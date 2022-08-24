Доллар заменит единая валюта БРИКС

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24 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

«Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды Антон Новодережкин/ТАСС
Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
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Украина ставит рекорд ненависти к русским

Петр Врублевский призвал убивать русских ULYSMEDIA/YouTube
Антироссийские высказывания посла Украины в Казахстане вызвали бурную реакцию среди казахстанской общественности и казахстанского руководства. Посол вызван в МИД страны, слова дипломата осудил Совет Ассамблеи народа Казахстана, а ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана потребовала объявить его персоной нон грата. О чем идет речь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Доллар заменит единая валюта БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Подробности...

Почему люди верят астрологам

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Дугина была человеком Нового времени

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    Глеб Простаков

    Доллар заменит единая валюта БРИКС

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 августа 2022, 09:08

    18 августа в ходе торгов на Московской бирже объем сделок с парой юань/российский рубль впервые в истории обошел объем торгов с долларом. До этого юань уверенно опередил по популярности евро.

    Снижение спроса на доллар в России простимулировано ограниченным спросом на валюты недружественных государств в виду взаимных финансовых ограничений со стороны США и России. Кроме того, до предела усложнены расчеты за импортные товары, торгуемые в долларах, в связи с чем профессиональные участники рынка и граждане, освоившие азы биржевой торговли, обратили свое внимание на альтернативные валюты, почетное место среди которых и занимает юань.

    Растущую популярность юаня поддержали своими действиями и крупнейшие частные российские корпорации. «Русал», например, в начале августа первым эмитировал облигации в юане, на которые тут же обратили внимание держатели этой валюты – лучше небольшая доходность, чем никакой. Проблем с покупкой этой валюты на бирже нет, как и на ее перечисление контрагентам и обналичивание. А потому юань сочли неплохой альтернативой доллару и евро. Примеру «Русала» последовал «Полюс», чьи юаневые облигации начнут торговаться в конце августа. Вероятно, за первопроходцами в ближайшем будущем последуют и другие крупные заемщики.

    И все же, несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Первая причина – огромное количество наличных долларов на руках у населения. Исходя из косвенных подсчетов, основывающихся на данных Банка России, на руках у населения может быть 90-100 млрд долларов. Никто не знает, каково среднее значение покупки этого гигантского объема денег, но довольно длительное время курс доллара ходил вокруг значения 75 рублей за доллар. А это значит, что большинство держателей наличной валюты не будет готово от нее избавиться раньше, чем курс вновь вернется или превысит эту отметку.

    Сподвигнуть продать валюту в убыток может разве что инициатива американской Федеральной резервной системы по замене старых купюр на новые. Но если и делать это, то в мировом масштабе, что крайне накладно. А значит, усилия могут не стоить результата – наказание российских граждан, держащих доллар под подушкой – не только затратное, но и малоэффективное удовольствие, ведь доллары вполне можно обменять в соседних, дружественных России, государствах.

    Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

    Во-вторых, доверие к юаню пока тоже не слишком велико. До сих пор власти Китая успешно девальвировали юань к доллару, стимулируя тем самым экспорт своих товаров, для которых крупнейшим рынком были и остаются США. Именно этот факт – контролируемая девальвация юаня – помимо прочего так раздражал Дональда Трампа в бытность американским президентом. А, значит, и курс юаня к рублю нельзя считать данностью, определяемой исключительно ходом биржевых торгов.

    Важно и то, что простая замена одной зависимости на другую – доллара на юань – тоже не выход. В данном контексте важны усилия по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. Появление и рост популярности в валютных парах к рублю индийской драхмы, турецкой лиры, иранского риала и казахстанского тенге можно приветствовать. Однако же и это можно считать лишь переходным этапом. Ведь во взаимной торговле – особенно с учетом специфики российского экспорта – всегда будут возникать дисбалансы.

    Держать на балансах центральных банков большой перечень валют и администрировать максимально усложнившийся процесс расчетов при товарном обмене непросто и накладно. В итоге неизбежным представляется объединение стран с высокой интенсивностью взаимной торговли и общими геополитическими интересами. Одним из наиболее перспективных таких объединений является БРИКС, которое вот-вот выйдет за рамки перечня государств, зашифрованных в его названии (с вероятным присоединением Ирана, Аргентины, Египта и других стран уже в следующем году).

    Работа по созданию единой валюты БРИКС уже ведется. Но, надо признать, что это длительный и очень сложный процесс, сопряженный далеко не только с вопросами технического характера. В первую очередь, должны увеличиться объемы взаимной торговли внутри БРИКС. А это означает работу по перекраиванию производственных и логистических цепочек, осуществлению взаимных инвестиций и создание альтернативных западным инструментов движения и привлечения капиталов (биржи).

    Простой пример – оценка китайский инвестиций в Россию – демонстрирует, сколь огромная работа должна быть проделана. Так, например, финансирование и инвестиции КНР в Россию в рамках ключевого китайского проекта «Один пояс – один путь» в первом полугодии 2022-го сократились почти до нуля. Такое сокращение можно было бы объяснить опасением Пекина вторичных санкций. Но и до этого китайские инвестиции в России были и остаются мизерными с учетом масштабов экономик КНР и России. А значит, страны, которые бросили вызов глобальному господству США, должны, как минимум, начать с ревизии приоритетов во внешней торговле и местах хранения своих накопленных капиталов.

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