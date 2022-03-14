Что там по Киеву? (Выпуск №4)

1) В городе сформирован двухнедельный запас продуктов на случай блокады. Как сообщает мэрия, запас рассчитан на 2 млн человек, которые остались в столице. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, Кличко и Зеленский больше не питают иллюзий относительно развития событий в регионе. Во-вторых, власти не будут наращивать эвакуационные мощности. Не могут или не хотят? Вопрос отдельный, но спрос на эвакуацию по-прежнему остается высоким.

2) Потешные блокпосты в исполнении «теробороны» стали объектом критики со стороны главы МВД Украины Дениса Монастырского. Теперь не «російська пропаганда», а целый министр утверждает, что блокпосты создают пробки, мешают эвакуации людей и затрудняют доставку гуманитарной помощи. На осознание очевидных вещей у министра ушло почти три недели. Но лучше поздно, чем никогда.

3) Картина на полях сражений почти не изменилась. Единственное «но» – в ВСУ намекнули на потерю контроля над трассой Е-95 по направлению к Броварам и Борисполю, что в перспективе означает блокировку левобережной части столицы.

Внешний контур

1) Ключевое событие дня во внешней политике – это, как ни странно, удар ВКС России по полигону в Яворове (Львовская область). Данный полигон – ярчайший символ неприлично тесного сотрудничества между США, НАТО, ВСУ и нацбатами.

После удара Пентагон заявил, что американские военные там не находились. Более того, по словам пресс-секретаря военного ведомства Джона Кирби, американцы покинули этот объект две недели назад. А в целом Яворов стал третьей военной базой на Западной Украине, которая познакомилась с российскими ракетами.

Однако полностью доверять словам Кирби сложно. Подозреваю, что американцы уехали оттуда в последний момент, заранее оговорив сроки отъезда с Москвой. В противном случае ВКС России ударили бы по полигону ещё в конце февраля. Исходя из этого, можно предположить, что канал спецсвязи с Москвой, о котором ранее заявляли в Вашингтоне, успешно работает и предотвращает ненужные инциденты.

2) Турция подтвердила отказ ввести санкции против России, потому что «санкции не решат текущие проблемы». Сербия подтвердила, что сохранит военный нейтралитет и не вступит в НАТО. В то же время Боррель признал, что введенные Западом санкции против России не могут оказать немедленного эффекта. При этом ЕС действует «на пределе возможностей».

Прогноз: 14 марта в Риме состоится встреча представителей Джо Байдена и Си Цзиньпиня. Джейк Салливан и Ян Цзечи обсудят ситуацию вокруг Украины. Первый наверняка пригрозит Китаю санкциями из-за сотрудничества с Россией, а второй взаимно пригрозит США наращиванием активности вокруг Тайваня. На том и разойдутся.

Также на 14 марта запланирован очередной раунд переговоров между делегациями Мединского и Арахамии. Не удивлюсь, если после заявлений сторон «о готовности к компромиссам» тот же мариупольский котел накроется крышкой и начнет кипеть.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева