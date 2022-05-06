Чем Мариуполь похож на Познань

В конце января 1945 года наступающая на запад 8-я гвардейская армия Чуйкова, выдержавшая натиск немцев и победившая в Сталинграде, уперлась в отлично укрепленный и занятый фанатичным гарнизоном город Познань. Немцы изо всех сил старались устроить второй Сталинград – но вместо того, чтобы застрять в Познани на три-четыре месяца, красноармейцы справились за один. Легкой победой это называть было нельзя, но сквозь отчаянно огрызающийся город удалось пройти. Почему это получилось?

Германия в 1945-м в военном отношении напоминали Украину в 2022-м. С одной стороны, она имела армию с боевым опытом и внушительное количество военной техники. С другой стороны, соотношение сил было уже не то. В поле немцы не могли ничего противопоставить русским – в равных и не осложненных городской застройкой условиях вермахт не мог рассчитывать ни на что, кроме поражения.

С другой стороны, при активном использовании застройки, при попытках свести все дело к вязкой и кровопролитной борьбе в городах, у немцев имелись хорошие шансы затянуть войну и отсрочить неизбежное поражение. Они даже разработали под это дело концепцию фестунгов.

Фестунг – по-немецки, «крепость» – это была по умолчанию жертва. Его гарнизон оставлялся на заклание противнику, причем в этом психологическом моменте заключалась важная психологическая деталь, принятие которой влияло на ход боевых действий. Ведь обычно, когда неприятель окружает город с вашими войсками, это всегда головная боль – вы пытаетесь их деблокировать, помочь осажденным. Но, если с самого начала списать их со счетов и сделать разменной монетой, то проблемы начинаются уже у противника.

Концепция фестунгов подразумевала выбор удобного для обороны города, лежащего на перепутье важных дорог. В нем оставался гарнизон, задача которого была держаться как можно дольше, нанося противнику потери и выигрывая время – а потом умереть. Конечно, такой город всегда обходился наступающими, а основная масса войск следовала дальше. Но при этом нельзя было пользоваться проходящей через город железной дорогой, которая была как воздух нужна для снабжения наступающей группировки. В результате все приходилось доставлять грузовиками и гужевым транспортом в объезд, что снижало темпы наступления. В итоге рано или поздно наступление глохло и не могло восстановиться, пока город-фестунг не был зачищен от неприятеля.

Познань была образцовым фестунгом. Важный город, находящийся прямо на дороге, ведущей в Берлин. Толстые укрепления. Гарнизон, состоящий, конечно, из «сборной солянки», как и все у немцев в 1945-м. Но «спаянный» качественным человеческим материалом из свежих воспитанников познанского юнкерского училища. Молодые, отличающиеся крепким здоровьем и идеализмом, «без пяти минут» офицеры были костяком сопротивления. Разбавленная ими и фанатиками-эсэсовцами из разбитых ранее подразделений и фольксштурмистами масса сражалась упорно и была источником множества проблем.

Делать это противнику позволяли архитектурные особенности Познани. Город столетиями создавался, как большая крепость. Почти два десятка фортов по краям города, мощная цитадель, бетонные коробки созданных в годы Второй мировой бункеров и прочные каменные дома.

Сила и слабость

Вначале наступающие попробовали овладеть городом сходу. Но, потерпев неудачу, прошедшие Сталинград подразделения 8-й гвардейской армии Василия Чуйкова, конфузиться не стали. Штурм города начался уже всерьез – не так быстро, зато более чем основательно. У советских частей, штурмующих Познань, были как слабые стороны, так и сильные. Самая большая уязвимость – недостаток пехоты в подразделениях. Этим отличалась вообще вся Красная армия в 1945 году – длительная война просто выкосила людей. Зато это были крайне опытные, и, что немаловажно, поддерживаемые всем спектром вооружений своего времени, бойцы. Это были опытные ветераны, готовые ко всему.

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Сильной стороной русских были средства поддержки. Красная армия в 1945 году имела внушительный парк артиллерии и бронетехники. Она могла обеспечить регулярный подвоз достаточного количества снарядов. И противника часто просто топили в море огня – вопрос был в том, чтобы грамотно разведать цели. В условиях городской застройки это сделать было, конечно, сложнее, чем в поле. Но и в городе танк, самоходка или выкатываемое на прямую наводку орудие могли быть очень эффективны.

У немцев же, напротив, главной проблемой была отчаянная нехватка техники и артиллерии. Большая часть немногочисленных орудий и танков были сконцентрированы на внешнем периметре Познани. Естественно, почти все это быстро попало под огневые удары русских и было уничтожено в самом начале. Основные бои же разворачивались уже на городских улицах, и там немцам пришлось обходиться без традиционных средств поддержки пехоты.

Зато немцы были чрезвычайно сильны «карманной артиллерией» – фаустпатронами. Их у гарнизона имелось по-настоящему много. Во всяком случае, использовали их немцы при любом удобном случае, явно не переживая о том, что запасы скоро будут израсходованы. Фаустпатроны годились не только против техники, но и против пехоты – поражающее действие позволяло успешно работать ими против групп бойцов и легких укреплений. Минус у фаустпатронов был один – крайне невысокая дальность эффективного применения. Но условия городского боя предоставляли много возможностей для засад и внезапных налетов. Красноармейцы захватили множество фаустпатронов и оценили новинку, активно используя их против немцев в городских боях.

Штурм

25 января 1945 года армия Чуйкова приступила к штурму Познани. Первым препятствием стали форты на окраинах города. Пусть это и были, в основе своей, образцы фортификации прошлого века, но они все равно оказались крепким орешком. Обычная тяжелая артиллерия в виде 152-мм гаубиц не могла разрушить укрепления. Зато у нее получилось временно подавить огневые точки. Пользуясь этим, в город мимо фортов прорвались стрелковые батальоны, которые завязали бои на улицах.

Форты стали фестунгами в миниатюре. Даже обложенные со всех сторон, они продолжали сопротивляться, затрудняя снабжение ведущих бои в Познани частей. Форты отвлекали на себя силы и средства. Но к десятым числам февраля к ним подтянули «сталинские кувалды» – 203-мм гаубицы Б-4. Им стены фортов были уже по зубам. Началась методичная артиллерийская работа – оборудование позиций, распределение целей, обстрел. Несколько дней спустя форты были методично разрушены.

В самом городе русские поначалу попадали в засады. Выводы были сделаны быстро и наши перешли к тактике штурмовых групп.ьЭто были небольшие отряды, численность которых лежала в пределах десятков, иногда сотен, человек. Они не стремились поддерживать единую линию фронта – в хаосе городского боя это было бессмысленно. Они не боялись обхода с фланга – у штурмовых групп не было уязвимого тылового «хвоста». В случае угрозы они быстро перегруппировывались и встречали противника огнем с нового направления. Штурмовые группы имели средства усиления в зависимости от задачи – огнеметчиков, пулеметчиков, перекатываемое расчетом орудие, танк или самоходка. Все это позволяло расправляться с огневыми точками противника, разносить занятые немцами дома, отражать контратаки.

Работала над городом и советская авиация. Так как зенитная артиллерия была поставлена на окраины Познани в самом начале сражения в попытке отбить советские танки, и в процессе этого уничтожена, летчики чувствовали себя свободно. Появлялась возможность «висеть» над городом вообще без перерыва. Это достигалось за счет дополнительного дневного использования бипланов По-2, что еще недавно выглядело бы абсолютным нонсенсом. Но теперь легкие самолетики не столько наносили реальный урон, сколько воздействовали психологически, не давая противнику расслабиться ни на минуту.

Правда, толстые стены укреплений делали свое, и артиллерия с авиацией могли расчистить дорогу далеко не везде – первой не хватало мощности, а второй точности. В таких случаях бойцы старались не уничтожить, а подавить противника. Это было нужно для того, чтобы к целям успели проскочить саперы с зарядами взрывчатки. Это позволяло решать даже самые сложные задачи. Например, в цитадели Познани никак не получалось навести под огнем мост для техники через простреливаемый ров. Тогда саперы натаскали под его основание в общей сложности почти 8 тонн взрывчатки, обрушив в нескольких местах стену рва и сделав ее более покатой.

Сочетая все описанные выше методы и средства, армия Чуйкова смогла овладеть Познанью к 23 февраля. Познань – хороший пример того, что случается даже с фанатичными войсками, решившими твердо оборонять великолепно укрепленный город, но без поддержки артиллерии, авиации и бронетехники. Они вполне могут потянуть время, но остановить армию, даже слабую числом, но сильную средствами поддержки, не могут. В итоге все равно будут втоптаны в мешанину из кирпича, осколков стекла и бетона. Это верно и в контексте ныне идущей спецоперации на Украине.