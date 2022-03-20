Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

Взгляд
20 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 03:40  |  vz.ru
Разделы

Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов
    Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине Новый президент Туркмении объявил о выбранном курсе во внешней политике Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада В Одессе задержали украинского журналиста Юрия Ткачева
    Минобороны: Боевики «Азова» планируют теракты во Львове против дипломатов США СМИ: Болгария расторгнет контракт с Газпромом до конца года Захарова: США запустили платную программу «стукачества» на сотрудничающих с РФ Рогозин: Стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда
    Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ Войска ДНР освободили Угледар Лукашенко назвал более опасное оружие, чем ядерное На Украине заявили о вывозе оборудования 50 предприятий в западные регионы

    Главная тема


    Ржавые украинские мины несут угрозу для всей Европы

    круговая оборона


    Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя

    «эффект домино»


    Отказ от газа из России может привести к отключению отопления в Германии

    лайнер-гигант


    Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»

    Видео

    первое применение в бою


    Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

    спецоперация на Украине


    «Блицкрига не предполагалось». Генерал – о роли ВДВ в операции на Украине

    освобожденный город


    «В Мелитополе была сумасшедшая ситуация»

    ракетные удары


    «Длинная рука» России лишает Украину самого опасного оружия

    разрезать оборону


    Как пройдет освобождение Мариуполя

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		20 марта 2022, 03:35

    1) С военной точки зрения день прошел относительно спокойно. За сутки по городу объявлено всего пять воздушных тревог, тогда как среднее значение обычно достигает 8-10. Это говорит о том, что ВС России и ВСУ сейчас не до Киева. Основное внимание приковано к харьковскому, мариупольскому и николаевскому направлениям.

    В Киевской области, не считая продвижения ВС России к Новым Петровцам, значимых изменений не произошло. Единственный нюанс – генштаб ВСУ переживает из-за скопления бронетехники возле Броваров и Борисполя. Впрочем, ВСУ и «тероборона» там тоже не в нарды играют.

    2) Зато на политическом фронте сегодня началось ровно то, что я прогнозировал накануне – пошли первые крупные трещины в отношениях между властью и оппозицией, что наверняка вызовет недовольство в Лондоне и Вашингтоне.

    Итак. Офис Зеленского устами Алексея Арестовича обвинил Петра Порошенко в том, что одна из причин сегодняшней спецоперации России – это закрепление в конституции Украины стремления вступить в НАТО. «Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет», – отмечает Арестович.

    С другой стороны, Порошенко устами Ирины Геращенко обвинил правительство Зеленского в том, что оно заблаговременно не подготовилось к войне, не эвакуировало людей из крупных городов, и прячется на Западной Украине.

    С третьей стороны, небезызвестный однофамилец Геращенко по имени Антон считает, что у партии Порошенко нет морального права критиковать власть, потому что Петр Алексеевич «обещал закончить АТО за считанные часы», но что-то пошло не так; вместо тотальной войны – подписал Минск-2; вместо наращивания военных мощностей – не построил ни одного военного предприятия на Украине.

    Таким образом невозможность деблокады Мариуполя явила нам первый публичный конфликт между «жабой и гадюкой». Впрочем, уже к вечеру сам Порошенко попытался прекратить перепалку призывом «к единству и сдержанности». По итогу фиксируем ничью 1:1, но матч продолжается.

    3) Появились новые подробности гибели «Мрії» – всеми любимой жемчужины советского авиастроения. В частности, капитан Ан-225 Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент просто спрятался в Лейпциге и бросил «Мрію» под артиллерию ВСУ. Очень показательная история.

    Внешний контур

    1) «Несмотря на то, что мы полностью отвергаем войну России против Украины, кейс России должен быть услышан, потому что после этой войны между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности. Мы не можем позволить себе еще одну холодную войну», – сказал официальный представитель Эрдогана Ибграгим Калын.

    Это заявление, во-первых, подтверждает желание Турции быть посредником №1 между Россией и Западом, а во-вторых – является своего рода пасом Байдену к запланированному на 24 марта саммиту НАТО на высшем уровне.

    2) Немецкие промышленники и Deutsche Bank призвали не вводить новые санкции против России и переживают за судьбу «Северного потока – 1». В то же время минэкономики ФРГ пугает немцев отключением отопления следующей зимой. В принципе, теперь не только бизнесу, но и немецким «зеленым» стало понятно, что главным пострадавшим в конфликте между Россией и США стала Германия и ее экономика.

    С другой стороны, не очень понятно, с чего вдруг Москва должна чем-то помогать Берлину. Германия до сих пор не рассчиталась с Россией за согласие Москвы на объединение ФРГ и ГДР. Германия не стыдится подписи Штайнмайера под соглашением между Януковичем и оппозицией от 21 февраля 2014 года, которое при попустительстве Меркель было растоптано украинскими националистами.

    Кроме того, Германия как гарант реализации «Минска-2» полностью провалила свою миссию, а немецкое оружие вновь стреляет в русских. Исходя из этого – вопрос: не пора ли России провести «дегазификацию» Германии и прекратить поддержку немецкой экономики с помощью поставок дешевых энергоресурсов?!

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •