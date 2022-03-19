Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

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19 марта, суббота  |  Последнее обновление — 03:24  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения. Подробности...

Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		19 марта 2022, 02:43

    1) «Через две-три недели киевляне смогут вернуться домой, потому что активная фаза войны будет закончена». «Мы отбросили россиян на расстояние до 70 километров от Киева». Такие заявления сегодня прозвучали в офисе Зеленского и в командовании ВСУ.

    Можно ли им доверять? Не думаю. Во-первых, потому что нет ни единого намека на столь быстрое прекращение боевых действий. Во-вторых, никто никого на 70 километров от Киева не отбрасывал. На это указывают и данные местных властей, которые дают порайонную раскладку событий, и данные генштаба ВСУ о боях в районе реки Ирпень, и данные сопровождающих ВС России военкоров.

    Внимательный читатель, например, на этом ролике может заметить название одного населенного пункта, а затем самостоятельно прикинуть расстояние от него до окраин Киева. Таким образом офис Зеленского и командование ВСУ банально врут, пытаясь выдать виртуальное контрнаступление за перемогу, подбодрить своих сторонников и прикрыть провалы с эвакуацией населения.

    2) В спальных районах Киева постепенно начинают разбирать потешные блокпосты. Напомню, что еще 13 марта МВД Украины подвергло критике их строителей, потому что блокпосты мешают эвакуации населения, создают пробки и тормозят движение гуманитарных грузов.

    Позже МВД анонсировало сокращение количества блокпостов до 1,5 тыс., а теперь и вовсе до 1 тыс. сократят. Таким образом мы наблюдаем очередной пример управленческой некомпетентности всей команды Зеленского: сперва они призвали экзальтированную молодежь брать в руки оружие и возводить баррикады, а теперь не знают, что с этим делать и пытаются навести порядок на дорогах.

    3) Из позитива – в городе возобновили свою работу некоторые банковские отделения и учреждения мелких бытовых услуг. Из негатива – отдельные депутаты горсовета с целью пиара начали по второму кругу публиковать фотографии раздачи гуманитарной помощи. Наиболее яркий пример нам подарил депутат Сергей Артеменко (тут и тут). Зачем так позориться? Вопрос риторический.

    Внешний контур

    1) Макрон и Шольц вновь звонили в Кремль, призывая ко всему подряд, но ничего не предлагая взамен. Создается впечатление, что Владимир Путин общается с ними лишь из вежливости. Прорывов нет и не будет, потому что Берлин и (с некоторыми оговорками) Париж совсем субъектность потеряли.

    2) Байден позвонил Си Цзиньпиню. Грозил последствиями в случае поддержки России и выступил против односторонних действий Пекина по Тайваню. В ответ Си предложил своему коллеге пообщаться с Москвой и урегулировать те вопросы, которые стали причиной текущего кризиса на Украине. Ну, а по Тайваню там и вовсе тупик. Получился эдакий разговор ради разговора.

    Прогноз: Потеря контроля над Мариуполем приведет к большой трещине во внешнем единстве украинской власти и оппозиции. На это намекают и нелепые попытки офиса Зеленского объяснить невозможность деблокады города, и громкие подозрения в адрес все того же Зеленского в готовности капитулировать перед Россией. Впрочем, так им и надо!

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева 

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