Что будет после референдумов

«Исторические документы». Именно так некоторые эксперты, политологи, активисты, да и обычные люди называют решения избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решения, согласно которым референдумы о присоединении к России в этих регионах признаны состоявшимися – в том числе и признаны Россией. Вопрос в том, что дальше. Очевидно, что теперь эти регионы войдут в состав РФ. Но что дальше? Как будет строиться жизнь на этих территориях, как будет проходить специальная военная операция и что будут делать украинские и западные военные?

Есть несколько сценариев.

Оптимисты

Самый оптимистичный вариант для России и местных жителей можно охарактеризовать одним словом – мир. Мир, который будет основываться на двух условиях: страхе перед силой и осознании неизбежного.

После того, как Донецк, Горловка, Херсон и другие города станут российскими, Киев может испугаться продолжать их обстрелы. Просто потому, что российская сторона в ответ на подобные обстрелы угрожает «действовать в рамках Конституции» для ответа киевскому режиму. И под этими действиями некоторые понимают удары по центрам принятия решений (то есть административным зданиям в украинской столице) и даже применение тактического ядерного оружия. О возможности применения тактического ядерного оружия уже говорят на Западе – в частности, Джозеф Байден предупредил о серьезных последствиях в случае такого шага. Поэтому из страха перед российскими ответами киевский режим может освободить российские территории – то есть остающиеся под его оккупацией части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Запад осознает, что вернуть эти территории (а вместе с ними и Крым) невозможно, после чего согласится с ранее сделанными Россией предложениями о поиске дипломатического пути выхода из украинского кризиса. Предусматривающий в том числе и признание Киевом нового статуса Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья (включая деоккупацию последнего).

Однако этот оптимистичный сценарий невозможен – к нему не готова ни одна из сторон. Владимир Зеленский не может отказаться от боевых действий – и не только потому, что его сожрут собственные радикалы. Без войны у Зеленского не будет оправдания тем колоссальным сложностям, которые ожидают украинскую экономику в ближайшие месяцы. И это уже не говоря о всех имиджевых рисках от признания независимости республик и деоккупации тех их частей, которые временно занимает украинская армия.

Запад – в частности, Соединенные Штаты – тоже не готов на мир на российских условиях. Здесь уже на кону не просто репутация Байдена, а статус Соединенных Штатов как мировой державы, а также тот миропорядок, который установили и поддерживают США. Если Америка проиграет Москве битву за Украину (а мир на условиях России и есть, по сути, поражение США), то американскому миропорядку наступит конец. Вслед за Кремлем поднимут голову иранцы, китайцы и многие другие региональные лидеры, которые не предпринимают ряд шагов исключительно из страха перед США.

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Наконец, Россия тоже к такому миру не готова. Во-первых, потому, что задача по денацификации всей Украины еще не будет выполнена – нынешний неонацистский режим, считающий нормальным дискриминацию русских и обстрел АЭС, останется у власти. Во-вторых, не освобождены Николаев и Одесса и не получен сухопутный коридор в Приднестровье.

Пессимисты

Есть другой вариант – пессимистичный. Согласно ему боевые действия не прекратятся, а киевский режим продолжит пытаться оккупировать новые российские территории. Запад, в свою очередь, усилит поддержку украинского режима и будет принуждать российскую сторону к «похабному миру». К счастью, этот вариант маловероятен. Любые соглашения, предполагающие заморозку ситуации на момент 1 октября 2022 года (то есть с нахождением частей Донецкой и Запорожской областей под контролем Украины) прямо противоречат ст. 67 Конституции РФ. «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», – так она гласит.

Наконец, любые промежуточные дипломатические решения с Западом бессмысленны. Любое перемирие он использует для перевооружения и переоснащения боевиков киевского режима, а также для усиления санкционного давления на Россию. Поэтому компромиссы должны быть строго пакетными и всеобщими, которые раз и навсегда закроют украинский фронт российско-западного противостояния. Пока же варианты «пакетного решения», предлагаемого Западом, содержат лишь пункты по расчленению России и очень похожи не на компромисс, а на требование капитуляции.

Реалисты

Наиболее вероятным является третий сценарий. В его рамках Украина продолжит попытки обстреливать и оккупировать новую российскую территорию – но лишь до того момента, пока Россия не накопит сил для масштабных наступательных операций. В ноябре на фронте должны появиться сотни тысяч мобилизованных граждан РФ – и это без учета сотен тысяч добровольцев и контрактников, которых отправят на спецоперацию почти из всех регионов России. После этого, скорее всего, продолжится процесс освобождения бывших украинских территорий – причем Москва может пойти и на Николаев, и в Запорожье, и на Харьков, и даже совершить бросок на Чернигов или Киев.

Москва будет применять на Украине все средства поражения. Кроме тактических ядерных – хоть они и сильно помогли бы на фронте, но России не нужно ядерное заражение ее будущих территорий, да и партнеры из стран третьего мира не поймут. Поэтому ядерное оружие не может быть применено – однако шанс на его использование никто исключать не будет, дабы западные партнеры и киевский режим не расслаблялись.

Что же касается «партнеров» – тех же американцев, то им уже пригрозили серьезной эскалацией в случае продолжения спонсирования киевского режима (который, напомним, будет оккупировать уже российскую территорию). После слов госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Америка не будет препятствовать использованию Киевом американского оружия для атаки на российскую территорию, в Москве заявили, что «все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно». Опасно прежде всего для США – не случайно американское посольство от греха подальше посоветовало своим гражданам покинуть территорию РФ. Сейчас, по сути, будет игра в покер – в зависимости от того, поверят ли США в серьезность намерений России наказать поставщиков оружия для Киева, Вашингтон будет принимать решение о дальнейшей судьбе этих поставок. Если уж не по их продолжению, то, по крайней мере, по номенклатуре.

Что же касается переговоров, то в них смысла нет. Владимир Зеленский сам заявил о «невозможности в любом случае продолжения каких-либо дипломатических переговоров» после признания российским правительством итогов референдума. В Кремле ответили, что иного и не ожидали. «Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров», – говорит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Переговорам здесь не место – по крайней мере, до тех пор, пока успехи России на фронте не станут столь значимыми, что Запад будет готов пойти на мирное решение конфликта. Предполагающее не только уважение к территориальной целостности России по состоянию на начало октября 2022 года, но и согласие на присоединение к РФ новых освобожденных территорий.