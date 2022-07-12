Почему семье, любви и верности нужен праздник

В этом году День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стал официальным. Теперь в нашем календаре есть день, специально посвященный семье. Мы – уже на уровне государства – провозглашаем семью ценностью, которую следует защищать.

С одной стороны, это – само собой разумеется. Так, что иногда людям кажется странным на этом настаивать. Стоит ли подчеркивать, что дважды два – четыре, здоровье лучше болезни, а человеческая жизнь начинается с семьи? В наши дни – стоит. В мире набрала огромную мощь идеология, которая принципиально враждебна и семье, и здравому смыслу, и самой человеческой природе. Поэтому подчеркнуть, что для нас семья – это принципиальная ценность, стоит.

Семья – это фундамент не только общества, но и человеческого существования вообще. Государство, экономика и образование – все это существует ради того, чтобы поддерживать самый важный институт в мироздании – семью. Все остальное существует для того, чтобы мужчины и женщины создавали союзы, основанные на взаимной любви, преданности и священных обязательствах, чтобы в этих союзах появлялись и воспитывались дети.

В семье люди получают опыт любви, преданности и верности, взаимной заботы, уверенности в том, что в этом огромном мире есть кто-то, кто любит тебя и не бросит – и кого любишь и ценишь ты сам. Это – самый важный опыт и самое важное знание, которое только может быть у человека. При всем различии мировоззренческих убеждений есть то, что для большинства людей остается безусловным источником смысла, – забота о тех, кто им близок и дорог. Люди приобретают профессию и усердно трудятся, придерживаются социальных норм и стремятся быть полезными членами общества, потому что им надо кормить семью и обеспечивать тех, кто для них важен.

Разрушение этой мотивации оборачивается распадом общественной ткани и взрывом антисоциального поведения. Это давно уже отмечают и отечественные, и зарубежные социологи. Напротив, те же исследования отмечают, что способность поддерживать семейную жизнь – один из важных показателей, позволяющих констатировать возвращение бывшего преступника к законопослушной жизни.

Кажется, нет ничего более частного, чем семейная жизнь, но она оказывает определяющее влияние на общество в целом. Ослабление семьи как института является катастрофой для всех. Этому есть множество бросающихся в глаза примеров. Можно вспомнить хотя бы ситуацию переходящей из поколения в поколение бедности, необразованности и преступности, в которой оказались заперты жители чернокожих гетто США, – дело тут, как отмечают аналитики, не в «системном расизме», а в том, что 70% детей в таких гетто растут в неполных семьях.

По всему миру распавшиеся семьи четко коррелируют с преступностью, наркоманией и другими социальными язвами. Достаточно вспомнить, что абсолютное большинство «школьных стрелков» – людей, которые совершают бессмысленные массовые убийства, – выросли в неполных семьях. Поэтому распад семьи – катастрофа не только для ее членов, но и для всего общества. Семейный вы человек или одинокий – для вас будет гораздо лучше жить в обществе, которое определяется крепкими семьями.

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Поэтому любая культура, которая стремится к самосохранению, утверждала и утверждает ценность семьи. По крайне мере, так было до недавних пор. Конечно, это не мешало людям сбиваться с пути, плохо обращаться со своими домашними или изменять женам. Мы живем в падшем мире, где зло невозможно полностью искоренить. Но его можно признавать злом – и минимизировать. В наши дни мы сталкиваемся с явлением, которое изумило бы людей самых разных культур еще недавно – целенаправленной антисемейной политикой, идеологией, в рамках которой семья воспринимается как нечто негативное, место угнетения и насилия. Нормальные, естественные и здоровые представления об отношениях полов третируются как «патриархальные» и «гетеронормативитсткие». В качестве новой нормы и образца для подражания продвигаются самые причудливые и болезненные отклонения; молодежь во всех развитых странах подвергается настойчивой (и, увы, эффективной) пропаганде извращений.

Еще недавно это казалось бы гротескной антиутопией, но сегодня за этой идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Она является практически государственной во многих могущественных странах. Плоды этой пропаганды – тяжкое несчастье и на уровне отдельных людей, в которых психологически (а иногда даже и физически) подорвана способность к отношениям, составляющим основу счастливой и продуктивной жизни, и на уровне общества в целом.

Попытки обмануть человеческую природу не могут обернуться ничем, кроме большой беды. Поэтому так важно на уровне государства проводить политику, направленную на поддержку семьи. Установление Дня любви, семьи и верности – это важный сигнал для всех. У государства есть официальная позиция, и она является просемейной.