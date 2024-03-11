Культ смерти лишает Украину шансов на мир

Эксперты сочли неадекватной критику Зеленского в адрес папы римского

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы римского Франциска после его метафоричного призыва к Киеву поднять белый флаг. Об этом сообщает издание «Ведомости». В частности, Зеленский обвинил понтифика в том, что он занимается «виртуальным посредничеством» за 2,5 тыс. километров от зоны конфликта.

Этот скандал разгорелся на фоне интервью, опубликованного швейцарским телеканалом RSI, где папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. Он подчеркнул, что в конечном счете сильнее окажется тот, кто озаботится благополучием людей, находящихся в зоне конфликта.

«Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» – риторически поинтересовался папа. По его мнению, диалог об окончании противостояния можно начать при помощи посредничества других крупных держав, многие из которых уже готовы посодействовать в вопросе прекращения боевых действий.

Позже в Ватикане пояснили, что понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию как таковую. По словам представителя папы Маттео Бруни, Франциск в своей речи использовал метафору про флаг для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

Слова папы вызвали широкий международный резонанс. Так, представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер страны Олаф Шольц категорически не согласен с мнением главы католической церкви. По его словам, офис Зеленского до сих пор пользуется колоссальной международной поддержкой.

Возразил понтифику и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. Затем на его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии символики ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что слова папы несли в себе гораздо больший контекст. Тем не менее понтифик сумел донести мысль о пользе переговоров, что во многом сходится с риторикой Владимира Путина. Песков также отметил, что в последнее время многие заявления значимых международных фигур встречают жесткую критику со стороны представителей офиса Зеленского.

Эксперты отмечают, что столь массовое негодование украинского руководства в сторону папы римского объясняется не только политическими причинами, но и этнокультурными. Фактически направленная на мир риторика Франциска идет вразрез не только с идеологией украинской государственности, но и с гимном Украины.

«На Украине критикуют папу римского все подряд. Например, униаты недовольны тем, что Ватикан не дал местной греко-католической церкви статус патриархата. Раскольники ПЦУ – тем, что понтифик придерживается недостаточно жесткой, на их взгляд, позиции относительно УПЦ. Ранее украинский посол критиковал Франциска за уважительные слова о русском народе. Заявление Зеленского – лишь очередной случай в этой череде хамских выпадов», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

Собеседник полагает, что сделать такой шаг его вынудило отчаянное положение. «Он может удерживать власть лишь в период войны. При этом помощь Украине со стороны Запада, из-за которой до сих пор продолжаются боевые действия, сокращается. Конечно, Зеленский начинает нервничать. Он прекрасно понимает: когда закончится спецоперация, для него наступит время ответственности. Отчаяние вынуждает его «бросаться» на всех, кто подтачивает его власть», – пояснил политолог.

«Зеленский стал бенефициаром украинского культа смерти,

который хоть и укрепил его позиции среди западных лидеров, но существенно сузил возможности политического маневра. Его окружение положило на алтарь иллюзорной победы будущее украинцев. И мирные переговоры попросту не способны уложиться в эту идеологию», – отмечает собеседник.

«При этом использование культа смерти стало закономерным итогом трансформации украинской власти, которая десятилетиями рассказывала гражданам о якобы гнете со стороны Москвы. Таким образом, идеология украинской государственности совершила удивительный кульбит: от культа терпил, простите за грубость, они перешли к культу смерти», – замечает политолог.

Эксперт также отметил: развитию культа смерти на Украине способствуют не только специфические политические акции и глорификация разного рода «Небесных сотен», но и строчки государственного гимна: от «ще не вмерла» – до «душу й тіло ми положим». Это же касается сверхпопулярной среди националистов песни «Плине кача», которая фактически является траурным маршем.

В то же время политолог Лариса Шеслер считает, что Зеленский навязывает Украине культуру милитаристской русофобии. «Все-таки жители Украины являются частью русской цивилизации, поэтому отобрать у них коренную для нашей традиции тягу к миру и созиданию достаточно трудно», – говорит она.

«А вот натравить на братское государство путем обмана и манипуляций – задача более простая. К текущему конфликту украинцев готовили на протяжении десятилетий. В их головы внедрялась идея противостояния с Россией. Делалось это даже путем принятия гимна, согласно которому главная цель народа – месть Москве за якобы вековое унижение», – подчеркивает собеседница.

«В ранг героев возводились граждане, совершенно недостойные этого звания. Вспомним хотя бы так называемую «Небесную сотню». Их действия были абсолютно противоправными и деструктивными, однако сегодня именно эта группа людей стала чуть ли не основой для современной украинской идеологии», – напоминает политолог.

«Поэтому призывы папы римского к миру, разумеется, совершенно чужды для Зеленского, его окружения и националистов.

Несмотря на то что и Владимир Путин неоднократно декларировал готовность к переговорам, офис Зеленского продолжает отправлять народ на убой. Местная элита критически нуждается в затяжной и кровавой войне. Только так она сможет обосновать свое нахождение у власти», – указывает она.

«Причем хамство Зеленского успело выйти за все мыслимые рамки. Столь неприкрытое пренебрежение фигурой понтифика способно привести в ужас миллионов католиков по всему миру, в том числе в странах Африки и Латинской Америки. Думаю, им не понравится тот дерзкий напор, с которым Зеленский решил обратиться к понтифику. И это лишает его путей для мирного урегулирования конфликта», – акцентирует собеседница.

На этом фоне западные СМИ пытаются демонизировать папу римского, рассказывает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом. «Совершенно понятно, что белый флаг – это международный знак перемирия и ведения переговоров», – сказал он.

«Даже в художественной литературе или фильмах показано: если человек поднимает белый флаг, то после этого отправляется переговорщик. Поэтому, когда понтифик делал свое заявление, он имел в виду, что Украина должна показать готовность к началу диалога. И в данном случае Франциск ничего нового не сказал. Он уже на протяжении двух лет заявляет о том, что на поле боя нельзя добиться никаких результатов и необходимо применять дипломатию», – отмечает собеседник.

«Папа с Зеленским всегда был довольно прямолинеен.

И это проявлялось даже во время поездки последнего к понтифику в мае прошлого года, незадолго до начала «контрнаступа». И уже тогда Франциск призывал украинское руководство остановиться и не начинать контрнаступление, поскольку оно будет безрезультатным», – напоминает он.

«Зеленский же сказал, что знает лучше, как надо поступить, он якобы всесилен, а Ватикан должен лишь поддержать его во всех начинаниях. И тот факт, что папа теперь заявляет о своей точке зрения через прессу, говорит о том, что у него «накипело», – убежден спикер.

«Также отмечу, что Франциск вообще выступает против принудительной и насильственной мобилизации на Украине, поскольку это пережиток прошлого и отголоски крепостничества», – указал Севастьянов. Он также пояснил, что для Ватикана единственно верной нормой является Евангелие. «Соответственно, папа, когда высказывает то или иное суждение, он руководствуется не международными нормами права, а Святым Писанием. Зеленские и Шольцы должны это понять», – добавляет собеседник.

«Напомню, Святой Престол в своей истории уже терял государственность. Он не понаслышке знает об этом. И учитывая все эти факторы, можно однозначно сказать – папу обидеть сложно, а еще его сложно склонить к каким-то другим идеям. Это иезуит, доказавший своей жизнью преданность Евангелию. Поэтому он не поддается ни прессингу, ни манипуляциям. Свое видение пути он озвучил. А дальше Зеленский сам вправе выбирать, как ему идти», – заключил Севастьянов.