Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Очередное обострение в Нагорном Карабахе буквально на сутки привлекло внимание СМИ и вновь ушло с первых полос. Да и немудрено, учитывая предельно насыщенную и крайне напряженную новостную повестку, в которой мы теперь живем. Интересующаяся политикой общественность не успевает метаться между Украиной, Тайванем, Израилем, переговорами Путина с Эрдоганом, ценами на энергоресурсы и очередными антироссийскими выпадами Запада.

Попытки же не погруженных в тему граждан разобраться, кто на ком стоит в нынешней стадии армяно-азербайджанского противостояния, быстро заканчиваются в силу крайней запутанности ситуации. Не буду этим заниматься и я. Отмечу только очень знаковый момент – в настоящий момент российскими миротворцами недовольны обе стороны, и Баку, и Ереван, по поводу чего высказались главы обоих государств. И если претензии азербайджанской стороны вряд ли кого-то удивят, то недовольство Еревана может вызвать недоумение.

А между тем удивляться тут не приходится – и дело не в каких-то отдельных мелочах. Отношения России с Арменией за последние годы действительно претерпели качественные изменения, лишившись в том числе той опекающей роли, которую неизменно исполняла Москва по отношению к братской стране. Партнерство и союзническая поддержка остались, а вот времена безоговорочного сочувственного покровительства ушли в прошлое – и винить в этом Армении некого, кроме самой себя.

В большой геополитической игре она, едва ли не самая уязвимая страна региона, единственная из всех участников сделала принципиально ошибочный выбор, и ей предстоит расплачиваться за него. Веками три главных державы с серьезными интересами в Передней Азии – Россия, Иран и Турция – регулярно сталкивались лбами, просто потому что противоречия между ними носят объективный характер. География – это действительно судьба, и трем амбициозным государствам всегда было тесно в этой части мира.

Но, кажется, впервые в истории сошлись звезды, которые дают шанс на кардинальную перестройку отношений между ними. Во главе всех трех стран стоят национально ориентированные лидеры, заинтересованные в укреплении их суверенности. Кроме того, и в Москве, и в Анкаре, и в Тегеране есть абсолютно ясное понимание, что главным бенефициаром конфликтов между ними является Запад, который никогда не упускал шанса плеснуть бензинчику и в так постоянно тлеющий костер противоречий. К тому же Европа со Штатами умудрились допустить огромную ошибку, сильно испортив отношения сразу со всеми тремя странами, то есть потеряв существенную часть возможностей манипулировать, провоцировать и разжигать.

В результате оформились принципы, на которых теперь и строятся отношения между Москвой, Анкарой и Тегераном.

Принцип первый: Запад – нафиг с пляжа. Это наш регион, и при всех сложностях мы будем разбираться в своих взаимоотношениях самостоятельно, без постороннего участия.

Принцип второй: расширение и упрочение сотрудничества. Вполне очевидный, хотя и не простой в исполнении подход – так прочно переплести интересы в совместных проектах, чтобы разрыв отношений и переход к конфликту был бы экономически крайне болезненным для всех, сводя такую вероятность к минимуму.

Принцип третий: преодоление противоречий в переговорах и готовность к учету интересов контрагентов. Наверное, это самое трудное – слишком уж много тем и вопросов, где мы исторически оттоптали друг другу любимые мозоли и продолжаем на них регулярно наступать. Это сказывается на формате взаимодействия. Пожалуй, тут подойдет следующая метафора: три страны выстраивают долгосрочное сотрудничество, не выпуская из рук оружия и периодически (при очередных обострениях в Сирии, Ираке или том же Карабахе) снимая его с предохранителя.

Последнее, кстати, можно было наблюдать как раз в нынешнем обострении: пока Россия за столом переговоров утихомиривает обе стороны, Иран (являющийся ситуационным союзником Москвы в этой теме) подогнал войска к азербайджанской границе – на всякий случай, чтобы в Баку и Анкаре, которая его старший партнер, не слишком горячились. Однако это ничуть не помешало в воскресенье иранским боевым кораблям прибыть в Баку на соревнования «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр на Каспии. Российские военные моряки были там уже в пятницу.

Про экономическое сотрудничество как в «большом треугольнике», так и между другими странами региона, можно говорить часами, насколько быстро оно расширяется и растет. Турция стала главным транзитным хабом для параллельного импорта в Россию, что для нее самой дает шанс вытащить свою экономику из сложнейшей ситуации. Большая работа идет по строительству транспортной сети, которая как обеспечит существенный экономический эффект для всех участников, так и развяжет самые проблемные узлы – вроде коридора из Азербайджана в Нахичевань по территории Ирана.

Причем развивающаяся система дает шанс другим участникам (так сказать, второго эшелона). Шанс не только для социально-экономического развития, но и для укрепления собственного суверенитета. Очень показательна ситуация как раз с Азербайджаном – при всех проявившихся выгодах его отношения с Турцией в какой-то момент стали отчетливо напоминать безропотно-вассальные, что вряд ли радует азербайджанские элиты. Активное встраивание в проекты с Ираном и Россией – при сохраняющихся сложностях и противоречиях – увеличивает для Баку свободу маневра и ослабляет на его горле хватку Анкары.

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И вот тут возникает вопрос: а какое место во всей этой движухе занимает Армения? А вот именно, что почти никакое. Попытки, конечно, есть, в частности, начались подвижки в теме улучшения отношений республики с Турцией. Но в целом Армения практически незаметна на фоне бурной активности других стран, особенно Азербайджана, с которым она вечно рассматривается в паре.

А все потому, что армянские элиты и армянское общество (раз уж оно выбрало эту власть) так и не осознали, насколько неуместным во всех отношениях является их стремление к многовекторности в смысле прозападных симпатий. Ереван, мечтающий сидеть на двух стульях, выглядит белой вороной с суицидальными наклонностями, особенно теперь, когда все остальные государства региона действуют по упомянутому принципу «нафиг с пляжа».

Ну самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно, так что он свою лепту тоже внесет. Но сопли подтирать Еревану тоже больше никто не будет. Сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен – никаких сентиментальных чувств к Арцаху ни у Москвы, ни у Тегерана нет, зато возвращение территории Азербайджану позволяет развязать один из самых сложных узлов в регионе.

Мнение же самой Армении уже никому не интересно. Рычагов для получения нужных системных решений от Еревана для развития региона в намеченном русле у России хватает, а в остальном тот может развлекаться как посчитает нужным, в том числе встречаться с директором ЦРУ на высшем уровне. Это уже ничего принципиально не изменит.