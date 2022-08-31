История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Алексей КУДРИН, председатель Счетной палаты РФ: Умер Михаил Горбачев, автор «нового мышления» и перестройки, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память. Источник

Андрей МЕДВЕДЕВ, журналист, ВГТРК: С начала СВО Михаил Горбачев – уже четвертый умерший политик, напрямую причастный к развалу СССР.

Шушкевич, Кравчук, Бурбулис и вот теперь Горбачев. Трое подписывали Беловежские соглашения, которые стали безусловным фундаментом происходящего сегодня на Украине. А четвертый привел страну к этой беловежской роковой черте. Это, конечно, все какое-то едва ли не мистическое совпадение. Источник

Григорий Явлинский, политик: Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью – это уже наша ответственность. Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир. И еще. Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачеву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком. Источник

Роман ЛУНКИН, доктор политических наук: Значение Горбачева в российской истории только растет. Он уникальный лидер нашей страны, которого можно сравнить, пожалуй, только с императором Александром Вторым Освободителем. Тот также решал ключевую проблему для России – давать свободу или нет, и в какой мере. Горбачев дал свободу всем. Некоторые историки говорят, что по глупости и наивности, некоторые – что он был идеалист по сравнению с Ельциным. Но факт остается фактом. Однако свобода и при Александре II, и при Горбачеве, как потом оказывалось, давалась поздновато и обходилась народу очень дорого, ввергая его в дикую бедность, а власть менялась на нечто прямо противоположное ожиданиям. Источник

Дмитрий МИХАЙЛИН, генеральный директор АНО «Русские репортеры»: М. С. Горбачев был хороший, добрый человек, оказавшийся категорически не на своем месте в абсолютно не свое время.

То, что сейчас делает Путин, 30 лет назад должен был сделать Горбачев: нерасширение НАТО, неразвал экономики, справедливый развод – если уж развод. Думаю, Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Все свои 20 лет Путин исправляет ошибки, допущенные в первую очередь Горбачевым, и во вторую – Ельциным. И полностью не исправит, конечно, никогда.

Нынешняя СВО – это естественное следствие эпохи Горбачева. Но есть один плюс: это и окончательное завершение этой эпохи. Источник

Сергей МАРДАН, журналист, «Комсомольская правда»: Горбачев, который максимально не соответствовал своему времени, удивительным образом оказался предтечей нового XXI века. Века, который утверждает, что человек «должен», прежде всего, самому себе; потом – семье (что тоже больше не актуально) и еще близким (еще более спорно). Такие понятия, как Родина, государство, народ, история, Бог объявлены токсичными химерами, уделом безумных маргиналов, склонных к насилию.

И то, что Горбачев так и умер, не раскаявшись, является приметой именно этого мелкого и ничтожного XXI века. Где нет покаяния, там нет и Бога. Источник

Олег ЯСИНСКИЙ, публицист: Кто-то обязательно напишет, что обязан ему свободой, надеждой и прочими общечеловеческими европейскими радостями. Я ему ничем не обязан. Не думаю, что его следует сатанизировать и обвинять в уничтожении советского социализма. Его роль на авансцене истории была глубоко вторична. Он был посредственностью, поднятой к вершине власти бюрократией, задолго до него удушившей дух социализма.

История ему судья. А для нас пусть она будет учителем. Источник