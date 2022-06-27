Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Германия последние несколько дней стоит на ушах. В основном от злости, насмехаясь над министром энергетики и защиты природы Робертом Хабеком (партия «Зеленые»). Он гордо заявил, что для победы Украины он теперь принимает душ гораздо быстрее и всем советует делать то же самое. Второй лидер партии «Зеленые», тоже министр – иностранных дел – Анналена Бербок заявила, что для того, чтобы понизить зависимость страны от путинского газа, она отключила морозилку в своем холодильнике. И все теперь сидят и думают: либо эти руководители страны держат своих граждан за идиотов, либо они сами – круглые идиоты.

Читатель Welt комментирует: «Хабек принимает более короткий душ, а Бербок выдергивает вилку из розетки, чтобы разморозить замороженную курицу для базовой нагрузки? За кого эта кучка нас принимает? Имбецилы? Пожалуйста, не делайте неправильных выводов. Имеют ли они хоть малейшее представление о том, какой энергии требует промышленное производство?».

Действительно – как интересно – вся страна должна теперь перейти на режим жесткой экономии электроэнергии, потому что большая часть электричества вырабатывается газовыми электростанциями. Но как же так? Уже несколько десятилетий «зеленые» и прочие прогрессивные партии ставили в качестве цели – уничтожить автомобили с двигателем внутреннего сгорания, чтобы все пересели на электрокары, электросамокаты, все ушли в интернет, в том числе и на домашний офис – то есть увеличили электропотребление в разы. И при этом закрыть атомные станции, оставшиеся три энергоблока закрыть с опережением графика, угольные разрезы закрыть, отказаться от нефти, отказаться от газа и перейти полностью на «зеленую энергетику» – то есть сделать все, чтобы этого самого электричества не хватало априори. Когда кто-нибудь из умеющих считать (хотя ни члены зеленых и левых партий, ни их электорат понятия не имеют о математике и об инженерных науках) говорил, что тут цифры никак не вяжутся между собой, его подвергали осмеянию и остракизму.

Комментарий читателя Welt: «Мы должны покупать электрические автомобили, передвигаться на электрических скутерах, ездить на поезде (разумеется, на 100% нейтральном по углероду), но если вы отключите все, что поставляет энергию, вокруг нас очень быстро станет темно. Во время аномальной жары летом 2018 года все пришлось сократить, только старые, злые угольные электростанции могли работать на 100% мощности».

Сейчас все стало еще хуже. После того, как министр энергетики Хабек, у которого из образования только диплом по теме «Природа литературы», c большим понтом объявил, что он найдет замену русскому газу по щелчку пальцев, вся страна все ждет этого щелчка. Впрочем, по профильным решениям проблемы со стороны философа литературы Хабека стране, видимо, придется жечь книги, чтобы согреться. Если он это предложит, никто не удивится – немцы это уже проходили. Только тогда по идеологическим соображениям, а теперь… ну да, тоже по идеологическим: «Не дай Путину победить».

Но тут надвигается еще более примечательная коллизия. «Зеленый» министр уже сейчас начал разговоры о расконсервации угольных разрезов, которые были закрыты под разговоры о вредоносном СО2 и под давлением зеленых активистов. На этих рельсах в буквальном смысле слова полежало уже не одно поколение экологических активистов, которых тут любя называют «экофашистами», а в последнее время к ним присоединилось государство. Так как в Саудовской Аравии тот же Хабек не нашел взаимопонимания по поставкам газа, то теперь втихаря и под разговоры об Украине и Путине угольные шахты и электростанции придется перезапускать. Это в корне противоречит идеологии партии «Зеленых» и тем лозунгам, с которыми «Зеленые» прорвались к власти в ФРГ. Дальше больше – пролонгации работы трех атомных энергоблоков Германии мешает отсутствие урановых стрежней. И даже если их и найдут, не исключено, что опять русские (говорят, что в Канаде есть лишние). Но вы просто не представляете, какое это табу для «Зеленых», а главное, для их электората, который действительно всю жизнь положил на то, чтобы закрыть все атомные станции ФРГ. Этого просто не простят партии «Зеленых», а главное – ее верхушке.

А теперь поговорим про идиотов. Никакие они не идиоты. Если сейчас тот же Хабек с Бербок все-таки придут к перезапуску всего, что закрывали во имя святого СО2, так как по-другому не получается, то это значит, что им просто пришлось расписаться в том, что буквально все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику – не стоят ложки этого навоза. И они – «зеленые» – это прекрасно знали с самого начала. Потому что все это фуфло разводилось только ради манипуляции электоратом и служило не более чем инструментом захвата власти.

Всё, амба – других целей не было, потому что партия понимала, что все это работать не будет. Примерно так же, как коммунисты захватывали власть под правильными лозунгами о равенстве и т. д. предлагая, как и «Зеленые», терпеть лишения во имя будущих поколений, зная точно, что никакого коммунизма, кроме полпотовского, быть не может. Потому что не работает. И работать не может. А значит, «Зеленые» – еще более мерзкая и еще более тоталитарная секта.

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Как пишет один читатель газеты в комментариях, «когда же люди наконец поймут, что «Зеленые» и крайне левые в первую очередь заинтересованы в уменьшении богатства в богатых странах, чтобы разница с более бедными странами была меньше. Это для них важнее всего остального, даже CO2».

И тут Spiegel выходит с таким текстом: «По мнению Хабека, сокращение поставок российского газа можно также интерпретировать как признак эффективности санкций против России. «Это правда, что Путин получает деньги от продажи ископаемого топлива, но он может покупать все меньше и меньше, потому что Запад ввел санкции против стольких товаров, – пояснил министр экономики. – И поскольку он больше не может ничего купить на эти деньги, он говорит: тогда мне больше не нужны эти деньги, и я уменьшу газ. Это также признак того, что санкции очень эффективны».

Да-да, Роберт, именно этим «Зеленые» и будут обосновывать предательство своего электората и всей остальной страны. «Зеленые» облажались по полной, а виноват в этом, естественно, Путин. Никто и не сомневался.