осознать сказанное, а не придумывать собственную версию ответа Путина в соответствии с повесткой и личными убеждениями (а с этим все больше проблем в последнее время). Ну и для недостаточно национализировавшихся представителей отечественного истеблишмента, питающих надежды провернуть фарш обратно, ответ президента также весьма полезен – и дает им понять, что не стоит мечтать о несбыточном.

Запад в виде Украины как анти-России подготовил очень мощное оружие против нашей страны, однако, когда оно все-таки не сработало, как ожидалось, ему пришлось самому открыто вступать в войну – и это стало его огромной, прямо-таки роковой ошибкой, поскольку включило в нашем народе режим отечественной войны. Путин сказал, что «глубинное российское общество», рядовые граждане, давно ждали своей востребованности страной и государством, и война Запада против нас стала именно той ситуацией, которая включила механизм национальной консолидации.

Это означает, что у государства в опоре на мощную и деятельную (боевую в буквальном смысле) народную поддержку развязаны руки. На него не давит общественное мнение, настаивающее на том, чтобы завершить боевые действия любой ценой и как можно скорее – наоборот, граждане считают правильным решить вопрос кардинально, ликвидировав угрозу России на юго-западном направлении раз и навсегда. А значит, СВО может продолжаться столько времени, сколько потребуется, пока Запад не просто созреет для переговоров (это случится уже скоро), а дойдет до того, чтобы услышать позицию Москвы и принять ее условия (а вот на это может потребоваться куда больше времени).

Кстати, из слов президента стало понятно, почему российские официальные лица так активно педалируют тему обмана со стороны Запада, с которым столкнулась Москва много раз за последние десятилетия. Нередко можно услышать критику данной позиции – мол, она выставляет Россию слабой и глупой. Однако именно она теперь обеспечила государству крайне удобную и сильную переговорную позицию: каковы ваши гарантии, джентльмены? Поскольку старый и, увы, недобрый принцип «джентльменам верят на слово» сломался окончательно.

Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

По сути, в сфере репутации и морального авторитета Запад оказался ровно в той же ситуации, что и с американским долгом, штурмующим астрономические высоты и одно обслуживание которого все сильнее расшатывает финансовую систему. Все уже поняли, что это просто финансовая пирамида, но она пока еще держится, и мир с любопытством (хотя и не без тревоги о последствиях) наблюдает, что станет тем «камушком», с которого начнется крушение.

Ну а требованием гарантий на переговорах Путин качнул «камушек» еще одной башни – вавилонской башни западного лицемерия и лжи.





Возможно, это понимают американские и европейские ястребы, ныне активно качающие тему необходимости ввода западного контингента на Украину. Осознавая, что Москву не удастся продавить или обмануть на переговорах, они видят прямое участие в конфликте единственным остающимся выходом, чтобы попробовать свести конфликт к более-менее приемлемому для стран НАТО исходу.

Впрочем, для этих горячих голов у Путина тоже нашлись слова – в частности, слово «интервенты». Причем президент прямо заявил, что именно как интервенцию на территорию России мы будем расценивать ввод западных войск на Украину. И напомнил, что у нашей страны богатый опыт успешного решения данной проблемы, о чем стоит помнить всем на Западе.

По существу, Украина стала конфликтом, в котором банкротство Европы и Штатов – военное, моральное, экономическое – грозит стать из ожидаемого фактическим. А в своем интервью Путин предъявил Западу вексель, который тот в принципе не способен погасить.