Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

1) С военной точки зрения день прошел относительно спокойно. За сутки по городу объявлено всего пять воздушных тревог, тогда как среднее значение обычно достигает 8-10. Это говорит о том, что ВС России и ВСУ сейчас не до Киева. Основное внимание приковано к харьковскому, мариупольскому и николаевскому направлениям.

В Киевской области, не считая продвижения ВС России к Новым Петровцам, значимых изменений не произошло. Единственный нюанс – генштаб ВСУ переживает из-за скопления бронетехники возле Броваров и Борисполя. Впрочем, ВСУ и «тероборона» там тоже не в нарды играют.

2) Зато на политическом фронте сегодня началось ровно то, что я прогнозировал накануне – пошли первые крупные трещины в отношениях между властью и оппозицией, что наверняка вызовет недовольство в Лондоне и Вашингтоне.

Итак. Офис Зеленского устами Алексея Арестовича обвинил Петра Порошенко в том, что одна из причин сегодняшней спецоперации России – это закрепление в конституции Украины стремления вступить в НАТО. «Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет», – отмечает Арестович.

С другой стороны, Порошенко устами Ирины Геращенко обвинил правительство Зеленского в том, что оно заблаговременно не подготовилось к войне, не эвакуировало людей из крупных городов, и прячется на Западной Украине.

С третьей стороны, небезызвестный однофамилец Геращенко по имени Антон считает, что у партии Порошенко нет морального права критиковать власть, потому что Петр Алексеевич «обещал закончить АТО за считанные часы», но что-то пошло не так; вместо тотальной войны – подписал Минск-2; вместо наращивания военных мощностей – не построил ни одного военного предприятия на Украине.

Таким образом невозможность деблокады Мариуполя явила нам первый публичный конфликт между «жабой и гадюкой». Впрочем, уже к вечеру сам Порошенко попытался прекратить перепалку призывом «к единству и сдержанности». По итогу фиксируем ничью 1:1, но матч продолжается.

3) Появились новые подробности гибели «Мрії» – всеми любимой жемчужины советского авиастроения. В частности, капитан Ан-225 Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент просто спрятался в Лейпциге и бросил «Мрію» под артиллерию ВСУ. Очень показательная история.

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Внешний контур

1) «Несмотря на то, что мы полностью отвергаем войну России против Украины, кейс России должен быть услышан, потому что после этой войны между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности. Мы не можем позволить себе еще одну холодную войну», – сказал официальный представитель Эрдогана Ибграгим Калын.

Это заявление, во-первых, подтверждает желание Турции быть посредником №1 между Россией и Западом, а во-вторых – является своего рода пасом Байдену к запланированному на 24 марта саммиту НАТО на высшем уровне.

2) Немецкие промышленники и Deutsche Bank призвали не вводить новые санкции против России и переживают за судьбу «Северного потока – 1». В то же время минэкономики ФРГ пугает немцев отключением отопления следующей зимой. В принципе, теперь не только бизнесу, но и немецким «зеленым» стало понятно, что главным пострадавшим в конфликте между Россией и США стала Германия и ее экономика.

С другой стороны, не очень понятно, с чего вдруг Москва должна чем-то помогать Берлину. Германия до сих пор не рассчиталась с Россией за согласие Москвы на объединение ФРГ и ГДР. Германия не стыдится подписи Штайнмайера под соглашением между Януковичем и оппозицией от 21 февраля 2014 года, которое при попустительстве Меркель было растоптано украинскими националистами.

Кроме того, Германия как гарант реализации «Минска-2» полностью провалила свою миссию, а немецкое оружие вновь стреляет в русских. Исходя из этого – вопрос: не пора ли России провести «дегазификацию» Германии и прекратить поддержку немецкой экономики с помощью поставок дешевых энергоресурсов?!

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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