За свой фрейм нужно бороться

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26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Поставки нефти в обход России дорого обойдутся Казахстану

У казахской нефти нет альтернативных маршрутов на Запад в обход России Konstantin Kokoshkin/Russian
Look/Global Look Press
В середине лета западная пресса сообщила, что Казахстан якобы намерен поставлять свою нефть на Запад в обход России – через Азербайджан и Турцию. Но на встрече в Баку казахского и азербайджанского президентов, куда Токаев прилетел вскоре после общения с Путиным в Сочи, никаких нефтяных документов подписано не было. Значит ли это, что Казахстан отказался от поставок нефти в обход России, и что стало причиной этого? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
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Украина напала на папу Римского

Еще одна восходящая звезда украинской дипломатии – посол Киева в Ватикане Андрей Юраш Zuma\TASS
Киев сделал очередную внешнеполитическую ошибку – и вновь по вине собственных дипломатов. Украинский посол предъявил претензии человеку, который, согласно догматам Католической церкви, непогрешим – папе Римскому. Какое отношение это имеет к России и почему скандал подпортит украинскую репутацию в том числе и среди поляков? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...

Почему постсоветское пространство тревожит освобождение Киева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Почему Украина не состоялась как государство

Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
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  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
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    Дмитрий Орехов

    За свой фрейм нужно бороться

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		26 августа 2022, 09:00

    Возможно ли влиять на чужое мнение? И если возможно, то как? Очень многие ответы здесь можно получить с помощью теории фреймов.

    Понятием фрейма мы обязаны американскому этологу Грегори Бейтсону. Наблюдая в 1952 году в зоопарке Сан-Франциско за резвящимися выдрами, Бейтсон предположил, что они обмениваются метакоммуникативными сигналами, означающими «это игра» или, наоборот, «это драка по-настоящему». Так возникло представление о смысловой рамке – фрейме, которое вскоре перешло в когнитивные науки, психологию и социологию.

    Фрейм – это схематическое представление ситуации, основанное на наших знаниях и ожиданиях. Столкнувшись с чем-то в мире (особенно когда это «что-то» кажется неопределенным и неоднозначным), мы задаемся вопросом: «Что здесь происходит?» Ответ обеспечивается подбором фрейма или фреймированием. Именно так человек собирает мир в организованное целое, хотя чаще всего он даже не сознает, что выбирает фрейм.

    Нужно отметить, что фреймы всегда организованы в системы, в которых выделяются главные, или базовые фреймы. Если в обществе возникает разделение, это говорит о том, что идет спор между какими-то главными фреймами. Во времена моей юности таких фреймов было два: коммунизм против капитализма, западная демократия против тоталитаризма.

    Сейчас второй фрейм почти не изменился (его подвиды: цивилизация против варварства, прогрессивные общества против отсталых), а вот с первым произошли драматические изменения. Фактически он отошел на второй план, уступив место фрейму «народы мира против неоколониализма и глобализма».

    Переход на один из базовых фреймов мгновенно диктует и отношение к военному конфликту на Украине. В одном случае украинские националисты являются пешками в глобалистской атаке на восточнославянский мир, в другом они превращаются в передовой отряд цивилизации, ведущий бой с орками.

    Первый фрейм дает нам следующую цепочку событий: глобалисты произвели на Украине переворот, к власти пришли нацисты, нацисты совершают преступления, нацистов ждет справедливая кара. Второй фрейм оперирует другими ключевыми точками: на демократическую Украину напали русские варвары, украинцы не сдались, цивилизованный мир за них.

    Вступая с кем-либо в спор о том, что происходит, мы атакуем его из своего фрейма и стараемся заразить своим видением ситуации. То же самое пытается сделать наш оппонент. В этой ситуации важно понять, почему другие думают так, а не иначе. Почему же мы выбираем тот или иной фрейм? Часто в ответ на этот вопрос мы выпаливаем: да потому что это очевидно! Это все знают!

    С научной точки зрения то, что все знают, является фактом социальной реальности. Но истина здесь ни при чем. Это разные вещи, ведь все могут и ошибаться. Зато очевидно другое: если все что-то знают, то данный фрейм был хорошо раскручен.

    Итак, первое, что заставляет нас выбрать ту или иную смыслообразующую рамку, – это раскрученность фрейма, его внешняя привлекательность и рекламно-технологическая сторона. Здесь мы явно уступаем Западу, где фабрика грез работает заметно лучше. В США снято множество фильмов о том, как демократия западного образца сражается с тоталитаризмом – от «Звездных войн» до «Гладиатора». (Много ли Россия выпустила фильмов о сторонниках многополярного мира, ведущих бой с глобалистами?).

    Запад гораздо лучше себя рекламирует. Ведь не только рекламные продукты, но и сами средства передачи информации созданы Западом для себя и под себя. Ничего удивительного, что некоторые наши знакомые выбрали фрейм «демократия против тоталитаризма». Он отлично внедрен в общество. Ничего не поделаешь.

    Другое дело, что хорошая реклама совсем не обязательно соответствует качеству товара. Распиаренный продукт может оказаться ни на что не годным. Это касается и такого информационного продукта, как фрейм.

    Кроме того, на некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Тут имеют значение эрудиция, знание истории, опыт похожих ситуаций. Образованного и думающего человека труднее соблазнить красивой картинкой; имеющие представление о проамериканских переворотах и цветных революциях не окажутся в массовке Навального; специалисты по истории колониальных народов, за редким исключением, все патриоты. Однако любовь к знаниям и эрудиция совсем не дают гарантию того, что человек окажется в нашем лагере, иначе все начитанные и образованные собрались бы на одной стороне.

    Есть также иррациональный выбор. О. Генри в рассказе «Дороги, которые мы выбираем» вывел известное заключение: «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу».

    Это «что-то внутри нас» и оказывается важнее всего. Академик Борис Раушенбах говорил, что все дело в особенном состоянии души. Это состояние он определял словами «за своих нужно болеть». Так что вопрос лишь в том, кого мы считаем по-настоящему своими. Для кого-то свои – это Сидящий Бык и Санкара, а для кого-то Билл Гейтс и Илон Маск. Кому-то любовь к отеческим гробам, а кому-то комфорт в рамках либеральных правил. И с этим тоже ничего не поделаешь. Впрочем, все это не значит, что нужно опустить руки. Напротив, за свой фрейм можно и нужно бороться.

    Учитывая, что для победы в умах важнее всего иррациональная составляющая, мы должны воспитывать граждан, а не потребителей. Важнее этого ничего нет. Играться с фреймом врага, объявившего нам войну на уничтожение, мы больше не можем. Весь писк на тему того, что «мы тоже часть прогрессивной западной цивилизации», пора прекратить.

    А свой фрейм нужно углублять и детализировать, ведь чем больше деталей, тем больше и веры в него. Это значит, что нужно проводить научные конференции по неоколониализму, защищать диссертации, писать учебники, открывать музеи... И, конечно же, нужно развивать свой фрейм, воплощая его в разных формах: снимать фильмы, издавать книги, ставить спектакли, проводить выставки и т. д. Собственно, это и есть та самая «мягкая сила».

    И последнее: нужно верить в победу. Ведь другая сторона тоже будет вкладываться в рекламу, проводить свои полунаучные и лженаучные конференции, открывать лже-музеи и воспитывать на свой лад. К счастью, технологии не всесильны, поскольку фреймы проходят проверку самой реальностью. Ложный фрейм, натянутый на реальность, однажды неизбежно рвется – как тряпка, повязанная вокруг ствола могучего растущего дерева.

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