Макрон – последний президент Пятой республики

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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Европа учит богатых ценить гражданство России

Европейские паспорта показали свою сущность Global Look Press
Популярным среди богатых россиян мечтам получить паспорт одной из стран Евросоюза приходит конец. После долгих лет торговли «золотыми паспортами» в ЕС внезапно решили, что «европейские ценности не продаются». Как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...

После смерти всегда наступает жизнь

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В такие времена особенно важно помнить о самом главном, о том, благодаря чему Россия выстояла во всех смертельных испытаниях прошлого, о том, что позволило нашей стране и нашему народу раз за разом возрождаться после самых страшных катастроф. Подробности...
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Мы на пороге нового мира, но не решаемся сделать первый шаг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств. Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Тимофей Бордачёв

    Макрон – последний президент Пятой республики

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		25 апреля 2022, 09:22

    После того, как Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции, самый актуальный вопрос – станет ли он последним президентом Пятой республики? Так вполне может оказаться.

    Военно-политический кризис в отношениях России и Запада, важной частью которого является Франция – это только часть распада международной системы, возникшей во второй половине ХХ века. Пятая республика, созданная в 1958 году генералом Де Голлем, является продуктом этой системы не меньше, чем современная глобализация, способность США верховодить в мировой политике или, например, европейская интеграция.

    И поэтому у нас нет никаких оснований думать, что существующий во Франции уже 64 года конституционный формат должен с неизбежностью продолжаться бесконечно. Весьма вероятно, что на Макроне все и закончится. А что придет на смену совершенно неизвестно, особенно если учитывать масштаб проблем, накопленных за прошедшие несколько десятилетий.

    И ладно бы Франция была маленьким и злобным сателлитом США: нет, у этой страны есть солидное население, одна из лучших в мире экономик и, наконец, ядерное оружие. При этом совершенно собственное, за которое Париж платит из своего кармана, а не подаренное американцами, как у англичан. И кроме того, приличные вооруженные силы, которые можно даже иногда использовать в колониальных операциях на африканской земле.

    Однако жизнь показывает: все это, конечно, замечательно, но не создает большой уверенности в завтрашнем дне. И высокий процент голосов, которые набрала на выборах Марин Ле Пен, является еще одним свидетельством того, что вчерашний выбор французов – это не подтверждение правильности проводимого Макроном курса, а выбор наименьшего из двух зол. Печальная история, в справедливости которой можно убедиться даже по содержанию и духу произведений французского кинематографа за последние годы. Общий смысл всех произведений – внутренний раздрай и уверенность в том, что завтра будет хуже, чем вчера.

    Фото: Carine Schmitt/Reuters

    Это не удивительно – за последние полтора десятилетия Франция идет от одного поражения к другому. Участие в Евросоюзе и особенно зоне евро уже давно не дает ничего, кроме ограничений во внутренней экономической политике. Дела, конечно, не настолько плохи, как в странах Южной Европы. Но макроэкономическая политика определяется под давлением внешних факторов, главный из которых – политика европейского Центробанка, где управляют немцы во благо своей экономики. Выход Великобритании из Евросоюза здесь серьезно не помог – она все равно была маргиналом в экономическом регулировании и на политической арене ЕС. Единственное, что действительно основательно сделала ушедшая в прошлом году Ангела Меркель – это разрушение всей системы принятия решений, выстроенной в Европе за несколько десятилетий. В этой системе Франция играла важную роль, а теперь рулит Германия и несколько ее сателлитов из числа малых и средних стран Евросоюза.

    Внутри Франции тоже одни проблемы, самая важная из которых заключается в кризисе общества и его неспособности определить облик страны в XXI веке. Интеграция мигрантов забуксовала еще в середине 2000-х – и большого прогресса здесь не видно. Концепция «плавильного котла», в котором единой гражданской нацией становятся и настоящие французы, и выходцы из самых глубин Африки, работает не слишком убедительно. В результате французская элита предпочла заниматься эскапизмом – мигранты получают много, требуют от них мало, а возникающие проблемы решаются только полицейскими методами.

    Это ведет к упадку душевных сил у «настоящих» французов – самой распространенной эмоцией становится признание того, что исправить положение просто невозможно. На уровне СМИ и политической элиты положение спасает то, что многие обращаются к возможности видеть свою карьеру на глобальном уровне. Но Франция все еще слишком велика, чтобы становиться в этом смысле похожей на маленькие страны Восточной Европы. Там все сравнительно просто – одна цель существования, которая состоит в борьбе с Россией, и небольшое население, чисто теоретически способное рассредоточиться по развитым странам Запада на позициях уборщиков мусора или сантехников.

    Во французской элите пока еще далеко не все видят идеальное будущее, как место в совете директоров американского фонда или корпорации, хотя к этому все идет. Но все чаще вылезающие на поверхность конфликты Макрона с военными, а также 46% голосов за Марин Ле Пен показывают – разочарование во всей системе нарастает и может быть взрыв. Хотя пока спасение ищется в апатии и молчаливом принятии действительности, какой бы отвратительной она не была. Достаточно скверно идут дела у Франции и в колониальной политике. Или, если выражаться более корректно политически, в отношениях с большой группой африканских стран, получивших после распада империи в 1960-е годы формальную независимость, но оставшихся под французским влиянием. Наиболее удручающими для Парижа стали события в Мали и Центрально-Африканской Республике. Там ослабление французских позиций привело к появлению частных российских компаний, осуществлявших силовую поддержку местных правительств.

    Для сравнения: это все равно, что французские ЧВК начали бы официально поддерживать порядок в какой-нибудь из стран Центральной Азии. Мы, конечно, далеки от того, чтобы проводить здесь прямые параллели: друзья России в этом регионе представляют собой полностью состоявшиеся государства, но глазами французов все это выглядит именно так. Ничего не поделаешь – издержки колониального мышления. И субъективно для них российское появление в Африке – это жесточайшее поражение Франции. На уровне «большой» международной политики поддержка Парижем антироссийского похода во главе с США также не может способствовать большим достижениям. В первую очередь потому, что в антироссийской кампании в принципе приходится участвовать.

    В отличие от Германии или Великобритании, у французов нет личных ставок в борьбе с Россией. Территория бывшей Украины не рассматривается во Франции как пространство ресурсного освоения, где она могла бы конкурировать с немцами или англосаксами. Именно поэтому Макрон стал последним лидером крупной страны Запада, который пытался разрешить украинскую коллизию мирным путем. Его визит в Москву 9 февраля и последовавшая поездка в Киев могли бы стать дипломатическим триумфом, если бы сама Франция была на это способна. Но дела в европейской политике зашли уже так далеко, что в Киеве к призывам Макрона отнеслись совершенно безразлично. И были в своем праве – Франция в 2022 году уже давно не та страна, которая единственная среди крупных держав Запада могла в 1960–1970-е годы поддерживать особые отношения с СССР и открыто выступать против США по самым важным международным сюжетам.

    Теперь, кстати, под вопросом может оказаться сам смысл обладания Парижем собственным ядерным потенциалом – если у вас нет политической самостоятельности, то зачем вам такое грозное оружие? Не случайно, что в последние недели вновь оживились дискуссии о возможности использовать французские ядерные силы для целей общеевропейского «зонтика». Ни для кого не секрет, что Берлин давно с большим аппетитом посматривает на такую уникальную возможность решить свои проблемы в области безопасности. На что пока способен Макрон – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Но и здесь будущее не безоблачно – всем понятно, что стоит Германии проявить даже способность к такому подходу и разговор будет идти уже преимущественно с Берлином – ведь деньги «единой Европы» контролирует пока именно он. 

    В «сухом остатке» последних 15 лет развития Франции, включая первый срок Макрона, не остается ничего хорошего. И, как соглашаются все наблюдатели, единственная причина его победы – неуверенность большинства в том, что соперница в принципе способна к руководству страной в силу своего жизненного опыта. В своем первом заявлении после подсчета голосов Макрон сказал, что его второй срок будет неспокойным, но историческим для Франции. С учетом того, что уже в третий раз французские элиты и избиратели делают свой выбор не из лучшего, а из имеющегося, так оно вполне вероятно и будет.

    Однако эскапизм в обществе не может продолжаться бесконечно. Совокупность проблем, с которыми Франция сталкивается и для которых у Макрона не нашлось решений за первые пять лет, может привести к социально-политическому взрыву, после которого появится уже совсем другая республика.

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