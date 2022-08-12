Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

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12 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле

Эти простые аппараты на наших глазах производят революцию в военном деле Moritz Wolf/Global Look Press
Прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам – об этом заявил бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский. Почему эта революция стала возможной именно сегодня, за счет чего беспилотники меняют положение на поле боя – и как благодаря им будет выглядеть война уже ближайшего будущего? Подробности...
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Европе придется поставить Польшу на место

Ярослав Качиньский переполнен эмоциями в отношении руководства ЕС Beata Zawrzel/Reuters
«У Качиньского и его соратников началась истерика». Такими словами политологи объясняют эмоциональную риторику Варшавы последнего времени. А все потому, что у Евросоюза появляется новый враг. И это не Россия, и даже не Китай – против ЕС угрожает воевать один из его членов, а именно Польша.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
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Как найти ключ к решению проблемы Тайваня

Саид Гафуров
Саид Гафуров, востоковед, доцент Московского государственного лингвистического университета
Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет. Подробности...

Американские ВВС беспомощны против России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках? Подробности...
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Прибалтика отменяет русских

Россию и Турцию хотят поссорить с помощью оружия

Молдавия шантажирует Россию

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
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    Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		12 августа 2022, 12:00

    Очередное обострение в Нагорном Карабахе буквально на сутки привлекло внимание СМИ и вновь ушло с первых полос. Да и немудрено, учитывая предельно насыщенную и крайне напряженную новостную повестку, в которой мы теперь живем. Интересующаяся политикой общественность не успевает метаться между Украиной, Тайванем, Израилем, переговорами Путина с Эрдоганом, ценами на энергоресурсы и очередными антироссийскими выпадами Запада.

    Попытки же не погруженных в тему граждан разобраться, кто на ком стоит в нынешней стадии армяно-азербайджанского противостояния, быстро заканчиваются в силу крайней запутанности ситуации. Не буду этим заниматься и я. Отмечу только очень знаковый момент – в настоящий момент российскими миротворцами недовольны обе стороны, и Баку, и Ереван, по поводу чего высказались главы обоих государств. И если претензии азербайджанской стороны вряд ли кого-то удивят, то недовольство Еревана может вызвать недоумение.

    А между тем удивляться тут не приходится – и дело не в каких-то отдельных мелочах. Отношения России с Арменией за последние годы действительно претерпели качественные изменения, лишившись в том числе той опекающей роли, которую неизменно исполняла Москва по отношению к братской стране. Партнерство и союзническая поддержка остались, а вот времена безоговорочного сочувственного покровительства ушли в прошлое – и винить в этом Армении некого, кроме самой себя.

    В большой геополитической игре она, едва ли не самая уязвимая страна региона, единственная из всех участников сделала принципиально ошибочный выбор, и ей предстоит расплачиваться за него. Веками три главных державы с серьезными интересами в Передней Азии – Россия, Иран и Турция – регулярно сталкивались лбами, просто потому что противоречия между ними носят объективный характер. География – это действительно судьба, и трем амбициозным государствам всегда было тесно в этой части мира.

    Но, кажется, впервые в истории сошлись звезды, которые дают шанс на кардинальную перестройку отношений между ними. Во главе всех трех стран стоят национально ориентированные лидеры, заинтересованные в укреплении их суверенности. Кроме того, и в Москве, и в Анкаре, и в Тегеране есть абсолютно ясное понимание, что главным бенефициаром конфликтов между ними является Запад, который никогда не упускал шанса плеснуть бензинчику и в так постоянно тлеющий костер противоречий. К тому же Европа со Штатами умудрились допустить огромную ошибку, сильно испортив отношения сразу со всеми тремя странами, то есть потеряв существенную часть возможностей манипулировать, провоцировать и разжигать.

    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

    В результате оформились принципы, на которых теперь и строятся отношения между Москвой, Анкарой и Тегераном.

    Принцип первый: Запад – нафиг с пляжа. Это наш регион, и при всех сложностях мы будем разбираться в своих взаимоотношениях самостоятельно, без постороннего участия.

    Принцип второй: расширение и упрочение сотрудничества. Вполне очевидный, хотя и не простой в исполнении подход – так прочно переплести интересы в совместных проектах, чтобы разрыв отношений и переход к конфликту был бы экономически крайне болезненным для всех, сводя такую вероятность к минимуму.

    Принцип третий: преодоление противоречий в переговорах и готовность к учету интересов контрагентов. Наверное, это самое трудное – слишком уж много тем и вопросов, где мы исторически оттоптали друг другу любимые мозоли и продолжаем на них регулярно наступать. Это сказывается на формате взаимодействия. Пожалуй, тут подойдет следующая метафора: три страны выстраивают долгосрочное сотрудничество, не выпуская из рук оружия и периодически (при очередных обострениях в Сирии, Ираке или том же Карабахе) снимая его с предохранителя.

    Последнее, кстати, можно было наблюдать как раз в нынешнем обострении: пока Россия за столом переговоров утихомиривает обе стороны, Иран (являющийся ситуационным союзником Москвы в этой теме) подогнал войска к азербайджанской границе – на всякий случай, чтобы в Баку и Анкаре, которая его старший партнер, не слишком горячились. Однако это ничуть не помешало в воскресенье иранским боевым кораблям прибыть в Баку на соревнования «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр на Каспии. Российские военные моряки были там уже в пятницу.

    Про экономическое сотрудничество как в «большом треугольнике», так и между другими странами региона, можно говорить часами, насколько быстро оно расширяется и растет. Турция стала главным транзитным хабом для параллельного импорта в Россию, что для нее самой дает шанс вытащить свою экономику из сложнейшей ситуации. Большая работа идет по строительству транспортной сети, которая как обеспечит существенный экономический эффект для всех участников, так и развяжет самые проблемные узлы – вроде коридора из Азербайджана в Нахичевань по территории Ирана.

    Причем развивающаяся система дает шанс другим участникам (так сказать, второго эшелона). Шанс не только для социально-экономического развития, но и для укрепления собственного суверенитета. Очень показательна ситуация как раз с Азербайджаном – при всех проявившихся выгодах его отношения с Турцией в какой-то момент стали отчетливо напоминать безропотно-вассальные, что вряд ли радует азербайджанские элиты. Активное встраивание в проекты с Ираном и Россией – при сохраняющихся сложностях и противоречиях – увеличивает для Баку свободу маневра и ослабляет на его горле хватку Анкары.

    И вот тут возникает вопрос: а какое место во всей этой движухе занимает Армения? А вот именно, что почти никакое. Попытки, конечно, есть, в частности, начались подвижки в теме улучшения отношений республики с Турцией. Но в целом Армения практически незаметна на фоне бурной активности других стран, особенно Азербайджана, с которым она вечно рассматривается в паре.

    А все потому, что армянские элиты и армянское общество (раз уж оно выбрало эту власть) так и не осознали, насколько неуместным во всех отношениях является их стремление к многовекторности в смысле прозападных симпатий. Ереван, мечтающий сидеть на двух стульях, выглядит белой вороной с суицидальными наклонностями, особенно теперь, когда все остальные государства региона действуют по упомянутому принципу «нафиг с пляжа».

    Ну самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно, так что он свою лепту тоже внесет. Но сопли подтирать Еревану тоже больше никто не будет. Сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен – никаких сентиментальных чувств к Арцаху ни у Москвы, ни у Тегерана нет, зато возвращение территории Азербайджану позволяет развязать один из самых сложных узлов в регионе.

    Мнение же самой Армении уже никому не интересно. Рычагов для получения нужных системных решений от Еревана для развития региона в намеченном русле у России хватает, а в остальном тот может развлекаться как посчитает нужным, в том числе встречаться с директором ЦРУ на высшем уровне. Это уже ничего принципиально не изменит.

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