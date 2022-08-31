История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Взгляд
31 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
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Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном» Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам Владимир Гердо/ТАСС
Украинские войска за сутки на Николаевско-Криворожском и других направлениях потеряли более 1200 человек. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ и почему он обернулся для них тяжелыми потерями?  Подробности...
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Шольц сдал Европу США по образцу Черчилля

Шольц решил, что прочертил «линию между свободной Европой и неоимпериалистической автократией» Martin Divisek/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформу Евросоюза, результатом которой станет окончательная сдача Западной Европой своих позиций в пользу США. Зато членами этого нового ЕС будут Украина, Молдавия и Грузия. Заявляя это, Шольц наверняка представлял себя Уинстоном Черчиллем. Но проблема в том, что он совсем не Черчилль.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Подробности...

Донбассу очень нужна новая идеология России

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Декоммунизация – это один из элементов дерусификации наряду с преследованием русского языка. Поэтому к возвращению прежних названий городам и улицам в Донбассе и Таврии надо относиться как к символу освобождения от майданной Украины. Подробности...
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На Горбачева можно свалить все

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Михаил Горбачев ушел, когда от его политического наследия не осталось ничего. Истории неважно, чего хотел и к чему стремился государственный деятель, судят его по практическому результату. Подробности...
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Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
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    фрагмент великой истории


    Герман Садулаев: Надо навести порядок в своем прошлом

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
    Общественное мнение

    История Горбачеву судья, а для нас пусть будет учителем

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		31 августа 2022, 10:50

    Алексей КУДРИН, председатель Счетной палаты РФ: Умер Михаил Горбачев, автор «нового мышления» и перестройки, которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память. Источник

    Андрей МЕДВЕДЕВ, журналист, ВГТРК: С начала СВО Михаил Горбачев – уже четвертый умерший политик, напрямую причастный к развалу СССР.

    Шушкевич, Кравчук, Бурбулис и вот теперь Горбачев. Трое подписывали Беловежские соглашения, которые стали безусловным фундаментом происходящего сегодня на Украине. А четвертый привел страну к этой беловежской роковой черте. Это, конечно, все какое-то едва ли не мистическое совпадение. Источник

    Григорий Явлинский, политик: Горбачев дал нам свободу. Он дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. Как мы в России воспользовались подаренной нам свободой, этой великой возможностью – это уже наша ответственность. Немногие лидеры в истории оказали такое решающее влияние на свое время. За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир. И еще. Горбачев, обладавший неограниченной властью, ничего у своей страны и своего народа не украл. Когда нужны были деньги для его благотворительного фонда, президент СССР снимался в рекламе. Пройдя испытание властью, Горбачеву удалось сохранить достоинство и остаться Человеком. Источник 

    Роман ЛУНКИН, доктор политических наук: Значение Горбачева в российской истории только растет. Он уникальный лидер нашей страны, которого можно сравнить, пожалуй, только с императором Александром Вторым Освободителем. Тот также решал ключевую проблему для России – давать свободу или нет, и в какой мере. Горбачев дал свободу всем. Некоторые историки говорят, что по глупости и наивности, некоторые – что он был идеалист по сравнению с Ельциным. Но факт остается фактом. Однако свобода и при Александре II, и при Горбачеве, как потом оказывалось, давалась поздновато и обходилась народу очень дорого, ввергая его в дикую бедность, а власть менялась на нечто прямо противоположное ожиданиям. Источник

    Дмитрий МИХАЙЛИН, генеральный директор АНО «Русские репортеры»: М. С. Горбачев был хороший, добрый человек, оказавшийся категорически не на своем месте в абсолютно не свое время.

    То, что сейчас делает Путин, 30 лет назад должен был сделать Горбачев: нерасширение НАТО, неразвал экономики, справедливый развод – если уж развод. Думаю, Михаил Сергеевич искренне считал, что делает хорошо и стране, и планете: мир, дружба, открытые границы и все друг друга любят. А получилось то, что получилось: базы НАТО у наших границ и 1990-е. Все свои 20 лет Путин исправляет ошибки, допущенные в первую очередь Горбачевым, и во вторую – Ельциным. И полностью не исправит, конечно, никогда.

    Нынешняя СВО – это естественное следствие эпохи Горбачева. Но есть один плюс: это и окончательное завершение этой эпохи. Источник

    Сергей МАРДАН, журналист, «Комсомольская правда»: Горбачев, который максимально не соответствовал своему времени, удивительным образом оказался предтечей нового XXI века. Века, который утверждает, что человек «должен», прежде всего, самому себе; потом – семье (что тоже больше не актуально) и еще близким (еще более спорно). Такие понятия, как Родина, государство, народ, история, Бог объявлены токсичными химерами, уделом безумных маргиналов, склонных к насилию.

    И то, что Горбачев так и умер, не раскаявшись, является приметой именно этого мелкого и ничтожного XXI века. Где нет покаяния, там нет и Бога. Источник

    Олег ЯСИНСКИЙ, публицист: Кто-то обязательно напишет, что обязан ему свободой, надеждой и прочими общечеловеческими европейскими радостями. Я ему ничем не обязан. Не думаю, что его следует сатанизировать и обвинять в уничтожении советского социализма. Его роль на авансцене истории была глубоко вторична. Он был посредственностью, поднятой к вершине власти бюрократией, задолго до него удушившей дух социализма.

    История ему судья. А для нас пусть она будет учителем. Источник


     
     
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