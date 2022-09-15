О валюте стоит забыть надолго

Ровно тридцать лет назад, в далеком 1992 году, в России состоялась либерализация внутреннего валютного рынка. Начались регулярные торги основными рублевыми валютными парами на ММВБ. Граждане получили возможность абсолютно легально покупать и продавать иностранную валюту через сеть обменных пунктов коммерческих банков. В советское время за валютные операции светил вполне реальный уголовный срок. Никакого финансового рынка тогда не было – и доллар США вместе с немецкой маркой быстро стали главными инструментами сбережений россиян. Потом на смену немецкой марке пришел евро.

Многие коммерческие банки стали принимать валютные вклады, обеспечивая россиянам дополнительный доход. Причем ставка по валютному вкладу в 10-15% в нормальном коммерческом банке в начале 90-х никого не смущала. Самый крупный частный банк России в 1993-м – «Инкомбанк» – вообще принимал валютные депозиты под 20% годовых. Некоторые олигархические банки предлагали инвесторам бумаги с двойным номиналом в рублях и долларах. По этим акциям и дивиденды, и рыночные котировки выставлялись в долларах, что в условиях постоянного падения курса рубля было не самой плохой инвестицией. Конечно, потом появились альтернативные способы сбережений. Уже с 1994-го процентные ставки по рублевым вкладам стали покрывать инфляцию, а с 1995-го в России заработал рынок акций приватизированных предприятий, года с 2000-го он стал массовым, активно стала развиваться онлайн-торговля ценными бумагами, которая стала особенно популярной в период недавней пандемии COVID-19.

Однако, многие россияне все равно предпочитали инвестиции в твердую валюту. Валютные кризисы в России научили их, что доллар США – это лучший инструмент для долгосрочных сбережений. Немного истории. В 1992-1995 годах курс рубля к доллару упал со 100 до более 5000 рублей за доллар. Затем последовали валютные кризисы 1998, 2008-2009 годов и девальвация конца 2014-го. Причины кризисов были разные. Начало 90-х и 1998-й – это грубые ошибки в бюджетной и денежно-кредитной политике российских властей. 2008-2009 – глобальный финансовый кризис, вызванный банкротством международной финансовой компании Lehman Brothers. 2014 – санкции против России и падение цен на нефть. Причины были разные, а результат один – падение курса российского рубля. При этом россияне прекрасно видели, что родной российский Минфин также переводит излишки бюджета в валюту.

Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО, когда ведущие российские банки попали под санкции, банковские карточки международных платежных систем перестали работать за границей, а международные резервы Банка России на 300 млрд долларов оказались заморожены. Россияне, бросившиеся на биржевой панике покупать доллары по 120-150 руб./долл., вероятно, совершили худшую сделку в своей жизни.

При этом ожидаемый финансово-экономический кризис в США будет мягче, чем в Европе. И я не сильно удивлюсь, если через год евро/доллар будет 0,82-0,84, то есть на уровне 2001 года. Для россиян доллар и евро сейчас токсичные активы. Ставки по вкладам в долларах США около нуля. Постоянно идут разговоры, что США могут устроить обмен старых стодолларовых купюр на новые, что будет чревато для россиян серьезными потерями при обмене, возможны и другие неприятности. Если раньше Запад говорил, что ведет борьбу только с президентом России и государством, то теперь особо не скрывается, что гибридная война ведется с Россией в целом, с каждым гражданином.

Россияне прекрасно понимают риски доллара США и евро. Однако жажда финансовых приключений не меньше, чем 30 лет назад. Совсем недавно на лентах деловых новостей появилась интересная информация. Продажу национальной валюты ОАЭ — дирхама — начал осуществлять один из ведущих частных банков. Курс дирхама строго привязан к доллару. С 1997 года он остается неизменным — 3,6725 дирхама за доллар. Банк предлагает новую валюту розничным клиентам в инвестиционных целях как альтернативу доллару и евро. Интерес у физических лиц появился к инвестициям в белорусский рубль, казахстанский тенге и азербайджанский манат.

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Банкиров можно понять, они борются за рынок, предлагают новые продукты, максимально стараясь заработать. А вот россиян, ищущих финансового экстрима, вряд ли. В отличие от стран СНГ, у нас в России существует рынок капитала. Конечно, проценты по рублевым вкладам не такие астрономические, как полгода назад, но вполне себе приемлемые. Ключевая ставка Банка России будет снижаться и дальше, это важнейший фактор экономического роста, а значит – с открытием рублевых вкладов стоит поспешить.

И, конечно, есть рынок акций на Московской бирже, в который после объявления промежуточных дивидендов «Газпромом» снова поверили розничные инвесторы и серьезные финансовые компании. В свое время, лет 25 назад, почти все ведущие позиции в большинстве российских финансовых компаний занимали иностранцы. Они говорили, что все акции дешевы. И стоит покупать акции компаний, продукцией которых вы пользуетесь каждый день.

Мне кажется, российские акции – это достаточно правильный инвестиционный выбор. Относительно недавно в России запретили самую популярную международную социальную сеть Facebook. Я и большинство моих реальных и виртуальных друзей и коллег почти одномоментно открыли каналы в «Телеграме» и перешли в российскую социальную сеть «ВКонтакте». Акции российских IT-гигантов – с моей точки зрения, очень хорошая инвестиция.

Инвестировать надо в Россию, в то, что мы видим вокруг себя. А как же валюта? А о валюте нам в России стоит забыть надолго, если не навсегда. Непатриотично и невыгодно это в нынешнее время.