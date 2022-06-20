Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

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Разрыв с Россией душит финские амбиции в энергетике

Работы на стройплощадке новой АЭС более не ведутся Vesa Moilanen/Global Look Press
Финляндия показательно уничтожила все энергетические отношения с Россией – страна больше не закупает ни российский газ, ни электричество, разорван контракт на строительство российской АЭС. В такой ситуации атомная энергия становится критически важной для финской энергетики, и Хельсинки ищет того, кто построит АЭС вместо России. Кто это может быть и получится ли в итоге найти? Подробности...
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Калининград превращают в рычаг давления на Россию

Литва решила повысить ставки в противостоянии Евросоюза с Россией litrail.lt
Попыткой экономического удушения назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов решение Литвы прекратить транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Под запретом окажется до 50% номенклатуры грузов. Местная власть будет оспаривать действия Литвы и начнет развивать альтернативные каналы, в том числе паромное и авиасообщение. Почему Вильнюс прибегает к столь радикальным мерам и насколько юридически обоснованы его действия? Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич – представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом хорошем русском за рубежом? Подробности...
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Украина отрезает от себя куски своими руками

Агрессивное насаждение украинского языка продолжается Zuma/ТАСС
Прошедшая неделя была отмечена на Украине целой серией действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры. Эти мероприятия испугали даже главу русского города Одессы: «меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», заявил он. Однако у происходящего есть логичное объяснение, и это не только желание избавиться от русского языка. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Невероятно интересный, умный и тонкий собеседник и человек лично, безусловно, достойный, свою негативную роль в истории России он вполне осознавал, но ни о чем не жалел. Подробности...

Главный урок XX съезда КПСС

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Коммунисты всего мира, выходившие тысячами из партий после 1956 года, были потрясены не кошмаром объявленного культа личности Сталина, а неожиданным обессмысливанием своей деятельности. Они все оказались заложниками страхов и комплексов Хрущева. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Как победить противника с помощью психологии

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если смотреть на ситуацию трезво и не гнушаться нешаблонного подхода, то за счет грамотной психологической войны всегда можно сберечь немало жизней. Как своих бойцов, так и солдат противника. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Алексей Токарев

    Бурбулис помогал Ельцину бороться за власть

    Алексей Токарев
    доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
    		20 июня 2022, 12:08

    Великан умирал долго, совсем не в одночасье: внешнее давление, внутренние болезни, эррозия контуров, потеря частей. Как в большинстве смертей у него были и причины, и поводы умереть, и свои могильщики. Звонкий удар молотка в крышку гроба на декабрьском кладбище – фраза «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Ее автор – Геннадий Бурбулис.

    На знаменитом фото из резиденции Вискули он, государственный секретарь России, справа от президента Ельцина тоже подписывает Беловежские соглашения, в подготовке которых участвовал. Теперь принято распад СССР называть развалом, навешивая ответственность на конкретных людей, изымая из собственного сознания объективные факторы. Но тогда значительной части общества казалось, что не американцы выиграли в холодной войне, а мы сами себя победили.

    90-е – время не только разрушения советской государственности, но и невероятных карьерных возможностей для тех, кто это разрушение оформлял или приближал. В 1989 году бывший слесарь-трубоукладчик возглавлял кафедру общественных наук в провинциальном университете, в 1991-м – был вторым человеком в стране. Геннадий Бурбулис, бывало, ударялся в воспоминания, которые вполне могли начинаться фразами: «подхожу я как-то к Миттерану…» или «а Мейджор нам и говорит…». Этот короткий путь – от преподавателя научного коммунизма до государственного деятеля, который создает новую Россию – он прошел за два года.

    Государственный секретарь – должность, специально созданная под него. В отличие от США, где госсекретарь заведует внешней политикой, в ранней России это был аналог нынешнего главы администрации президента. Бурбулис руководил кампанией по избранию Ельцина и мог бы занять формально вторую по статусу должность, но вице-президентом решили сделать Александра Руцкого: летчик, пышные усы, двубортные пиджаки с отливом, рубит правду-матку – избирательницам такой типаж нравился гораздо больше, чем сухой, во многом занудный, внутренне собранный, с кучей умных слов на языке.

    В один из самых драматических и символичных моментов российской публичной политики Бурбулис в прямом смысле оказался за спиной у Ельцина. Когда президент России 19 августа 1991 года во время путча зачитывал обращение городу и миру с танка, вокруг него стояли только охранники. Минуту спустя на танк забрался Геннадий Бурбулис – на большинстве фотографий его не видно за массивной фигурой президента. Но быть «серым кардиналом» в России – занятие хлопотное, потому недолгое. После отставки в 1992 году (пост госсекретаря вообще упразднили) Бурбулис проработал депутатом Госдумы и членом Совфеда по два срока. Значимого влияния на российскую политику он уже не оказывал.

    Фото: Антон Денисов/РИА Новости

    В прошлом году я объехал всю страну, проводя фокус-группы, на которых мы пытаемся понять вместе со страной, какой у нее образ будущего. Безусловная тенденция в массовом сознании старшего поколения – ностальгия по СССР. «Такую страну развалили…» – не мем*, а реальное сожаление. Но короткая память массового человека совсем не подсказывает ему ответ на вопрос: «А кто развалил-то? Горбачёв и Ельцин вдвоем?». В комментарии и к этой колонке придут люди, которые будут слать проклятия в адрес усопшего. Словно не было масштабных сепаратистских движений в национальных республиках, словно не случались пятисоттысячные демонстрации на Манежной площади, словно толпа не скандировала в экстазе «Ель-цин, Ель-цин!». Это у победы много отцов, а распад СССР – сиротливое историческое поражение.

    Президент Ельцин и госсекретарь Бурбулис боролись за власть. Их нарратив спустя долгие годы после тех событий можно было описать как попытку переоформить Советский Союз на новых основаниях. Собственно, для самого Бурбулиса Беловежские соглашения были документом о создании СНГ, но не о распаде СССР. Он подчеркивал важность «мирного и бескровного распада советской тоталитарной империи». Невероятная тяга к власти – самоценной, а не как к инструменту реформ – безусловно, останутся характеристиками их личностей. Именно ради власти внутри России и Ельцин, и Бурбулис стремились к жесточайшей конкуренции с союзным президентом Горбачёвым, понимая, что дни СССР сочтены, несмотря на социологическое решение большинства населения Союза сохранить его.

    После отставки Бурбулис не бедствовал, сохранил за собой дом Шехтеля на Садовом кольце, где находится его центр «Стратегия», но его можно было встретить в столовых и частных, и государственных московских университетов, где он вполне мог назначить деловую встречу, поскольку сам вполне буднично ел в них, чего про иных госдеятелей 90-х вообразить нельзя.

    У Геннадия Бурбулиса было два несомненных личных достоинства. Во-первых, он умел хорошо подбирать слова, никогда не говорил быстро, тем самым делая свой слог весьма увесистым. Он был умен и невероятно вежлив в общении. С дамами галантен вплоть до целования рук тем, кому приятствовал. Не чужд интриг на новых должностях. Но с большинством коллег по началу 90-х поддерживал ровные, иногда товарищеские отношения. Он оставался одним из интеллектуальных центров того сообщества, которое в поздние 2010-е непременно назвали бы «тусовкой». Во-вторых, он сохранял преданность президенту Ельцину, никогда, даже в тесных компаниях, не вываливая на голову первого главы новой России те помои, которые лили на него многочисленные президентские операторы, пресс-секретари и телохранители в своих книжках. Наина Иосифовна это отношение очень ценила и сохраняла теплые отношения с Геннадием Бурбулисом и после смерти первого президента.

    Именно после отставки, а совсем не в момент окончания философского факультета, основания дискуссионного клуба «Трибуна» в Екатеринбурге или чтения лекций по диалектике, Бурбулис стал подлинным философом. Он придумал термин «политософия достоинства», смешивая категории политологии и философии, и презентовал себя как подлинного конституционалиста, всегда подчеркивая: «Конституция – это гражданская Библия». На отдельных соратников, оставшихся внутри бюрократии – может быть, но системно на властную корпорацию, и тем паче на формирование смыслов в обществе, он уже не влиял. Невероятно интересный, умный и тонкий собеседник и человек лично, безусловно, достойный, свою негативную роль в истории России он вполне осознавал, но ни о чем не жалел.

    Геннадию Бурбулису было 76 лет.

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