Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...

Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором эта война должна стать последней, после которой уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как шеринг изменил всех нас и как все мы изменили шеринг

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Для определения масштабов явления чрезвычайно важна сама философия шеринга. Она исходит из того, что уже появились новые люди, которые не считают владение главным маркером социального успеха. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 7 комментариев

Подарок Макрона для русской армии

Обсуждение: 5 комментариев

Болгары сменили власть из-за России

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Игорь Мальцев

    Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		27 июня 2022, 12:12

    Германия последние несколько дней стоит на ушах. В основном от злости, насмехаясь над министром энергетики и защиты природы Робертом Хабеком (партия «Зеленые»). Он гордо заявил, что для победы Украины он теперь принимает душ гораздо быстрее и всем советует делать то же самое. Второй лидер партии «Зеленые», тоже министр – иностранных дел – Анналена Бербок заявила, что для того, чтобы понизить зависимость страны от путинского газа, она отключила морозилку в своем холодильнике. И все теперь сидят и думают: либо эти руководители страны держат своих граждан за идиотов, либо они сами – круглые идиоты.

    Читатель Welt комментирует: «Хабек принимает более короткий душ, а Бербок выдергивает вилку из розетки, чтобы разморозить замороженную курицу для базовой нагрузки? За кого эта кучка нас принимает? Имбецилы?  Пожалуйста, не делайте неправильных выводов. Имеют ли они хоть малейшее представление о том, какой энергии требует промышленное производство?».

    Действительно – как интересно – вся страна должна теперь перейти на режим жесткой экономии электроэнергии, потому что большая часть электричества вырабатывается газовыми электростанциями. Но как же так? Уже несколько десятилетий «зеленые» и прочие прогрессивные партии ставили в качестве цели – уничтожить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, чтобы все пересели на электрокары, электросамокаты, все ушли в интернет, в том числе и на домашний офис – то есть увеличили электропотребление в разы. И при этом закрыть атомные станции, оставшиеся три энергоблока закрыть с опережением графика, угольные разрезы закрыть, отказаться от нефти, отказаться от газа и перейти полностью на «зеленую энергетику» – то есть сделать все, чтобы этого самого электричества не хватало априори. Когда кто-нибудь из умеющих считать (хотя ни члены зеленых и левых партий, ни их электорат понятия не имеют о математике и об инженерных науках) говорил, что тут цифры никак не вяжутся между собой, его подвергали осмеянию и остракизму.

    Комментарий читателя Welt: «Мы должны покупать электрические автомобили, передвигаться на электрических скутерах, ездить на поезде (разумеется, на 100% нейтральном по углероду), но если вы отключите все, что поставляет энергию, вокруг нас очень быстро станет темно. Во время аномальной жары летом 2018 года все пришлось сократить, только старые, злые угольные электростанции могли работать на 100% мощности».

    Сейчас все стало еще хуже. После того, как министр энергетики Хабек, у которого из образования только диплом по теме «Природа литературы», c большим понтом объявил, что он найдет замену русскому газу по щелчку пальцев, вся страна все ждет этого щелчка. Впрочем, по профильным решениям проблемы со стороны философа литературы Хабека стране, видимо, придется жечь книги, чтобы согреться. Если он это предложит, никто не удивится – немцы это уже проходили. Только тогда по идеологическим соображениям, а теперь… ну да, тоже по идеологическим: «Не дай Путину победить».

    Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

    Но тут надвигается еще более примечательная коллизия. «Зеленый» министр уже сейчас начал разговоры о расконсервации угольных разрезов, которые были закрыты под разговоры о вредоносном СО2 и под давлением зеленых активистов. На этих рельсах в буквальном смысле слова полежало уже не одно поколение экологических активистов, которых тут любя называют «экофашистами», а в последнее время к ним присоединилось государство. Так как в Саудовской Аравии тот же Хабек не нашел взаимопонимания по поставкам газа, то теперь втихаря и под разговоры об Украине и Путине угольные шахты и электростанции придется перезапускать. Это в корне противоречит идеологии партии «Зеленых» и тем лозунгам, с которыми «Зеленые» прорвались к власти в ФРГ. Дальше больше – пролонгации работы трех атомных энергоблоков Германии мешает отсутствие урановых стрежней. И даже если их и найдут, не исключено, что опять русские (говорят, что в Канаде есть лишние). Но вы просто не представляете, какое это табу для «Зеленых», а главное, для их электората, который действительно всю жизнь положил на то, чтобы закрыть все атомные станции ФРГ. Этого просто не простят партии «Зеленых», а главное – ее верхушке.

    А теперь поговорим про идиотов. Никакие они не идиоты. Если сейчас тот же Хабек с Бербок все-таки придут к перезапуску всего, что закрывали во имя святого СО2, так как по-другому не получается, то это значит, что им просто пришлось расписаться в том, что буквально все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику – не стоят ложки этого навоза. И они – «зеленые» – это прекрасно знали с самого начала. Потому что все это фуфло разводилось только ради манипуляции электоратом и служило не более чем инструментом захвата власти.

    Всё, амба – других целей не было, потому что партия понимала, что все это работать не будет. Примерно так же, как коммунисты захватывали власть под правильными лозунгами о равенстве и т. д. предлагая, как и «Зеленые», терпеть лишения во имя будущих поколений, зная точно, что никакого коммунизма, кроме полпотовского, быть не может. Потому что не работает. И работать не может. А значит, «Зеленые» – еще более мерзкая и еще более тоталитарная секта.

    Как пишет один читатель газеты в комментариях, «когда же люди наконец поймут, что «Зеленые» и крайне левые в первую очередь заинтересованы в уменьшении богатства в богатых странах, чтобы разница с более бедными странами была меньше. Это для них важнее всего остального, даже CO2».

    И тут Spiegel выходит с таким текстом: «По мнению Хабека, сокращение поставок российского газа можно также интерпретировать как признак эффективности санкций против России. «Это правда, что Путин получает деньги от продажи ископаемого топлива, но он может покупать все меньше и меньше, потому что Запад ввел санкции против стольких товаров, – пояснил министр экономики. – И поскольку он больше не может ничего купить на эти деньги, он говорит: тогда мне больше не нужны эти деньги, и я уменьшу газ. Это также признак того, что санкции очень эффективны».

    Да-да, Роберт, именно этим «Зеленые» и будут обосновывать предательство своего электората и всей остальной страны. «Зеленые» облажались по полной, а виноват в этом, естественно, Путин. Никто и не сомневался.

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