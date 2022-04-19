Россия должна начать ядерные испытания

Наращивание численности войск НАТО на границах Украины, совершенно чудовищная по накалу русофобская пропаганда в западных СМИ, начинающиеся нападения на русскоязычное население в Европе, напоминающее те «шалости» против евреев, которые в итоге привели к Холокосту, вместе с непрекращающимися слухами о готовящемся вводе войск НАТО на Украину могут поставить нас перед перспективой необходимости вести ядерную войну. И не когда-то потом, абстрактно, а вполне конкретно в этом году. Насколько наше ядерное оружие к ней готово?

Источник проблемы

Для того чтобы понимать, что происходит, и что может произойти, надо понимать природу украинского кризиса, а она многогранна. Если главной причиной того, почему этот кризис вообще стал возможен, стали внутриукраинские социальные противоречия, то причиной того, почему он пошел именно так, как пошел, стала политика США. В 2000-х годах у части американских элит возникло четкое понимание того, что ресурсы мира конечны и на всех не хватит. Китай тогда уже был экономическим гигантом, но до США китайцам было очень далеко, а военной угрозы для Запада китайцы не представляли.

Будущим экономическим конкурентом, имевшим перспективы превращения в единую мировую державу, был Евросоюз. Руководствуясь незамысловатым принципом «умри ты сегодня, а я завтра», часть американских элитариев решила, что ЕС надо «валить». Но как? Европа стабильна, врагов нет, энергетическая безопасность обеспечена Россией. Значит, надо это все сломать. Для этого, с одной стороны, нужен способ экономического порабощения Европы, способ ее «выдаивания», а с другой – надо отсечь ее от энергии.

Инструментом убийства экономического конкурента через много лет стало соглашение о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве – TTIP. О нем можно говорить очень много, но главное то, что вся европейская экономика и коммерческое право в ЕС оказались бы в подчинении американских корпораций и негосударственных судов, которые также контролировались бы американцами. А для того, чтобы выбить из ЕС энергетическую «подпорку», надо было что-то сделать с Россией, которая была вполне довольна сотрудничеством с ЕС и обеспечивала Европе энергетическую безопасность. Для этого была выбрана страна-самоубийца, которая должна была стать тем камнем преткновения, о который навсегда споткнутся отношения РФ и ЕС.

С середины 2000-х годов американцы стали инвестировать деньги в будущий украинский хаос. Свет на это позже, в апреле 2014 года, пролила Виктория Нуланд во время своей речи в «Национальном пресс-клубе» в Вашингтоне, где ею была озвучена сумма инвестиций – 5 миллиардов долларов. И вложения в будущую украинскую элиту, и разработка будущего убийственного торгового соглашения с ЕС стартовали еще до знаменитой Мюнхенской речи Владимира Путина в середине 2000-х. А в 2013 году паззл начал складываться: Барак Обама заявил о необходимости новой формы трансатлантического партнерства, а спустя полгода на Украине стартовал Майдан, который, как было совершенно очевидно для его архитекторов, не смог бы оставить Россию в стороне – и из-за прихода антирусских и антироссийских сил к власти в результате переворота, и в результате восстаний, охвативших русскоговорящие регионы страны.

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На стороне американцев был и другой фактор, главный. Элиты ЕС работали не на свои страны, а на США. В предлагаемом американцами самоубийстве Европы они были на стороне американцев. Переговоры о TTIP были засекречены и от населения ЕС, и от бизнеса, о них стало известно только в результате утечки весной 2014 года. Тогда-то европейские политики и начали саботаж соглашения, потому что лояльность американцам – это одно, а потеря власти – другое. Никакая трансатлантическая солидарность не помогла бы чиновникам ЕС тогда, в 2014-м, когда детали планируемого соглашения стали известны прессе. Но клин между Россией и ЕС с помощью Украины был вбит знатный. Европа все-таки нашла в себе силы отказаться от суицида. В 2016 году переговоры о TTIP были закончены.

Зато было понятно, что у американцев появился рычаг давления и на Россию, и на ЕС, – Украина. В любой момент ее невменяемые власти, подчиняясь свистку из Вашингтона, могли бы атаковать республики Донбасса, поставив Россию перед выбором между предательством их жителей и войной с Украиной, которая автоматически означала крах отношений с Европой. Надо сказать, что Кремль балансировал на этом лезвии очень долго. Только итог все равно оказался такой, какой был нужен американцам, просто позже.

К середине 2010-х ситуация для США была уже иной. Теперь Китай был главной проблемой американцев, а не ЕС. Но, во-первых, ограбить Европу, пусть и чуть-чуть, было бы неплохо все равно, а во-вторых, у Китая оказалась «подпорка» в виде России, категорически не желающей ссориться с Пекином. Теперь уже надо было ломать подпорку, оставляя Китай один на один со всей мощью США, а Европу грабить немножко и «бонусом» в виде изъятия капиталов на волнах паники и продажи в ЕС «газа свободы».

И опять на стороне американцев был фактор предательства элит – большая часть политических лидеров ЕС и партийных функционеров в странах Европы в той или иной мере была готова жертвовать интересами своих стран ради изобретенных за океаном «ценностей» разного рода наведенных американцами миражей типа демократической Украины, которая борется со злобным Мордором. Но роль элит нельзя переоценивать: дело в том, что и массы населения в ЕС сыграли свою важную роль – просто после того, как Зеленский своими заклинаниями о вступлении в НАТО и о получении ядерного оружия, а также подготовкой военного вторжения в Донецкую и Луганскую республики не оставил России никакого выбора, кроме начала военных действий.

Именно тогда в Европе произошел мощнейший взрыв совершенно оголтелой русофобии. Более того, оказалось, что сила ненависти к России среди европейских обывателей такова, что они готовы страдать и терпеть колоссальные лишения ради того, чтобы на Украине гибло как можно больше российских солдат.

Немного европейской культуры

Та картина, которую иногда рисует наша пресса, где европейцы хотели бы «вернуть все как было» и отыграть экономический крах назад, но мешают русофобские власти, неполна. Те, кто хотел бы «вернуть», там в меньшинстве. А большинство обычных европейских людей действует сейчас так же иррационально, как и европейские элиты.

Как и элиты, массы тоже видят себя на войне с Россией, и это, с их точки зрения, война за будущее Европы, в которую вторглись варвары с востока. Фактически сейчас в ЕС такое же единение народа вокруг борьбы с Россией, которое имеется в России относительно операции на Украине. Именно этим обусловлено то, что европейцы, как дети, репостят в соцсетях украинские военные фейки, фото подбитой российской техники, картинки Богоматери с «Джавелином» в руках. Именно поэтому на форумах можно найти тысячи европейцев, смакующих видео с казнями российских военнопленных. И, конечно же, они прекрасно знали, что Украина убивает людей в Донбассе, просто им в лучшем случае было безразлично, а в худшем – они это поддерживали. Вот что сейчас происходит в ЕС. Теперь ясно, как и почему эти люди скатились однажды к Холокосту – вот так же точно, только вместо евреев сейчас другие «кандидаты на выход».

А теперь добавим сюда то, что русофобская пропаганда уже довела европейцев до легкой формы безумия, чем, например, обусловлены претензии отставных польских генералов на Калининградскую область. Добавим к этому их ненависть к Путину, который якобы «все испортил» в части экономики, добавим сюда то, что реальная демонстрация военной мощи России на Украине убедила их в том, что наша страна для Европы и НАТО абсолютно неопасна, добавим сюда их искреннюю убежденность в том, что если вдруг случится война с Россией, то, во-первых, НАТО просто испепелит российские войска, а применить ядерное оружие не даст присутствие США, и мы получим крайне опасную ситуацию.

Польша и Румыния перебрасывают войска к границам с Украиной с начала нашей операции. Сейчас их группировки достаточно велики, а поляки даже призвали некоторое количество резервистов. За их спинами – американцы. Переброска 1-й бронетанковой бригады из состава 3-й пехотной дивизии армии США в Польшу уже завершена, прямо сейчас идет переброска частей американской 4-й пехотной дивизии туда же, на границу с Украиной. Можно вспомнить и недавнее обещание Байдена бойцам 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, дислоцированным там же, в Польше, что скоро они увидят, как оно там, на Украине. Оговорочка была знатная.

Увы, но все это вместе взятое поднимает риски войны с НАТО до очень высокого уровня. Просто потому, что оголтелая русофобская пропаганда уже приводит к утрате европейцами самоконтроля. Один выстрел с их стороны в нашу, и все, нам придется отвечать, западная пресса не сможет описать это иначе, чем как неспровоцированную агрессию со стороны РФ, а потом европейские политики, загнанные в угол своей же ложью и пропагандой, не смогут не вступить в военные действия.

И сейчас уже совершенно ясно, что победить или даже просто устоять в такой войне без массированного применения ядерного оружия у нас не получится. И это ставит перед нами простой вопрос – а насколько оно у нас готово к применению?

Готовность к войне

В расщепляющихся материалах, применяемых в ядерных и термоядерных зарядах, безостановочно идут процессы распада, в результате чего чистота плутония-239 (все современные ядерные боезаряды – плутониевые) снижается, в нем накапливается америций-241. При некотором накопленном количестве таких «неправильных» изотопов боеприпас превращается в «грязную бомбу». Ядерный, а тем более термоядерный, заряд – сложнейшее изделие с разными комплектующими, содержащими радиоактивные вещества. Раз в некоторое время ядерный заряд должен отправляться на профилактические работы, цель которых – восстановить его работоспособность.

Срок службы боезаряда, если он правильно сделан, большой, но конечный. Встает вопрос: а все ли наши ядерные заряды проходили требуемый комплекс восстановительных работ? Дело тут не в какой-то гипотетической халатности или чем-то таком, дело в количестве. Даже если предположить, что в год нужные регламентные работы проводятся, например, для 100 зарядов, то получается, что на обслуживание всего арсенала тактического и стратегического ядерного оружия нужны десятки лет.

Кроме того, и в других комплектующих ядерных зарядов могут быть проблемы, о которых никто не знает. Те данные о надежности ядерных зарядов, которые сейчас получают в результате моделирования, увы, нуждаются в верификации. Непредвзятая оценка обстановки, даже и поверхностная, говорит нам вот о чем: в преддверии возможной войны за существование нам нужны твердые, стопроцентные гарантии того, что наш ядерный арсенал готов к бою, неважно, будут ли США принимать участие или в последний момент «кинут» Европу (что вполне может быть).

Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя, как и провести со всеми регламентные работы. Выход есть только один – Россия должна начать ядерные испытания.

Новые взрывы на Новой Земле

Россия является участником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Выход из него совершенно однозначно станет шоком для значительной части Мирового сообщества, и, совершенно очевидно, наши отношения с некоторыми странами испортятся. Но выбора нет – наши Вооруженные силы не смогут защитить страну от НАТО без ядерного оружия, и надо спокойно это признать. Выход из Договора, подготовка к ядерным испытаниям и серия взрывов зарядов разных типов, имеющихся на вооружении РФ, позволят нам точно понимать пределы наших возможностей и не «вляпаться» в ситуацию, из которой нам не хватит сил выйти хоть как-то. Эти же взрывы покажут нашим европейским и американским контрагентам, что события могут пойти совсем не так, как им хотелось бы.

Сейчас для европейцев и американцев как никогда полезно будет ощутить ледяное дыхание смерти, просто чтобы вернуть их в реальность, и ядерные испытания – хороший способ это обеспечить. С точки зрения оценки западной военной мощи будет очень интересно посмотреть, насколько быстро они смогут провести свои ядерные испытания. И американцы, и англичане, и французы. Совершенно очевидным образом во многих странах Европы возобновление Россией ядерных испытаний вызовет политический кризис. Возможно, что Финляндия или Швеция пересмотрят свои планы вступить в НАТО, хотя возможно и обратное.

Ядерные испытания, таким образом, могут стать средством деэскалации обстановки вокруг нашей страны. И, конечно, все это нужно будет грамотно обыграть дипломатически. Украинский кризис был спровоцирован и срежиссирован американцами, и что самое обидное, он до сих пор идет по их планам. Пора все это немного скорректировать.