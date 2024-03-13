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    13 марта 2024, 23:05 • Политика

    Риск третьей мировой войны расколол власти Польши

    Риск третьей мировой войны расколол власти Польши
    @ @sikorskiradek

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого. Главный лоббист «ястребов» – глава МИД Радослав Сикорский. Но он работает не на США, а на другую силу.

    «Поляки спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были у них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине», – заявил президент России Владимир Путин, комментируя возможность появления на Украине военнослужащих из стран НАТО.

    Он подчеркнул, что западные военные уже находятся там в статусе советников и наемников («и несут потери»), а присутствие официальных контингентов иностранных государств не изменит ситуацию на поле боя. Но если та же Польша все-таки введет войска на Украину, обратно она их уже вряд ли когда-нибудь выведет, говорит глава Российского государства.

    Очевидно, президент полагается в том числе на данные Службы внешней разведки, глава которой Сергей Нарышкин уже неоднократно рассказывал, что отправка войск на Украину обсуждается польским руководством в расчете на возвращение «исконно польских земель», то есть как минимум Галиции и Волыни.

    Посему инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который захотел то ли легализовать помогающих ВСУ «отпускников» из НАТО, то ли направить на Украину более серьезную группу поддержки в погонах, должна была показаться неким «окном возможностей» именно Варшаве. Но пока что страх оказывается сильнее.

    Некоторую и очень аккуратную заинтересованность в проекте Макрона проявили только прибалты, которым давно отказало чувство самосохранения. А в Польше такая «историческая возможность» как будто бы вызвала раскол.

    С одной стороны, есть глава МИД Радослав Сикорский, который в ответ на прямые вопросы о возможности появления военных НАТО на Украине интересничает: я бы, мол, ничего исключать не стал, тем более что военные из стран НАТО там уже есть.

    С другой стороны, министерство обороны Польши заявляет примерно то же, что и канцлер Олаф Шольц, для которого отправка в зону конфликта немецких военспецов – это «красная черта» и «закрытый вопрос». Более того, польские военные полностью признают ту логику, которую отстаивает Москва, комментируя эскапады Макрона.

    «Мы не предполагаем, чтобы наши солдаты принимали участие в войне, а присутствие польских солдат на Украине, даже если бы оно носило обучающий характер, граничило бы с участием в ней», – заявил заместитель министра обороны Станислав Взентек.

    Спикер Сейма Шимон Головня (а Польша именно парламентская республика, где правительство подотчетно правящей партии, к которой принадлежит спикер) в этой заочной дискуссии однозначно встал на сторону министерства обороны и отрицал заинтересованность во вводе войск на Украину громче прочих.

    «Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрет, если будет вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай бог», – обнажил он козырной довод. Супруга спикера (на польский манер – маршала) Урсула – офицер и пилот МиГ-29.

    Может сложиться ощущение, что парламент и военные просто отнекиваются (так сказать, хранят военную тайну), а вот Сикорский проговаривается и выдает истинные намерения Варшавы. Помимо прочего, нынешний глава МИД известен своей скандальной откровенностью. Например, после теракта на газопроводе «Северный поток» он опубликовал фотографию пузырящегося газа и написал «спасибо, США». Правда, считать это официальной позицией Варшавы нельзя, потому что в момент теракта там была другая власть, а Сикорский принадлежал к оппозиционной партии.

    Сейчас эта партия, наоборот, у власти, а выбор Сикорского в качестве главы МИД стал яркой иллюстрацией того, что Варшава будет придерживаться крайнего и «ястребиного» подхода в отношениях с Москвой. Раз так, Париж должен найти там союзников в деле посыла воинского контингента на борьбу с Россией, как это было во времена Наполеона, а в перспективе это означает начало третьей мировой и первой ядерной войны.

    Но есть нюанс, и этот нюанс – человеческий фактор. Сикорский в принципе не тот человек, к которому стоит прислушиваться.

    Он даже не совсем политик, скорее, околополитический специалист: лоббист, журналист, политолог и политтехнолог. Но максимально влиятельный и состоявшийся для приглашенного как бы со стороны технократа: в прошлом он уже возглавлял и МИД Польши, и министерство обороны, и маршалом Сейма был, и даже войну своими глазами видел, когда работал военным корреспондентом на Балканах и в Афганистане, а потому считает себя особенно смелым.

    Сикорский сделал блистательную карьеру для мутного персонажа, который ради новых назначений перебегал из партии в партию. Сейчас он в правительстве по мандату «Гражданской платформы» Дональда Туска, занимающей евролиберальные позиции, но прежде принадлежал и к национал-консервативной партии «Право и справедливость» («ПиС»), которая проиграла последние выборы и ушла в оппозицию.

    Кстати, именно с «ПиС» связывают польский реваншизм и желание поглотить Украину. И именно она была у власти в тот период, когда Нарышкин сообщал о планах Варшавы на сей счет, тогда как партия Туска в большей степени ориентирована на Брюссель и без просьбы оттуда на рожон не полезет.

    Сикорский выделяется в «Гражданской платформе» не только как перебежчик и не только как крайний «ястреб», но и тем, что ориентирован на Лондон. В общем, он большой оригинал, что важно учитывать, взвешивая его слова о вводе войск на Украину, а равно – то, что в его случае откровенность легко перепутать с импульсивностью.

    Многие ненавистники Сикорского (а их у него хватает) считают, что британский подданный в прошлом (до 2006 года) по сей день является британским агентом. И это всецело объясняет его попытки «интересничать» по вопросу ввода войск. Еще при премьере Борисе Джонсоне правящая в Великобритании партия тори взяла курс на сколачивание этакого блока в блоке – коалиции в Европе, которая собрана на антироссийской основе, готова помогать Украине смелее прочих и патронируется британцами с опорой на поляков.   

    Макрон в этом смысле конкурирует с Лондоном. В силу, надо думать, того, что он, как и Сикорский, в каждой бочке затычка – со всеми пытается конкурировать и всегда безуспешно (в отличие уже от Сикорского, который, впрочем, в другой лиге – пониже).

    В любом случае все это пока не вписывается в планы Вашингтона, где акцент делают на переизбрании Байдена, а также на собственном контроле за украинским проектом и управляемой эскалации – без самодеятельности британцев и поляков. Поэтому, кстати, Сикорского и не считают американским агентом, хотя он идеально вписывается в образ глобалиста-неокона и вполне мог бы таким агентом быть – мало кто заметил бы разницу.

    Но у Сикорского с Вашингтоном сложные (для поляка) отношения, и его «спасибо» за теракт на газопроводе это подтверждает: так себя ведут не свои агенты, а чужие, чья задача – стрелки перевести.

    Глава МИД Польши работает не только как глава МИД, но и по индивидуальному плану – в пользу британских интриганов с их геополитическими конструктами. В Минобороны Польши, предположительно, работают все-таки на Польшу, а потому ведут себя в пику Сикорскому.

    Так же, как он, они болеют за ВСУ, ненавидят Россию и мечтают так или иначе вернуть польское влияние в Галицию и на Волынь, а еще лучше вернуть Волынь и Галицию. Это базовые характеристики для польской элиты, но все-таки военные в силу специальности вынуждены трезвее смотреть на вещи. Лондонские лоббисты чего-то там понапридумывают, а умирать-то им.       

    Правда, в случае реального начала войны между Россией и НАТО она, скорее всего, быстро станет ядерной, а в таких условиях мало шансов сохраниться у Польши как таковой, без деления на «ястребов» и «голубей», которыми по иронии судьбы выставляют себя польские военные.

    Просто они представляют себе возможную катастрофу лучше, чем записной болтун и бретер с покровителями в Лондоне, чей мозг реально может мыслить в категориях типа «пусть в пепле ядерной войны сгинет миллиард человек, зато остальные будут жить при демократии».

    Про таких, как Сикорский, в России говорят, что бодливой корове Господь рогов не дает. Поскольку цена вопроса – существование созданного им человечества, Господь явно заинтересованная сторона. 

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