Почему семье, любви и верности нужен праздник

Взгляд
12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
Перейти в раздел…

Индус во главе Британии для России хуже женщины

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша бьет по главному мифу украинского государства

«Сегодня Украина говорит полякам: «Вы тут на особых правах», – подчеркнул Дуда REUTERS/Hannibal Hanschke
Украина должна официально признать Бандеру и Шухевича не героями, а преступниками. Это прямо следует из заявлений президента Польши Анджея Дуды, посвященных одному из главных преступлений украинских националистов – Волынской резне. Почему Варшава так настойчиво добивается этого, а Киев так упорно пытается этого избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему семье, любви и верности нужен праздник

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. Подробности...

Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинская ПВО после больших потерь перешла к засадным действиям, используя американскую систему контроля воздушного пространства. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский отдал приказ отвоевать юг

Кто ссорит Россию и Израиль

Япония вернулась на век назад

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...

Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Вы служили в армии?
  • Да, и не жалею об этом

  • Да, и жалею об этом

  • Нет, и не жалею об этом

  • Нет, и жалею об этом
Где в Москве должна появиться площадь Площадь Луганской Народной Республики?
  • У посольства Великобритании

  • У консульства Германии

  • Между посольствами Литвы и Бельгии

  • У другого посольства (предложите в комментарии)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
    Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области Зеленский осудил Канаду за возвращение турбины «Северного потока» Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России
    В результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек, 60 ранены Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА» Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
    Новую Каховку перед ударом ВСУ снимал американский спутник ВСУ атаковали район Запорожской АЭС Канцлер Австрии не исключил «решения» проблемы инфляции алкоголем и наркотиками Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном

    Главная тема


    Индус во главе Британии для России хуже женщины

    передовые вооружения


    Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»

    «Реакция будет жесткой»


    В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z

    космическая разведка


    Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России

    Видео

    образование на русском


    «Принцесса войны» уничтожает русский язык в Эстонии

    Ближний Восток


    Байден едет к саудитам ради победы над Россией

    экс-посол Киева в Берлине


    За что изгнали главного скандалиста украинской внешней политики

    угрозы убийством


    «Друзьям Путина» стало опасно жить в Европе

    дипломатический конфликт


    В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
    Сергей Худиев

    Почему семье, любви и верности нужен праздник

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		12 июля 2022, 08:52

    В этом году День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стал официальным. Теперь в нашем календаре есть день, специально посвященный семье. Мы – уже на уровне государства – провозглашаем семью ценностью, которую следует защищать.

    С одной стороны, это – само собой разумеется. Так, что иногда людям кажется странным на этом настаивать. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. В мире набрала огромную мощь идеология, которая принципиально враждебна и семье, и здравому смыслу, и самой человеческой природе. Поэтому подчеркнуть, что для нас семья – это принципиальная ценность, стоит.

    Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Государство, экономика и образование – все это существует ради того, чтобы поддерживать самый важный институт в мироздании – семью. Все остальное существует для того, чтобы мужчины и женщины создавали союзы, основанные на взаимной любви, преданности и священных обязательствах, чтобы в этих союзах появлялись и воспитывались дети.

    В семье люди получают опыт любви, преданности и верности, взаимной заботы, уверенности в том, что в этом огромном мире есть кто-то, кто любит тебя и не бросит – и кого любишь и ценишь ты сам. Это – самый важный опыт и самое важное знание, которое только может быть у человека. При всем различии мировоззренческих убеждений есть то, что для большинства людей остается безусловным источником смысла, – забота о тех, кто им близок и дорог. Люди приобретают профессию и усердно трудятся, придерживаются социальных норм и стремятся быть полезными членами общества, потому что им надо кормить семью и обеспечивать тех, кто для них важен.

    Разрушение этой мотивации оборачивается распадом общественной ткани и взрывом антисоциального поведения. Это давно уже отмечают и отечественные, и зарубежные социологи. Напротив, те же исследования отмечают, что способность поддерживать семейную жизнь – один из важных показателей, позволяющих констатировать возвращение бывшего преступника к законопослушной жизни.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Кажется, нет ничего более частного, чем семейная жизнь, но она оказывает определяющее влияние на общество в целом. Ослабление семьи как института является катастрофой для всех. Этому есть множество бросающихся в глаза примеров. Можно вспомнить хотя бы ситуацию переходящей из поколения в поколение бедности, необразованности и преступности, в которой оказались заперты жители чернокожих гетто США, – дело тут, как отмечают аналитики, не в «системном расизме», а в том, что 70% детей в таких гетто растут в неполных семьях.

    По всему миру распавшиеся семьи четко коррелируют с преступностью, наркоманией и другими социальными язвами. Достаточно вспомнить, что абсолютное большинство «школьных стрелков» – людей, которые совершают бессмысленные массовые убийства, – выросли в неполных семьях. Поэтому распад семьи – катастрофа не только для ее членов, но и для всего общества. Семейный вы человек или одинокий – для вас будет гораздо лучше жить в обществе, которое определяется крепкими семьями.

    Поэтому любая культура, которая стремится к самосохранению, утверждала и утверждает ценность семьи. По крайне мере, так было до недавних пор. Конечно, это не мешало людям сбиваться с пути, плохо обращаться со своими домашними или изменять женам. Мы живем в падшем мире, где зло невозможно полностью искоренить. Но его можно признавать злом – и минимизировать. В наши дни мы сталкиваемся с явлением, которое изумило бы людей самых разных культур еще недавно – целенаправленной антисемейной политикой, идеологией, в рамках которой семья воспринимается как нечто негативное, место угнетения и насилия. Нормальные, естественные и здоровые представления об отношениях полов третируются как «патриархальные» и «гетеронормативитсткие». В качестве новой нормы и образца для подражания продвигаются самые причудливые и болезненные отклонения; молодежь во всех развитых странах подвергается настойчивой (и, увы, эффективной) пропаганде извращений.

    Еще недавно это казалось бы гротескной антиутопией, но сегодня за этой идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Она является практически государственной во многих могущественных странах. Плоды этой пропаганды – тяжкое несчастье и на уровне отдельных людей, в которых психологически (а иногда даже и физически) подорвана способность к отношениям, составляющим основу счастливой и продуктивной жизни, и на уровне общества в целом.

    Попытки обмануть человеческую природу не могут обернуться ничем, кроме большой беды. Поэтому так важно на уровне государства проводить политику, направленную на поддержку семьи. Установление Дня любви, семьи и верности – это важный сигнал для всех. У государства есть официальная позиция, и она является просемейной.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •