Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

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18 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Путин назвал главные принципы развития России

«Инвестировать надо дома, в свою родную страну», – призвал Путин Сергей Бобылев/ТАСС
Эпоха однополярного миропорядка завершилась, а боязнь конкуренции привела Запад к «бездумным и безумным» санкциям против Москвы. Так Владимир Путин описал текущую ситуацию в мире, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, Россия уверенно справляется с новыми вызовами, однако некоторые цели в экономике пока не достигнуты. О каких именно целях идет речь и что нужно сделать для их достижения?  Подробности...
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Уехавшие и оставшиеся либералы изводят друг друга

Людмила Петрановская и Андрей Макаревич - представители разных ветвей либерализма в России Антон Новодережкин/ТАСС
Российские либералы вновь переругались. Точнее, переругались те, кто еще остаются российскими, то есть живущими на родине, и те, кто ее покинул. В чем суть этого конфликта, как он связан с бытовой неустроенностью и проблемами эмигрантов – и как его усугубила идея документа о так называемом «хорошем русском за рубежом»? Подробности...
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Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

Спуск на воду прошел в исключительно торжественной обстановке Li Gang/XinHua/Global Look Press
Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Подробности...

Страны Европы относятся к России по-разному плохо

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Подробности...
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Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

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    Алексей Токарев: Пять сценариев территориального будущего Украины

    европейское колебание


    Вадим Трухачёв: Страны Европы относятся к России по-разному плохо

    на ваш взгляд


    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
    Глеб Простаков

    Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		18 июня 2022, 12:15

    Новость о резком сокращении поставок топлива в Германию по действующему газопроводу «Северный поток», не на шутку встревожила и Берлин, и Брюссель. Формальная причина – срыв концерном Siemens сроков ремонтов турбин газоперекачивающих агрегатов (ГПА), в связи с чем «Газпром» получил предписание Ростехнадзора о временном запрете их работы. Таким образом, с начала июня были остановлены два из четырех ГПА, а суточная перекачка сократилась на 60%. Цена газовых фьючерсов на этом фоне подскочила почти двукратно с начала месяца, доходя до значений в $1500 за тыс. кубометров.

    И хотя германский министр экономики Роберт Хабек поспешил заявить о том, что сокращение поставок – не что иное, как попытка России расшатать рынок и поднять цены, немногим позже Siemens подтвердила, что действительно испытывает проблемы с выполнением своих обязательств, ссылаясь на санкции Канады, где на заводе в Монреале и ремонтируются турбины. Но проблема, кажется, носит отнюдь не технический, а политический или, скорее даже, геополитический характер.

    Нужно понимать, что до сих пор «Северный поток» оставался единственным полноценно работающим маршрутом доставки российского газа в ЕС. В первой половине мая Киев сообщил, что не станет принимать газ через газораспределительную станцию «Сохрановка», находящуюся на неподконтрольной Украине территории Луганской области, в связи с чем поставки топлива по маршруту были сокращены почти на треть. Чуть позже уже Москва объявила, что не станет поставлять газ по польскому участку трубы Ямал-Европа из-за введения санкций против польской компании, им владеющей. А теперь сбой дал и «Северный поток».

    Стали ли проблемы Siemens реальной причиной резкого снижения поставок газа или выступили лишь поводом, по большому счету, не столь важно. Газовая война, сколь долго ее ни оттягивали, уже началась. А ведь даже вводя шестой пакет санкций, лидеры европейских государств подчеркивали, что российский газ не рассматривается в качестве потенциального объекта санкций, посылая недвусмысленные сигналы Москве о собственных «красных линия» в санкционной политике. Просто потому, что, в отличие от той же нефти, российский газ попросту нечем заменить. На Россию приходится до 40% потребляемого в ЕС газа. И в отличие от нефти, большая часть которой доставляет по морю, газ преимущественно идет по трубам, а развитой инфраструктуры по приемке СПГ в Европе просто нет, как нет и свободного газового ресурса в мире в необходимых объемах.

    ЕС является приоритетным рынком и для «Газпрома», который отправлял туда до 70% всего экспортного ресурса. Но, похоже, что в этом противостоянии уверенней себя чувствует именно Россия. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» остался «не в обиде» из-за снижения поставок в ЕС на десятки процентов, ведь в то же время цены на ресурс выросли в разы. А постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» вообще может быть полностью остановлена, «когда все турбины газоперекачивающих агрегатов уедут на ремонт в Канаду».

    Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

    Конечно, и сетования ЕС на злой умысел России, и бравада российских чиновников в полной мере не отражают сложившейся реальной картины. А выглядит она следующим образом. В Брюсселе действительно взяли долгосрочный курс на полный отказ от российских энергоносителей, включая газ. Сделано это, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может быть уже в 2027 году. Ставка – на поиск новых поставщиков, разворачивание инфраструктуры по приемке СПГ, зеленую энергетику и экономию. При этом, что важно, европейская стратегия REPowerEU предполагает сокращение закупок российского газа в три раза уже с начала 2023 года. Сумеет ли ЕС добиться ожидаемого эффекта – за счет анонсированных поставок газа из Израиля и других стран, либо за счет пресловутого «прикрути» и более редких походов в баню и душ, о чем всерьез говорят еврочиновники – сказать сложно.

    Но в России, судя по всему, решили не испытывать судьбу, справедливо полагая, что раз газ стал геополитическим оружием, то бить нужно здесь и сейчас. Тем более, что введя санкции, ЕС, США и страны-сателлиты дали все основания для ответных мер.

    Европейские газовые хранилища демонстрируют рекордно низкие запасы. В Германии они заполнены сейчас лишь на 56%. И, если в мае они наполнялись рекордными темпами, то решение о прекращении поставок через трубу Ямал-Европа и значительное снижение прокачки газа через «Северный поток» и Украину, делают ускоренное наполнение хранилищ невозможным. Срыв подготовки к отопительному сезону грозит катастрофой германской экономике. Критическое снижение поставок станет проблемой и для России – в среднесрочной перспективе газ будет просто некуда девать. Для полноценного газового поворота на восток – будь то строительство «Силы Сибири-2» и новых терминалов по сжижению газа на Дальнем Востоке – потребуется, по меньшей мере, пять лет. Собственные газовые хранилища России рано или поздно также будут заполнены, после чего придется снижать добычу.

    И в этом смысле газовая война – это реальная война на выживание, в которой значительный ущерб будет нанесен обеим сторонам. Но, если для России сокращение поставок газа чревато снижением экспортной выручки и, вероятно, необходимостью частичной консервации добычи, то грядущая зима для Евросоюза может иметь более грозные последствия. Ведь когда на чаше весов оказываются деньги и критически важный ресурс, перевешивает последний. Повсеместная остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом. Ставки по-настоящему велики, но при этом все же – разновелики.

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