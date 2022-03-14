Что там по Киеву? (Выпуск №4)

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14 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 02:21  |  vz.ru
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Российский уран держит Запад на привязи

Этот шестигранник и есть ядерное топливо российского образца Александр Кряжев/РИА Новости
После отказа Соединенных Штатов от закупки российской нефти звучит все больше спекуляций о том, что Запад может отказаться от поставок из России еще одного вида топлива – ядерного. Речь идет об уране и специальных топливных сборках для атомных электростанций. Украина уже заявила об отказе от них. Но что произойдет, если эти планы будут реализованы? Для Запада – ничего хорошего. Подробности...
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Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

Среди народа Сирии российская операция на Украине нашла массовую поддержку кадр из видео
Уже в ближайшее время участниками российской операции на Украине могут стать иностранцы – и прежде всего, судя по всему, добровольцы из Сирии. Насколько серьезную военную силу могут представлять собой эти люди, какие именно задачи они будут выполнять – и каким путем будут доставлены в район боевых действий? Подробности...
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
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Русских Прибалтики травят из-за событий на Украине

Вся эта толпа – проходивший в Эстонии митинг против действий России. Те люди, которые поддерживают Россию – вне закона Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters
Массовые аресты, запугивания, доносы, вызовы органами безопасности, тотальный запрет на выражение своей точки зрения по поводу российской операции на Украине. Жертвами этой кампании преследований и репрессий стали русские жители стран Прибалтики – и не только. А все потому, что они «потребляют и воспроизводят нарративы кремлевской пропаганды». Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск №4)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Потешные блокпосты стали объектом критики со стороны главы МВД Украины Дениса Монастырского. Теперь не «російська пропаганда», а целый министр утверждает, что блокпосты создают пробки и мешают эвакуации. На осознание очевидных вещей у министра ушло почти три недели. Подробности...

Почему Донбасс – не Украина

Илья Ухов
Илья Ухов, политолог
Спустя 100 лет вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал актуален в ситуации острого кризиса украинской государственности. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 3)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Число беженцев из Украины близится к отметке в три миллиона человек. Варшава и Краков заявили, что больше не могут принимать беженцев. При этом ВСУ и нацбаты блокируют выезды в сторону российской границы, хотя число желающих выехать в Россию уже составляет 2,6 млн человек. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Алексей Нечаев

    Что там по Киеву? (Выпуск №4)

    Алексей Нечаев
    политолог
    		14 марта 2022, 01:53

    1) В городе сформирован двухнедельный запас продуктов на случай блокады. Как сообщает мэрия, запас рассчитан на 2 млн человек, которые остались в столице. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, Кличко и Зеленский больше не питают иллюзий относительно развития событий в регионе. Во-вторых, власти не будут наращивать эвакуационные мощности. Не могут или не хотят? Вопрос отдельный, но спрос на эвакуацию по-прежнему остается высоким.

    2) Потешные блокпосты в исполнении «теробороны» стали объектом критики со стороны главы МВД Украины Дениса Монастырского. Теперь не «російська пропаганда», а целый министр утверждает, что блокпосты создают пробки, мешают эвакуации людей и затрудняют доставку гуманитарной помощи. На осознание очевидных вещей у министра ушло почти три недели. Но лучше поздно, чем никогда.

    3) Картина на полях сражений почти не изменилась. Единственное «но» – в ВСУ намекнули на потерю контроля над трассой Е-95 по направлению к Броварам и Борисполю, что в перспективе означает блокировку левобережной части столицы.

    Внешний контур

    1) Ключевое событие дня во внешней политике – это, как ни странно, удар ВКС России по полигону в Яворове (Львовская область). Данный полигон – ярчайший символ неприлично тесного сотрудничества между США, НАТО, ВСУ и нацбатами.

    После удара Пентагон заявил, что американские военные там не находились. Более того, по словам пресс-секретаря военного ведомства Джона Кирби, американцы покинули этот объект две недели назад. А в целом Яворов стал третьей военной базой на Западной Украине, которая познакомилась с российскими ракетами.

    Однако полностью доверять словам Кирби сложно. Подозреваю, что американцы уехали оттуда в последний момент, заранее оговорив сроки отъезда с Москвой. В противном случае ВКС России ударили бы по полигону ещё в конце февраля. Исходя из этого, можно предположить, что канал спецсвязи с Москвой, о котором ранее заявляли в Вашингтоне, успешно работает и предотвращает ненужные инциденты.

    2) Турция подтвердила отказ ввести санкции против России, потому что «санкции не решат текущие проблемы». Сербия подтвердила, что сохранит военный нейтралитет и не вступит в НАТО. В то же время Боррель признал, что введенные Западом санкции против России не могут оказать немедленного эффекта. При этом ЕС действует «на пределе возможностей».

    Прогноз: 14 марта в Риме состоится встреча представителей Джо Байдена и Си Цзиньпиня. Джейк Салливан и Ян Цзечи обсудят ситуацию вокруг Украины. Первый наверняка пригрозит Китаю санкциями из-за сотрудничества с Россией, а второй взаимно пригрозит США наращиванием активности вокруг Тайваня. На том и разойдутся.

    Также на 14 марта запланирован очередной раунд переговоров между делегациями Мединского и Арахамии. Не удивлюсь, если после заявлений сторон «о готовности к компромиссам» тот же мариупольский котел накроется крышкой и начнет кипеть.

    Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева 

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