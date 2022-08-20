Немцы пытаются спрятаться от смерти

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Новый глобальный кризис стал неизбежным

Кризисные очаги наблюдаются по всему миру REUTERS/Pavel Mikheyev
Наступления новой мировой рецессии уже практически никто не отрицает. Кризисные очаги наблюдаются в США, в Европе, в Китае. Откуда именно ждать беду, никто даже не берется предугадать. Ведь погрузить весь мир в новый экономический кризис может простая случайность. Каким он может быть и к чему готовиться России? Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

Кровожадные «лепестки» стали орудием террора против жителей Донбасса Евгений Биятов/РИА Новости
Украинская армия целенаправленно использует запрещенные Оттавским договором мины «лепесток» как против российских солдат, так и против мирных жителей. Уже несколько десятков жителей Донецка и других освобожденных территорий искалечены взрывами «лепестков», разбросанных снарядами ВСУ. Правда ли, что без помощи народных дружин армейским саперам будет трудно устранить эту угрозу? Подробности...
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«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики REUTERS/Ints Kalnins
«Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Немцы пытаются спрятаться от смерти

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании. Подробности...

Вне Русского мира Украине суждена печальная судьба

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок. Подробности...
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Революция несбывшихся надежд 1991 года

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Немцы пытаются спрятаться от смерти

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		20 августа 2022, 12:31

    Весной этого года на почве русофобии в Европе по кладбищам советских военнопленных и солдат Великой Отечественной прокатилась волна погромов. В соцсетях, в группах наших соотечественников, живущих в Германии, в Польше, в странах Прибалтики публиковали фотографии разрушенных захоронений. Я в это время еще жила в Германии – в маленьком городке близ Дармштадта. Зная, что километрах в 20 от моего городка есть военное мемориальное кладбище советских солдат, решила проведать его.

    Общественным транспортом до этого места не добраться, такси в Германии – очень дорогое, потому довезти меня на машине попросила своего старого немецкого знакомого Бернда, учителя музыки, человека очень интеллигентного, добродушного и дружелюбного.

    – О! В двух шагах от советского мемориала – кладбище, на котором похоронен мой старший брат Питер, умерший 12 лет назад, – вдруг удивился Бернд, рассчитывая дорогу по навигатору. – Не знал, что немецкое кладбище рядом с советским!
    – Значит, заедем на могилу к твоему брату, – логично и очень по-русски отреагировала я.
    – Зачем? – удивился немец. И признался: на могиле родственника он был лишь однажды – в день похорон. – Впрочем, давай зайдём.

    Всю дорогу в машине Бернд рассказывал о своем брате, который практически воспитал его, привил любовь к музыке, научил играть на гитаре и даже подарил первый инструмент. Умер от рака, не дожив до 40. Припарковались у входа в аккуратненькое немецкое кладбище. Правильной формы каменные надгробия – строго друг за другом, как по линейке. Фотографий нет, немцы указывают лишь имена и годы жизни. Я предусмотрительно купила несколько букетов, планируя положить один из них на могилу брата Бернда. Крохотное кладбище мы обошли вдоль и поперек по несколько раз читая имена, но захоронение Питера так и не нашли. Наконец, Бернд остановился у каменной плиты с женским именем и недавней датой смерти.

    – Вот здесь была могила моего Питера, – спокойно сказал он, сто процентов здесь! – И, видя мое недоумение, пояснил: больше десяти лет прошло. За могилой брата никто не ухаживал, деньги за нее не платили, вот и похоронили на его месте того, чьи родственники смогли арендовать это место после.

    Фото: Zuma/ТАСС

    При том, что у покойного Питера на этой земле, кроме брата, остались еще двое взрослых детей, вдова, родители и две сестры.

    – Неужели за все эти годы никто ни разу не навестил могилу? Ты живешь в 15 минутах езды! Почему ни разу не зашел помянуть человека, который так тебя любил? – приставала я к приятелю с вопросами.

    – Могила – это лишь прах, – отвечал Берндт. – Моего брата нет. Зачем ходить на могилу?  

    Тогда я поняла, почему немецкие кладбища по сравнению с нашими такие ухоженные и маленькие. Редкая могила существует больше десяти лет. Да и сам обряд захоронения в земле – «luxus», как говорят немцы – слишком дрогой и роскошный. Арендная плата за место на кладбище на 10 лет – от 1500 до 2500 евро, купить участок, как в России, нельзя, можно лишь продлевать срок аренды за отдельные деньги. К тому же родственники обязаны поддерживать могилу в идеальном состоянии или платить за это служащим примерно 1000 евро в год. Неухоженные захоронения быстро ровняются с землей и сдаются под новые.

    – Вы русские какие-то любители потустороннего мира. Поклоняетесь мертвецам, – ворчал Бернд, когда мы зашли на кладбище советских военнопленных, где и без моих цветов было немало. На гранитной плите вандалы разрушили слово «русские», и чья-то заботливая рука положила в образовавшуюся черную дыру солдатскую пилотку защитного цвета. – Зачем мертвым всё это? – спрашивал немец. – Они не увидят твои слёзы и твои цветы!

    Многие немцы никогда не поймут наших родительских суббот, наших посиделок у родных могилок, наших свечей в церквях «на помин души», наших поминок «не чокаясь», наших «Царствие небесное», «Земля пухом»… В лучшем случае толерантно цокнут языком: «Странные нерациональные обычаи!» О мертвых и о смерти я говорила с разными немцами. Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании. Немцы категорически избегают мыслей о смерти. А вопросы о ней воспринимают, как оскорбление, как вызов: «Ты хочешь испортить мне настроение?»

    Погребение в гробу выбирают всего 30% немцев. Многих кремируют, ведь цена аренды места под урну в колумбариях ниже. А в последнее время все больше граждан ФРГ развеивают прах своих близких в бесплатной воде, полях или оставляют его в дуплах деревьев. Нет поминок в день рождения и в день смерти. Не принято.

    – Зачем, – спрашивали меня немцы, когда я приставала к ним с вопросами, – Воспоминания о тех, кто умер, вызывают грусть. Я не хочу грустить!

    Именно поэтому никто на Западе никогда не поймет смысл нашего «Бессмертного полка». Я показывала жителям ФРГ видео этого грандиозного шествия, и всегда встречала оторопь: «Что за массовая похоронная процессия?». Живя среди немцев, на их земле, гуляя по их кладбищам, вы никогда не почувствуете ту причастность, ту необъяснимую связь с умершими, которая есть у нас.

    «Каждый раз, когда приезжаю в родной город, хожу к отцу на кладбище. Ноги сами идут», «Мама умерла, когда мне было 3 года. Сейчас мне 20», «Когда долго не навещаю папу, он мне снится. И я иду к нему на кладбище», – вспоминаю рассказы своих русских знакомых. Ходить на кладбище для нас естественно, нам это нужно. «Зачем?», – спрашивали меня немцы. И я понимала, что тщетно рассказывать им о той таинственной, но четкой связи живых и мертвых, которую чувствует каждый русский.

    Зачем наши мужчины рвутся сами оплачивать счёт, даже если пируют в малознакомой компании? Зачем наши бабушки приезжают к внукам с баулами варений и солений? Зачем таксист бесплатно доносит до подъезда тяжеленный чемодан? Зачем в России на каждом углу круглосуточно работающие цветочные магазины? Зачем собирать грибы, если их можно купить в магазине? Зачем эти причитания «С Богом!», «Дай Бог», «Храни тебя Боже»? Зачем миллионы русских идут в Бессмертном полку и зачем так трепетно хранят память о тех, кто давно умер? Немцы не будут задавать вам в лицо эти вопросы, но это непонимание остается.

    – Ты постишь новости с мест боевых действий, как будто тебе за это платят деньги. Ты переживаешь за чужих людей в Донецке, точно это твои родные. Ты поешь военные песни, точно тебя оштрафуют, если ты смолчишь. Какое тебе дело до Донбасса? – не скрывали своего удивления мои знакомые немцы. – Какое тебе дело до тех, кто уже умер?

    Не удивляйтесь тому, что европейцы сознательно игнорировали правду о зверствах нацистов в Донбассе 8 лет. Отдаляя от себя любое упоминание о боевых действиях, а, значит, и о смерти, они готовы мерзнуть, голодать, безропотно платить растущие налоги, послушно и массово скидываться на нужды ВСУ, лишь бы застраховать себя, спрятаться от смерти. Так бытовой комфорт воюет с правдой. 

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