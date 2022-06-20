Главный урок XX съезда КПСС

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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Калининград превращают в рычаг давления на Россию

Литва решила повысить ставки в противостоянии Евросоюза с Россией litrail.lt
Попыткой экономического удушения назвал губернатор Калининградской области Антон Алиханов решение Литвы прекратить транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Под запретом окажется до 50% номенклатуры грузов. Местная власть будет оспаривать действия Литвы и начнет развивать альтернативные каналы, в том числе паромное и авиасообщение. Почему Вильнюс прибегает к столь радикальным мерам и насколько юридически обоснованы его действия? Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич – представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом хорошем русском за рубежом? Подробности...
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Украина отрезает от себя куски своими руками

Агрессивное насаждение украинского языка продолжается Zuma/ТАСС
Прошедшая неделя была отмечена на Украине целой серией действий и заявлений, направленных на уничтожение русского языка и русской культуры. Эти мероприятия испугали даже главу русского города Одессы: «меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», заявил он. Однако у происходящего есть логичное объяснение, и это не только желание избавиться от русского языка. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Главный урок XX съезда КПСС

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Коммунисты всего мира, выходившие тысячами из партий после 1956 года, были потрясены не кошмаром объявленного культа личности Сталина, а неожиданным обессмысливанием своей деятельности. Они все оказались заложниками страхов и комплексов Хрущева. Подробности...

Как победить противника с помощью психологии

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Если смотреть на ситуацию трезво и не гнушаться нешаблонного подхода, то за счет грамотной психологической войны всегда можно сберечь немало жизней. Как своих бойцов, так и солдат противника. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и, как следствие, внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

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    Андрей Полонский

    Главный урок XX съезда КПСС

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		20 июня 2022, 09:08

    На фоне обострения украинского кризиса и начала военной операции в конце февраля этого года почти незамеченной прошла знаковая дата – 66-летие ХХ съезда КПСС. ХХ съезд породил в русском обществе раскол, такой же, как после Никонианских реформ, Петровских затей, бунта 14 декабря, Октябрьского переворота и т. п. Ныне, когда мы переживаем очередной разлом, эта тема, хоть и затрепанная до крайности, вновь становится актуальной.

    В каком-то отношении Россия все-таки ближе к Китаю, чем к Америке. У нас события столетней или пятидесятилетней давности могут обсуждаться с бОльшим жаром, нежели санкции или перспективы инфляции. При этом углубленность в прошлое совсем другая, чем, скажем, в Европе, где архитектурные формы очень старые, усталость от культуры гнетет, но мысли и идеи как раз современные, сиюминутные. Даже политическая философия де Голля и покушения на генерала – далекое прошлое. У нас же ХХ съезд, да что там, патриарх Никон способен волновать сердца. То есть окончательно ничего не завершается, прошлое длится, двоится, троится и играет всеми красками.

    Либералы, вспоминая о «критике культа личности», всегда повторяют одну и ту же песню – миллионы жертв, архипелаги лагерей, смягчение режима, оттепель. Но есть и другой взгляд. Мол, не всё в истории измеряется судьбами тех, кто живет сейчас. Есть еще те, кто не родился. И есть те, что лежат в сырой земле. И еще вопрос: не были ли 1917–1924 и не стали ли 90-е годы ХХ века в этом отношении куда страшней пресловутых сталинских репрессий? В эти два периода социальный ад пришел почти в каждый русский дом: пресекались надежды, планы на будущее, рушились и умирали семьи, а вместе с ними устоявшиеся уклады и сложившиеся миры…

    Неслучившиеся люди – они не поддаются закону больших чисел и переписи населения. В конечном итоге годится ли арифметика для измерения человеческих страданий? Бунин не понимал, когда больше четырех человек расстреливают. Потом счет пошел на тысячи. Потом на миллионы. И писали, и говорили об этом тоже миллионы раз, почти всегда, когда заводили тему массового общества и его массовых ужасов.

    Удивительно только, что такая логика рассуждений про неслучившихся людей и обрушенные надежды для либералов просто непроницаема. Они настолько материалисты (что б ни говорили о своих философских и религиозных убеждениях), что способны воспринять только ту боль, которую фиксируют медицинские приборы. Историческое движение для них – пустой звук, душа народа и судьба его – тоже.

    Но суть даже не в этом. Если мы решим, что человеческая жизнь и людское благополучие – краеугольный камень для всякого общества, отправная точка для оценки любого уклада, мы неминуемо остановимся на «человеке-для-выживания», как говорил философ Агамбен. То есть поставим знак равенства между всеми судьбами, всеми жизнями. А в таком равенстве – коренная метафизическая ложь.

    Судьба человека, освещенная смыслом, верой и счастьем, соучастием в доле ближних, – с одной стороны, и бесцельное блуждание по дням, которое само для себя не видит просвета, – с другой, никак не могут быть подведены под единую бухгалтерию. Исторические потрясения, сколь бы страшны они ни были, освящают прожитое время. Даже отчаяние способно составить достойное содержание истории. Преодоленное отчаяние – тем паче. В потребительском обществе история постепенно исчезает. В рыночных сводках и изменениях конъюнктуры нет ни вчера, ни завтра, только вечно длящееся «сегодня» огромного муравейника.

    Сталинский СССР со всей его готической красотой и серофасадным ампиром, – и в приятии его, и в противостоянии ему, – обладал гигантской смыслообразующей силой. В том его невероятная притягательность, которая с увеличением временной дистанции будет только расти.

    В либеральной российской фразеологии присутствует еще одно постоянное передергивание. Касается оно роли государства. Дескать, чиновник ли, государство ли, в России постоянно мешают людям жить. Если б не они, уж не как Америка, но как Испания мы бы точно процветали… Трудно сказать по поводу процветания Америки или Испании (на этот счет возможны самые разные взгляды), но в отношении России подобное утверждение грешит и незнанием отечественной истории, и незнанием собственной страны.

    Модернизацию, преобразование общественного уклада у нас всегда осуществляло именно государство, умевшее увидеть общий интерес за совокупностью частных желаний. Обрастая бюрократией, государство действовало через чиновников – порой корыстных, неумелых. Но даже глупая и непрофессиональная исполнительность чинуш становилась теми дрожжами, на которых всходило тесто народной инициативы. В России многое делалось в противовес, думалось наперекор, но когда внешнее давление исчезало, в толще народной жизни пропадало и всякое желание действовать. Конечно, сталинщина очередной раз вздернула Россию на дыбу. Может, то была самая страшная пытка в нашей истории. И этого никто не отменит. Но никто не отнимет у нас и права взглянуть на вещи с другой стороны.

    В сталинской России была сделана попытка преодоления человеческой природы, попытка, которая не только увлекла весь современный ей мир, но и поставила Россию в центр истории. Это был невиданный порыв – почти всегда с военным напряжением, жестокими жертвами, религиозным горением производственных подвигов, полным и окончательным отрицанием равнинного течения жизни – под страхом расстрела. ХХ съезд уничтожил прежде всего это ощущение осмысленной жертвы, невиданной страсти, накала решающей исторической битвы. И «реальный социализм» в СССР оказался обречен.

    В теплохладном обществе коммунистическая идея не выживала, сразу становились видны грубые швы пропаганды, пустота фразеологии и скука государственных праздников. Поздний советский социализм – своего рода двуликий Янус, с изумлением глядящий на свое героическое, хоть и основательно адаптированное прошлое, и с завистью – на плотно завтракающий Запад. Коммунисты всего мира, выходившие тысячами из партий после 1956 года, были потрясены не кошмаром объявленного культа личности, а этим неожиданным обессмысливанием своей деятельности. Примерно то же самое чувствовал и Мао, и Энвер Ходжа, и ультралевые на Востоке, по существу покинутые и преданные. Они все оказались заложниками страхов и комплексов Хрущева.

    При этих словах любой либерал подскочит и завопит: а как же людские судьбы? Миллионы, вышедшие из лагерей? Ирония истории в том, что для амнистий и реабилитаций совершенно не обязателен был тотальный отказ от прошлого. Он оказался необходим только для сохранения власти и личной безопасности некоторых влиятельных членов ЦК. ХХ съезд не только убил «пламенный сталинизм», он уничтожил и перспективы России, с ним связанные. Ни холодная война, ни противостояние СССР и США в 60–70-е годы не сумели вернуть ощущения, что судьбы мира вершатся именно здесь, по адресу: Москва, Кремль.

    Главная тема либеральной повестки в девяностые и в начале нулевых: «Как хорошо жить в нормальной среднеевропейской стране, с умеренно упитанными гражданами, без особых претензий», звучит фальшиво хотя б уже потому, что Россия – пока она не распалась на мелкие области – всегда будет вызывать раздражение у всех среднеевропейских стран, вместе взятых.

    Но серьезнее другое. Парадокс это или банальность, но при следовании нормам «прав», «новой этики», вообще либеральным и леволиберальным стереотипам, сформулированным за последние два столетия, тем более в начале нынешнего века, при игре по «их» правилам – у нас нет никаких перспектив. Мы будем медленно умирать под сонное бормотанье более или менее материально обеспеченного убывающего населения – пока наши территории не поделит исламская умма, коммунистический Китай и коллективный Запад в его самом унылом изводе.

    Но при разрыве с этими нормами наше будущее вполне оптимистично. События, разворачивающиеся на наших глазах – шаг к такому разрыву. Важно только не пересматривать уже принятые решения, не демонстрировать никакого отката, не бояться идти дальше. В противном случае нас ждет обрушение и застой, куда более страшный, чем в позднем СССР. В этом главный урок ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза, завершившегося совсем недавно, всего 66 лет тому назад.

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