О валюте стоит забыть надолго

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15 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию централизованно регулировались, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Русская артиллерия нуждается в активной поддержке авиации в районах Причерноморья Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...

Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    Александр Разуваев

    О валюте стоит забыть надолго

    Александр Разуваев
    независимый фондовый аналитик
    		15 сентября 2022, 17:45

    Ровно тридцать лет назад, в далеком 1992 году, в России состоялась либерализация внутреннего валютного рынка. Начались регулярные торги основными рублевыми валютными парами на ММВБ. Граждане получили возможность абсолютно легально покупать и продавать иностранную валюту через сеть обменных пунктов коммерческих банков. В советское время за валютные операции светил вполне реальный уголовный срок. Никакого финансового рынка тогда не было – и доллар США вместе с немецкой маркой быстро стали главными инструментами сбережений россиян. Потом на смену немецкой марке пришел евро.

    Многие коммерческие банки стали принимать валютные вклады, обеспечивая россиянам дополнительный доход. Причем ставка по валютному вкладу в 10-15% в нормальном коммерческом банке в начале 90-х никого не смущала. Самый крупный частный банк России в 1993-м – «Инкомбанк» – вообще принимал валютные депозиты под 20% годовых. Некоторые олигархические банки предлагали инвесторам бумаги с двойным номиналом в рублях и долларах. По этим акциям и дивиденды, и рыночные котировки выставлялись в долларах, что в условиях постоянного падения курса рубля было не самой плохой инвестицией. Конечно, потом появились альтернативные способы сбережений. Уже с 1994-го процентные ставки по рублевым вкладам стали покрывать инфляцию, а с 1995-го в России заработал рынок акций приватизированных предприятий, года с 2000-го он стал массовым, активно стала развиваться онлайн-торговля ценными бумагами, которая стала особенно популярной в период недавней пандемии COVID-19.

    Однако, многие россияне все равно предпочитали инвестиции в твердую валюту. Валютные кризисы в России научили их, что доллар США – это лучший инструмент для долгосрочных сбережений. Немного истории. В 1992-1995 годах курс рубля к доллару упал со 100 до более 5000 рублей за доллар. Затем последовали валютные кризисы 1998, 2008-2009 годов и девальвация конца 2014-го. Причины кризисов были разные. Начало 90-х и 1998-й – это грубые ошибки в бюджетной и денежно-кредитной политике российских властей. 2008-2009 – глобальный финансовый кризис, вызванный банкротством международной финансовой компании Lehman Brothers. 2014 – санкции против России и падение цен на нефть. Причины были разные, а результат один – падение курса российского рубля. При этом россияне прекрасно видели, что родной российский Минфин также переводит излишки бюджета в валюту.

    Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО, когда ведущие российские банки попали под санкции, банковские карточки международных платежных систем перестали работать за границей, а международные резервы Банка России на 300 млрд долларов оказались заморожены. Россияне, бросившиеся на биржевой панике покупать доллары по 120-150 руб./долл., вероятно, совершили худшую сделку в своей жизни.

    При этом ожидаемый финансово-экономический кризис в США будет мягче, чем в Европе. И я не сильно удивлюсь, если через год евро/доллар будет 0,82-0,84, то есть на уровне 2001 года. Для россиян доллар и евро сейчас токсичные активы. Ставки по вкладам в долларах США около нуля. Постоянно идут разговоры, что США могут устроить обмен старых стодолларовых купюр на новые, что будет чревато для россиян серьезными потерями при обмене, возможны и другие неприятности. Если раньше Запад говорил, что ведет борьбу только с президентом России и государством, то теперь особо не скрывается, что гибридная война ведется с Россией в целом, с каждым гражданином.

    Россияне прекрасно понимают риски доллара США и евро. Однако жажда финансовых приключений не меньше, чем 30 лет назад. Совсем недавно на лентах деловых новостей появилась интересная информация. Продажу национальной валюты ОАЭ — дирхама — начал осуществлять один из ведущих частных банков. Курс дирхама строго привязан к доллару. С 1997 года он остается неизменным — 3,6725 дирхама за доллар. Банк предлагает новую валюту розничным клиентам в инвестиционных целях как альтернативу доллару и евро. Интерес у физических лиц появился к инвестициям в белорусский рубль, казахстанский тенге и азербайджанский манат.

    Банкиров можно понять, они борются за рынок, предлагают новые продукты, максимально стараясь заработать. А вот россиян, ищущих финансового экстрима, вряд ли. В отличие от стран СНГ, у нас в России существует рынок капитала. Конечно, проценты по рублевым вкладам не такие астрономические, как полгода назад, но вполне себе приемлемые. Ключевая ставка Банка России будет снижаться и дальше, это важнейший фактор экономического роста, а значит – с открытием рублевых вкладов стоит поспешить.

    И, конечно, есть рынок акций на Московской бирже, в который после объявления промежуточных дивидендов «Газпромом» снова поверили розничные инвесторы и серьезные финансовые компании. В свое время, лет 25 назад, почти все ведущие позиции в большинстве российских финансовых компаний занимали иностранцы. Они говорили, что все акции дешевы. И стоит покупать акции компаний, продукцией которых вы пользуетесь каждый день.

    Мне кажется, российские акции – это достаточно правильный инвестиционный выбор. Относительно недавно в России запретили самую популярную международную социальную сеть Facebook. Я и большинство моих реальных и виртуальных друзей и коллег почти одномоментно открыли каналы в «Телеграме» и перешли в российскую социальную сеть «ВКонтакте». Акции российских IT-гигантов – с моей точки зрения, очень хорошая инвестиция.

    Инвестировать надо в Россию, в то, что мы видим вокруг себя. А как же валюта? А о валюте нам в России стоит забыть надолго, если не навсегда. Непатриотично и невыгодно это в нынешнее время.

     

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