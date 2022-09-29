Что будет после референдумов

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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Подрыв «Северных потоков» и кризис на Украине может привести к необратимым последствиям Cover Images/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Геворг Мирзаян

    Что будет после референдумов

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		29 сентября 2022, 17:34

    «Исторические документы». Именно так некоторые эксперты, политологи, активисты, да и обычные люди называют решения избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Решения, согласно которым референдумы о присоединении к России в этих регионах признаны состоявшимися – в том числе и признаны Россией. Вопрос в том, что дальше. Очевидно, что теперь эти регионы войдут в состав РФ. Но что дальше? Как будет строиться жизнь на этих территориях, как будет проходить специальная военная операция и что будут делать украинские и западные военные?

    Есть несколько сценариев.

    Оптимисты

    Самый оптимистичный вариант для России и местных жителей можно охарактеризовать одним словом – мир. Мир, который будет основываться на двух условиях: страхе перед силой и осознании неизбежного.

    После того, как Донецк, Горловка, Херсон и другие города станут российскими, Киев может испугаться продолжать их обстрелы. Просто потому, что российская сторона в ответ на подобные обстрелы угрожает «действовать в рамках Конституции» для ответа киевскому режиму. И под этими действиями некоторые понимают удары по центрам принятия решений (то есть административным зданиям в украинской столице) и даже применение тактического ядерного оружия. О возможности применения тактического ядерного оружия уже говорят на Западе – в частности, Джозеф Байден предупредил о серьезных последствиях в случае такого шага. Поэтому из страха перед российскими ответами киевский режим может освободить российские территории – то есть остающиеся под его оккупацией части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь, Запад осознает, что вернуть эти территории (а вместе с ними и Крым) невозможно, после чего согласится с ранее сделанными Россией предложениями о поиске дипломатического пути выхода из украинского кризиса. Предусматривающий в том числе и признание Киевом нового статуса Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья (включая деоккупацию последнего).

    Однако этот оптимистичный сценарий невозможен – к нему не готова ни одна из сторон. Владимир Зеленский не может отказаться от боевых действий – и не только потому, что его сожрут собственные радикалы. Без войны у Зеленского не будет оправдания тем колоссальным сложностям, которые ожидают украинскую экономику в ближайшие месяцы. И это уже не говоря о всех имиджевых рисках от признания независимости республик и деоккупации тех их частей, которые временно занимает украинская армия.

    Запад – в частности, Соединенные Штаты – тоже не готов на мир на российских условиях. Здесь уже на кону не просто репутация Байдена, а статус Соединенных Штатов как мировой державы, а также тот миропорядок, который установили и поддерживают США. Если Америка проиграет Москве битву за Украину (а мир на условиях России и есть, по сути, поражение США), то американскому миропорядку наступит конец. Вслед за Кремлем поднимут голову иранцы, китайцы и многие другие региональные лидеры, которые не предпринимают ряд шагов исключительно из страха перед США.

    Фото: РИА Новости

    Наконец, Россия тоже к такому миру не готова. Во-первых, потому, что задача по денацификации всей Украины еще не будет выполнена – нынешний неонацистский режим, считающий нормальным дискриминацию русских и обстрел АЭС, останется у власти. Во-вторых, не освобождены Николаев и Одесса и не получен сухопутный коридор в Приднестровье.

    Пессимисты

    Есть другой вариант – пессимистичный. Согласно ему боевые действия не прекратятся, а киевский режим продолжит пытаться оккупировать новые российские территории. Запад, в свою очередь, усилит поддержку украинского режима и будет принуждать российскую сторону к «похабному миру». К счастью, этот вариант маловероятен. Любые соглашения, предполагающие заморозку ситуации на момент 1 октября 2022 года (то есть с нахождением частей Донецкой и Запорожской областей под контролем Украины) прямо противоречат ст. 67 Конституции РФ. «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», – так она гласит.

    Наконец, любые промежуточные дипломатические решения с Западом бессмысленны. Любое перемирие он использует для перевооружения и переоснащения боевиков киевского режима, а также для усиления санкционного давления на Россию. Поэтому компромиссы должны быть строго пакетными и всеобщими, которые раз и навсегда закроют украинский фронт российско-западного противостояния. Пока же варианты «пакетного решения», предлагаемого Западом, содержат лишь пункты по расчленению России и очень похожи не на компромисс, а на требование капитуляции.

    Реалисты

    Наиболее вероятным является третий сценарий. В его рамках Украина продолжит попытки обстреливать и оккупировать новую российскую территорию – но лишь до того момента, пока Россия не накопит сил для масштабных наступательных операций. В ноябре на фронте должны появиться сотни тысяч мобилизованных граждан РФ – и это без учета сотен тысяч добровольцев и контрактников, которых отправят на спецоперацию почти из всех регионов России. После этого, скорее всего, продолжится процесс освобождения бывших украинских территорий – причем Москва может пойти и на Николаев, и в Запорожье, и на Харьков, и даже совершить бросок на Чернигов или Киев.

    Москва будет применять на Украине все средства поражения. Кроме тактических ядерных – хоть они и сильно помогли бы на фронте, но России не нужно ядерное заражение ее будущих территорий, да и партнеры из стран третьего мира не поймут. Поэтому ядерное оружие не может быть применено – однако шанс на его использование никто исключать не будет, дабы западные партнеры и киевский режим не расслаблялись.

    Что же касается «партнеров» – тех же американцев, то им уже пригрозили серьезной эскалацией в случае продолжения спонсирования киевского режима (который, напомним, будет оккупировать уже российскую территорию). После слов госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Америка не будет препятствовать использованию Киевом американского оружия для атаки на российскую территорию, в Москве заявили, что «все больше и больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта, что чрезвычайно и потенциально опасно». Опасно прежде всего для США – не случайно американское посольство от греха подальше посоветовало своим гражданам покинуть территорию РФ. Сейчас, по сути, будет игра в покер – в зависимости от того, поверят ли США в серьезность намерений России наказать поставщиков оружия для Киева, Вашингтон будет принимать решение о дальнейшей судьбе этих поставок. Если уж не по их продолжению, то, по крайней мере, по номенклатуре.

    Что же касается переговоров, то в них смысла нет. Владимир Зеленский сам заявил о «невозможности в любом случае продолжения каких-либо дипломатических переговоров» после признания российским правительством итогов референдума. В Кремле ответили, что иного и не ожидали. «Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров», – говорит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Переговорам здесь не место – по крайней мере, до тех пор, пока успехи России на фронте не станут столь значимыми, что Запад будет готов пойти на мирное решение конфликта. Предполагающее не только уважение к территориальной целостности России по состоянию на начало октября 2022 года, но и согласие на присоединение к РФ новых освобожденных территорий.

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