Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

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14 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Как России удалось пробить блокаду Калининграда

Российский анклав вновь сможет получать все необходимые грузы по железной дороге Виталий Невар/ТАСС
Уже во второй раз за несколько дней Запад отступил в санкционной войне с Россией. Сперва Канада пообещала вернуть «Северному потоку» немецкую турбину, а теперь и руководство Евросоюза велело Литве разблокировать железную дорогу в российский Калининград. Представители Литвы возмущены, однако и России есть над чем в этом смысле работать далее. Подробности...
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Северная Корея признала ДНР и ЛНР с умыслом

Первой ДНР и ЛНР признала Россия, второй Сирия. КНДР третья, и у нее особый мотив Константин Михальчевский/РИА Новости
КНДР стала третьей по счету страной ООН, официально признавшей республики Донбасса, и второй по счету ядерной державой. Владимир Зеленский уже пообещал «жесткий ответ» и разрыв дипотношений, но ранее в Киеве уже признались – Северной Корее на Украине по сути завидуют. А она тем временем ведет собственную игру, и признание ДНР–ЛНР для нее совсем не случайность.  Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

Джон Болтон работал на внешнеполитическом направлении еще со времен Рейгана ZUMA/Global Look Press
«Смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет... сказал, что он занимался планированием государственных переворотов». Такими словами российские эксперты и официальные лица с потрясением комментируют удивительное признание бывшего соратника Трампа. О чем идет речь и почему его слова действительно примечательны? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, она сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Подробности...

Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россию хотят расчленить по примеру СССР

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Еще одна ядерная держава признала ДНР

Как Валенса разрушал Россию

Иностранцы в ВСУ. Кто они?

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Сергей Миркин

    Смерти детей Донбасса никак не влияют на общественность Запада

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		14 июля 2022, 09:00

    Из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка. Ее буквально разорвало на части. В донбасском сегменте Сети многие задаются вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на эти чудовищные случаи?

    Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем. Соответственно, до них нужно доносить правду. В истории были примеры, когда информационные кампании или отдельные журналистские материалы значительно влияли на общественное мнение и, как следствие, на политическую ситуацию. Так, серьезная информационная кампания против рабства в 60-е годы XIX века в Англии стала одним из факторов, не позволившим правительству этой страны признать Южную Конфедерацию во время гражданской войны в США. Общество крайне негативно относилось к рабовладельцам. 1 февраля 1968 года в Сайгоне американский фотокорреспондент Эдди Адамс и оператор Во Суу засняли внесудебную казнь человека южновьетнамскими военными. Офицер просто расстрелял несчастного на улице возле пагоды. Эти материалы дали существенный импульс антивоенной кампании как в США, так и во многих странах мира. А многие обыватели в Штатах поняли, что те вьетнамцы, которых их армия защищает от «ужасов коммунизма», не такие уж борцы за справедливость и демократию.

    Но за последние десятилетия западные элиты научились манипулировать общественным мнением и направлять его в нужное себе русло гораздо эффективнее. К примеру, если сегодня кто-нибудь снимет, как украинский солдат убивает мирного жителя в Донбассе, это не попадет в центральные СМИ ни Европы, ни США. А еще более вероятно, что западные пропагандисты заявят, что солдат российский.

    Переоценивать политическую активность западного обывателя тоже не стоит. Жители ЕС во время распада Югославии безоговорочно приняли версию о плохих сербах и хороших всех остальных. После чего просто не обращали внимания на зверства и несправедливость, творимые хорватами, боснийцами, албанцами. Или более древний пример, когда в американской прессе стали появляться первые публикации об ужасах Холокоста. Как представители западной элиты, так и обыватели, которых было большинство, просто убедили себя, что подобного не может быть.

    Любая информационная кампания на Западе не имеет никакого смысла? Имеет. Чтобы семена дали ростки, они должны упасть на благодатную почву. И в информационном поле США и особенно Европы такая «почва» существует. В чем главная особенность обывателя? Для него главное: чтобы все происходящее в мире не нарушало привычный для него уклад жизни, чтобы у него и его семьи были достаток и стабильность. И тогда этот человек поддержит любые внешнеполитические действия своего правительства. То есть если бы события на Украине никак не отражались на жителях ФРГ, то они в массе своей поддерживали бы идеи Зеленского о захвате Донбасса и Крыма ВСУ. Какая разница немцам, сколько украинцев погибнет. Зато они смогут гордиться своей страной, которая помогает Украине защищать «демократические ценности». Но 47% немцев полагают, что Украина должна отдать территории на востоке страны ради достижения мира. Жители ФРГ начинают ощущать, что события на Украине бьют по их кошельку, что их мир с теплыми домами, доступной едой, относительно дешевым бензином разрушается.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Немцев призывают экономить на отоплении, избавиться от привычной бытовой техники. В Италии, Польше, Голландии – масштабные протесты фермеров из-за высоких цен на удобрения. Главный лозунг аграриев: «Нет фермеров – нет еды». В Нидерландах они начали претворять его в жизнь. Там многие супермаркеты стоят почти пустые. Видео из голландских магазинов мне напомнили ассортимент донецких гастрономов 2014 – начала 2015 годов. Только тогда в Донбассе шла война, и Украина устроила торговую блокаду, а в Нидерландах все происходит по воле фермеров.

    «Зима близко» – этот знаменитый лозунг из романов Джорджа Мартина как никогда актуален для Европы. Британское издание The Telegraph написало, что Украине надо переломить ситуацию на фронте до осени, чтобы не потерять поддержку Запада. Видимо, британские журналисты понимают, хоть прямо это и не пишут, что чем холоднее будет становиться, тем больше у Запада и, прежде всего, ЕС будет внутренних проблем, им станет элементарно не до Украины. 

    Когда привычный мир обывателя рушится и его уровень жизни резко падает, он хотя бы должен понимать, из-за чего страдает. А немцу или голландцу сложно понять, почему он должен хуже жить из-за майданной Украины. В то же время на Западе создана такая атмосфера, что выступить против помощи Украине – это все равно, что в средние века объявить себя еретиком. Поэтому, с одной стороны, существует запрос общества на то, чтобы поскорей прекратились боевые действия на Украине и нормализовались отношения с Россией в экономической сфере (он будет только расти). С другой стороны, политики и бизнесмены, которые понимают необходимость принудить Украину к уступкам России и Донбассу, опасаются открыто говорить об этом. Поэтому информационная кампания, которая бы рассказывала об убийствах детей Донбасса, очень вероятно, пусть и негласно, будет поддержана определенными силами на Западе, которые боятся деградации экономики и социальных протестов в своих странах.

    Не надо пытаться доказать, что Россия хорошая, РФ сейчас демонизирована в сознании обычного европейского обывателя. Надо показать, насколько ужасны деяния Украины, чтобы вырвать обывателей Запада из парадигмы «хорошая Украина, плохая Россия». Пусть обе стороны считают плохими. И это избавит западных обывателей от угрызений совести, когда они начнут требовать от свои правительств перестать помогать Украине. Политики захотят поднять свой рейтинг на подобных настроениях, начнут призывать к миру и немедленным переговорам, требовать от своих правительств прекратить помощь Украине, чтобы побудить Киев к миру. Возможно, эта ситуация приведет и к правительственным кризисам на Западе. Майданная Украина сегодня подобна блохе с двумя головами, при помощи одной она пьет кровь жителей Донбасса, а при помощи другой питается военной и финансовой помощью Запада, без которой не выживет. Поэтому масштабное прекращение помощи от коллективного Запада или заставит Киев принять условия Москвы, или вообще приведет к гибели майданного режима.

    Как провести подобную кампанию? Ведь основные западные СМИ и платформы будут противостоять ей. Основными базами на первом месте должны стать социальные сети, телеграм-каналы, даже личная переписка с жителями ЕС. Чем больше людей будет участвовать в распространении информации о деяниях украинской армии, тем лучше. И чем хуже будет становиться экономическая ситуация на Западе, особенно в энергетической сфере, тем охотней западные обыватели будут верить этой информации.

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