Торговые пути определяют центры силы на планете

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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила большой шанс на развитие

Эксперт не исключает временного дефицита отдельных товаров легкой промышленности Владимир Астапкович/РИА Новости
«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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Запад нашел предлоги для отказа в помощи Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль (справа) питал большие надежды по поводу этой конференции. Однако вряд ли все из них сбудутся REUTERS/Arnd Wiegmann
Весьма противоречивыми оказались для Украины итоги конференции, на которой было объявлено о выделении западными странами средств на восстановление этой страны. С одной стороны, помощь обещана. С другой – обещана, но и только. Ну и наконец было заявлено, что конфискация российских активов в пользу Киева противоречит «основному праву человека – праву собственности». Как же такое произошло? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Торговые пути определяют центры силы на планете

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
После полноценного запуска магистрали «Север-Юг» через Волго-Балт и Каспий, Евросоюз, скорее всего, начнет стремительно нищать и приходить в полное запустение. Такое уже случалось в истории много раз. Подробности...
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Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
– А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов? – Аж бегом, – ответил он. Подробности...
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Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада. Подробности...
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Чемпиона по хамству уберут из Германии

Восстание в Узбекистане: главное

Атака на Белгород и освобождение ЛНР

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Герман Садулаев

    Торговые пути определяют центры силы на планете

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		6 июля 2022, 09:12

    Могущественные государства всегда стремились контролировать большие торговые магистрали. А смена исторических эпох часто была связана с изменением путей и маршрутов торговли. Когда-то Древняя Русь возникла на пути «из варяг в греки», то есть из северных морей в южные. Русь столкнулась с Хазарией, которая контролировала транзит, и победила. Однако угасание Хазарского каганата было связано не только с военными поражениями, но и с изменениями торговых путей.

    Самым длинным в древней и средневековой истории торговым маршрутом был так называемый Великий шелковый путь. Термин был введен в 1877 году немецким географом фон Рихтгофеном. Так была названа сложная разветвленная сеть дорог из Китая на Ближний Восток и через Волгу к бассейну Черного моря. В VIII–X веках вместо наземных дорог на Волго-Донской части маршрута стали использовать речные пути и волоки, так же, как и на пути «из варяг в греки». Собственно, кто контролировал главные пути и узлы магистралей – тот и управлял миром. Так было всегда. И в ХХ, и в ХХI веке в этом смысле ничего не изменилось.

    Главный евро-азиатский торговый маршрут вчера выглядел примерно так: из Гамбурга (Германия) по Северному морю вдоль северо-западного побережья Европы, через Ла-Манш, далее через Гибралтарский пролив в Средиземное море, далее через Суэцкий канал в Красное море, далее через Баб-эль-Мандебский пролив в Аравийское море. А там можно идти в порт Мумбай (Индия) или, обогнув Индийский полуконтинент, отправиться в Китай, далее в Японию и куда угодно.

    Этот маршрут далеко не идеален. Главная проблема – Суэцкий канал. Стоимость прохода большегрузного судна может составлять от 160 тысяч до одного миллиона долларов и даже выше. С 1 мая 2022 года тарифы на перевозки нефти через Суэц выросли еще на 15%. В общем, цены постоянно растут. А еще случаются пробки, как, например, в прошлом году, когда севший на мель контейнеровоз Evergreen Ever Given парализовал судоходство. Из-за высоких цен и риска пробок перевозчики порой предпочитают отправлять суда по более длинному маршруту, в обход Африки. Однако Суэцкая магистраль остается основной, в силу не только экономических, но и политических причин.

    Суэцкий канал был открыт в 1869 году и до 1956 года фактически принадлежал Англии. Когда президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал канал, Франция, Англия и Израиль немедленно вторглись в Египет, чтобы защитить там демократию. Но война закончилась ничем, канал остался за Египтом, его постарались расчистить и поскорее открыть. Слишком он важен для мировой торговли. Однако деньги за эксплуатацию канала не дают покоя американцам. В 2011 году они изъяли у Египта 70 млрд долларов, якобы найдя их на счетах президента Мубарака, которого они свергли и посадили в тюрьму. Ну, как всегда.

    Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    И всё же евро-азиатский торговый путь позволял Европе сохранять политическое и экономическое доминирование в Евразии, благодаря роли европейских портов перевалки, таких как Гамбург. Мы почувствовали это сразу, когда «санкции» отключили нас от главной магистрали, от этого Гольфстрима мировой торговли.

    Ранее товары в Россию доставлялись очень часто следующим путем: океанское судно – контейнеровоз какой-нибудь компании вроде Maersk – загружалось, например, в китайском порту Циньдао и шло до Гамбурга. В Гамбурге контейнеры выгружались и распределялись по местам назначения. Контейнеры для России подхватывало фидерное судно и везло в порт Санкт-Петербурга.

    С началом санкционной войны этот маршрут был нарушен. Maersk перестал брать контейнеры для России. Даже если другая океанская линия привозила наши грузы в Гамбург, порт не выпускал их из Гамбурга в Санкт-Петербург. Европа без тени сомнения злоупотребляет всеми своими преимуществами, возникающими у нее потому, что она контролирует морские линии и порты перевалки. Этого следовало ожидать – и рано или поздно что-то такое должно было произойти.

    Поэтому еще с 2002 года мы с Ираном начали разрабатывать проект новой торговой магистрали «Север-Юг». Когда этот путь заработает, Европа останется за бортом, а владельцы грузов встанут в очередь, чтобы повезти товары нашей дорогой. По новому пути грузы пойдут из порта Санкт-Петербурга на юг через территорию России до Астрахани, порта на Каспийском море. Для этого может использоваться система железнодорожных путей и автомобильных дорог. Но не только. Между прочим, у нас есть Волго-Балтийский водный путь, единая система водных коммуникаций, соединяющая Балтийское и Каспийское моря. 

    По Каспийскому морю грузы могут идти до Баку или далее к Ирану, который владеет южным побережьем Каспия. Потом грузы надо доставить к иранским портам на Арабском море (например, к порту Чабахар), из которых суда выйдут до Мумбая или дальше в Юго-Восточную Азию. По подсчетам Индийского регистра судоходства, таким образом сократится время в пути из Европы до Индии с 45-60 дней до 23 дней, уменьшатся и затраты на перевозку.

    Это будет революцией в международной торговле. И автоматически запустит процесс смены исторических вех. Европа больше не сможет диктовать свои условия. Где Европа? Она останется сбоку. Товары будут идти через Россию и Иран в Индию и Китай, а из Индии и Китая – в Иран и Россию.

    Европа, если захочет, сможет попросить нас подключить ее к новой торговой магистрали «Север-Юг», где порт Санкт-Петербург займет место обанкротившегося Гамбурга. А мы, может быть, подключим. Но если на Западе будут вести себя не так, как нам надо, то можем и отключить. Ровно так же, как сейчас Россию отключили от евро-азиатской магистрали. Ведь мы были только подключены к ней боковой веткой Гамбург – Петербург.

    После полноценного запуска магистрали «Север-Юг» через Волго-Балт и Каспий, Евросоюз, скорее всего, начнет приходить в запустение. Такое уже случалось в истории много раз. Международная торговля по тем или иным причинам меняла свои маршруты, транзит товаров мигрировал и вчера еще богатейшие города пустели, разорялись и гибли, и целые государства, и даже целые цивилизации впадали в ничтожество и переставали существовать. Тысячи лет назад подобная катастрофа настигла, вероятно, Мохенджо-Даро, а много сотен лет назад так погибла Хазария. Почти всегда, когда мы видим упадок стран и культур, с этим связано изменение путей торговли. Иногда это причина, иногда триггер, иногда следствие, но связь почти всегда есть.

    Смена торговых маршрутов евразийской и международной торговли назрела давно. Но существующие пути могли протянуть еще многие десятилетия. В силу привычки, в силу инерции, по причине развитой инфраструктуры на старых путях, по политическим мотивам. Однако глупые вожди Европы решили сами докрутить ситуацию: уже больше 40 лет они мучают Иран своими «санкциями», а теперь начали экономическую войну с Россией. Ирану и России не остается ничего другого, кроме как ускорить работы по новой магистрали. А тут еще и Индия очень просит и готова помочь.

    Что ж, Европа сама выбрала свою судьбу. Со времен Шпенглера много говорилось о «закате Европы», но только сегодня ее недалекие лидеры решили ускорить события и закатывают собственную цивилизацию сами, буквально вручную.

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